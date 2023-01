Diarisme de l'artilect

Tirez la bobinette

Et la chevillette cherra

Dîtes-moi comment vous me voyez

Je vous dirais qui vous êtes

Brûler ou publier

M'écrivit ( née en 1941 ) Alice Debord

En me renvoyant un manuscrit

Fort mauvais, et qui maintenant, dort

J'ai effectivement été pyromane

A mon écriture monomane

Mais dans ma cervelle grenier

D'anciens textes, je sus préserver

Et voici l'écriture électronique

Qui soulève sa jupe impudique

Petit à petit, je la livre au public

La sérénité de n'être jamais un classique

A chaque instant

Je voyage dans le temps

J'ai dix ans, j'ai vingt ans

J'ai quarante ans, j'ai soixante ans

Le plus grand des secrets

Est de n'avoir aucun secret

Ce qui devient finalement le vrai secret

Je ne fais pas l'apologie

De la pauvreté

Je ne fais pas l'apologie

De la richesse

C'est une seule et même aliénation

Il n'y a pas opposition mais fusion

La plus grande

Des drogues

C'est l'addiction sexuelle

Au fond, la plus naturelle

Mais il y faut

Soit de l'argent

Soit du temps

Ce qui dans notre système marchand

Revient au même chant

L'argent qui fait le gagnant

La dèche qui fait le perdant

Comme ( né en 1951 ) Charles Graf, ex-boxeur, ancien délinquant

Champion ( 1985 ) de boxe poids lourd

Et qui perdit son titre, sur un mauvais tour

Il fit de la prison, s'y cultiva

Corps et physique, grâce à ( né en 1951 ) Peter-Jünger Book, qui l'y incita

Un ancien terroriste, réussit, là, où l'administration pénitentiaire, échoua

Puis son titre injustement perdu

Par un boxeur honnête ( né en 1962 ) Thomas Classen, lui fut rendu

La mafia ne peut rien

Contre le symbolique

Qui a eu une réalité physique

Et qui devient la vérité historique

Si nous avalons

De la nourriture sans la mâcher

Difficile en est la digestion

Cela est pareil pour l'imagination

De tout ce qui paraît à la télévision

Tout nous est imposé de l'extérieur

Et tout meurt dans notre for intérieur

L'imagination a besoin d'une image

Qui à l'imagination est un tapage

La stimulation de l'imagination

N'est que l'imagination de la stimulation

Si un documentaire peut produire de la réflexion

Toute fiction appauvrit l'imagination

Elle est une nourriture vite avalée

Jamais vraiment digérée, vite oubliée

La lecture seule attise l'imaginaire

Comme faire des choses, sans aucun intermédiaire

L'instinct sexuel

Est castré dès la naissance

Sinon, belles ou pas belles

Sinon, beaux ou pas beaux

Face à face, dos à dos

Dans la rue, partout, de la sensualité, une kermesse

Pas comme les déodorants

Pour estomper les phéromones

Pour de l'acte sexuel, faire l'aumône

Et ainsi se faire la guerre, méchant, impuissant

Notre adresse

C'est la planète Terre

Où toute femme est notre mère

Où toute femme est notre soeur

Où toute femme est notre fille

Pour un homme

Où tout homme

Est notre père

Où tout homme

Est notre frère

Où tout homme

Est notre fils

Pour une femme

Mais il faut une conscience global

Mais il faut un partage total

C'est le contraire de l'utopie

L'utopie c'est le capitalisme

De croire au bien-être, à cette alchimie

Dans les inégalités, les injustices, le fascisme

D'avoir le ventre plein

Quand l'autre a le ventre vide

D'avoir le regard serein

Quand l'autre a les yeux éteints

Toutes les larmes

Accumulées, sur des milliers d'années

Toutes les peines

Du passé, qui brisent nos âmes

La Terre est un corps humain

Elle rit, elle pleure, elle va, elle vient

Tout est toujours en décalage

Et cela nous met dans une cage

Où c'est trop tôt

Où c'est trop tard

La notion de propriété nous égare

Puis la mort vient, avec sa faux

La lucidité se fait chanter

Comptine, par la sensibilité

Hélas, souvent affiliée à la moralité

L'esprit qui serait délivré

De la souffrance et de ses ténèbres

Une vallée de larmes, pourrait traverser

Et rester vierge de toute égratignure

Depuis 1971, la lutte contre la drogue

Est une drôle de morgue

Mille milliards de dollars

45 millions de personnes arrêtées

L'étatisme de la drogue

La drogue de l'étatisme

Cela nourrit la carcéralité

Pour le capitalisme, c'est un marché

Plus le moindre larcin

Et le capitalisme n'est plus rien

Il produit ce qui le fait vivre

Et à sa justice, il livre

Le capitalisme est un délinquant

A tout ce qui est vivant

Sa police a besoin du crime

Son armée est sa firme

C'est le capital qui filme

Toujours des prétextes, des maximes

Pas contre les chinois

Mais c'est l'opium

Pas contre les noirs

Mais c'est la cocaïne

Pas contre les mexicains

Mais c'est la marijuana

Le prétexte social

Qui scotomise la maxime raciale

Tout attachement est une aliénation

L'aliénation de l'attachement

Au sexe, à la famille, à des idées, à un pays

A des meubles, à une région, à des biens, à une idéologie

A des enfants, à des parents, à des souhaits, à des amis

A des souvenirs, à des projets, à l'argent, à une patrie

A l'espoir, au désespoir, à la haine, aux gémonies

A tout ce qui aurait pu être

Et qui à nos vies fut traître

De cette prison

Personne ne peut sortir

De cette prison

Pour personne, aucun avenir

Moi, toi, eux, elles, lui

De mauvaises cartes, une mauvaise partie

L'être humain

A la femme, à l'homme, à l'enfant, est un spadassin

Toujours s'expliquer

Se définir, se justifier

Métier, âge, profession ?

Goûts , maladies, passions ?

Diplômes, instruction, obligations ?

Mariage, célibat, séparation ?

Voilà notre relation

Toute imbue de domination

Moi, toi, eux, elles, lui

Tout ce qui est défini

Est le contraire de la vie

Les bons comptes

Ne font pas les bons amis

Les bons comptes

Ne font que des bons comptables

Comme me le disait, d'un ton aimable

Pierre, un jeune copain vendéen

A qui je rends ce bien

Pas de quoi se vexer

C'est la stricte vérité

Patrice Faubert ( 2013 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

Pull the spool

And the peg will search

tell me how you see me

I'll tell you who you are

Burn or Publish

Wrote to me (born in 1941) Alice Debord

By sending me a manuscript

Very bad, and who now sleeps

I was indeed an arsonist

To my monomaniacal writing

But in my attic brain

Old texts, I knew how to preserve

And here is the electronic writing

Who raises her immodest skirt

Little by little, I deliver it to the public

The serenity of never being a classic

At every moment

I travel in time

I'm ten, I'm twenty

I'm forty, I'm sixty

The greatest of secrets

Is to have no secrets

What ultimately becomes the real secret

I don't make apologies

of poverty

I don't make apologies

Wealth

It is one and the same alienation

There is no opposition but fusion

The biggest

Drugs

It's sex addiction

Basically, the most natural

But it takes

Either money

be time

What in our trading system

Returns to the same song

The money that makes the winner

The waste that makes the loser

As (b. 1951) Charles Graf, ex-boxer, ex-delinquent

Champion (1985) heavyweight boxing

And who lost his title, on a bad turn

He served time in prison, cultivated himself there

Body and physique, thanks to (born in 1951) Peter-Jünger Book, who encouraged him to do so

A former terrorist, succeeds where the prison administration failed

Then his title unjustly lost

By an honest boxer (born in 1962) Thomas Classen, was returned to him

The mafia can't do anything

Against the symbolic

Who had a physical reality

And who becomes the historical truth

If we swallow

Food without chewing it

Difficult is the digestion

It's the same with the imagination

Of everything that appears on television

Everything is imposed on us from the outside

And everything dies inside us

Imagination needs an image

Who to the imagination is a fuss

Stimulating the imagination

Is only the imagination of stimulation

If a documentary can produce reflection

All fiction impoverishes the imagination

She is a food quickly swallowed

Never really digested, quickly forgotten

Reading alone stirs up the imagination

Like doing things, without any intermediary

The sexual instinct

Is neutered from birth

Otherwise, beautiful or not beautiful

Otherwise, beautiful or not beautiful

Face to face, back to back

In the street, everywhere, sensuality, a fair

Not like deodorants

To fade pheromones

For sex, give alms

And so go to war, wicked, helpless

Our adress

It's planet earth

Where every woman is our mother

Where every woman is our sister

Where every woman is our daughter

For a man

where every man

Is our father

where every man

Is our brother

where every man

is our son

For a woman

But it takes a global conscience

But it takes total sharing

It's the opposite of utopia

Utopia is capitalism

To believe in well-being, in this alchemy

In inequalities, injustices, fascism

To have a full stomach

When the other has an empty stomach

To have a serene gaze

When the other's eyes are extinguished

all the tears

Accumulated over thousands of years

All sorrows

From the past, that break our souls

Earth is a human body

She laughs, she cries, she goes, she comes

Everything is always out of step

And it puts us in a cage

where it's too soon

where it's too late

The notion of property misleads us

Then death comes, with his scythe

Lucidity gets sung

Nursery rhyme, by sensitivity

Alas, often affiliated with morality

The spirit that would be delivered

Of suffering and its darkness

A vale of tears, could cross

And stay unscratched

Since 1971, the fight against drugs

Is a funny morgue

trillion dollars

45 million people arrested

Drug statism

The drug of statism

It feeds prison

For capitalism, it's a market

No more the slightest larceny

And capitalism is nothing

It produces what makes it live

And to his justice he delivers

Capitalism is a delinquent

To all that is alive

His police need crime

His army is his firm

It's capital that films

Always pretexts, maxims

Not against the Chinese

But it's opium

Not against blacks

But it's cocaine

Not against mexicans

But it's marijuana

The social pretext

Who scotomizes the racial maxim

All attachment is alienation

The alienation of attachment

To sex, to family, to ideas, to a country

Has furniture, a region, goods, an ideology

To children, to parents, to wishes, to friends

To memories, to projects, to money, to a homeland

To hope, to despair, to hatred, to moaning

To everything that could have been

And who to our lives was a traitor

From this prison

no one can get out

From this prison

For nobody, no future

Me, you, them, them, him

Bad cards, bad game

Human being

To the woman, to the man, to the child, is a swordsman

always explain

define oneself, justify oneself

Profession, age, profession?

Tastes, illnesses, passions?

Diplomas, education, obligations?

Marriage, celibacy, separation?

This is our relationship

All imbued with domination

Me, you, them, them, him

Everything that is defined

Is the opposite of life

Good accounts

don't make good friends

Good accounts

Only make good accountants

As I said, in a friendly tone

Pierre, a young friend from Vendée

To whom I return this good

Nothing to get upset about

It's the strict truth

Patrice Faubert ( 2013 ) puète, peuète, pouète, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )