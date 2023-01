Paraphysique de la communication/propagande

Le rayonnement cosmique

Infiniment plus que le dioxyde carbonique

Et tout autant que l’activité solaire

Des phénomènes qui structurent des aérosols, au niveau planétaire

Déterminant l’orientation climatique

La voie lactée

Nous ravage

Les bras spiraux

Se moquent de notre météo

Tout cela fait les nuages

Les lois de l’Univers

Se rient de la météorologie, de nos comptes faussaires

Se gaussent de nos calculs pécuniaires

Les puissances d’argent

Contrôlent et orientent les recherches des savants

Ainsi

Nous sommes le faux

Pour un sucre

Nous faisons le beau

Ainsi

Nous sommes dans le faux

De l’incommunicabilité des mots

Comme dans une pièce d’un sot

Ainsi

Je vois partout

Des gens, qui savent rien sur tout

Et tout sur rien

Et surtout, beaucoup de rien sur tout

Que de tout sur rien

Et pourtant

Plus je lis, plus je me documente

Moins je sais, et plus mon ignorance augmente !

Ainsi, en 1934, au cinéma

Le spectaculaire s’affirmait déjà

Avec de feu ( 1862-1934 ) Louis Barthou

En même temps que feu ( 1888-1934 ) Alexandre premier de Yougoslavie

Puisque au même moment, ils perdirent la vie

Des mains de feu ( 1897-1934 ) Vlado Tchernozemski

Un nationaliste bulgare, qui pour son pays

Voulait la Macédoine, à sa patrie

Et il fit feu de toutes parts !

Nous n’avons que des habitudes

Nous n’avons que des certitudes

Qui ne sont que des automatismes

Qui ne sont que des déterminismes

Ce qui est vrai aujourd’hui

Demain sera faux, deviendra une hérésie

Il ne faudrait

Avoir aucune habitude

Il ne faudrait

Avoir aucune certitude

Certes

Nous ne valons pas rien

Certes

Nous ne savons rien

Cette outrecuidance

Qui nous caractérise

Cette prétention

Qui nous valorise

C’est-à-dire

Tout le monde

Cette grande folie qui nous inonde

Toute certitude

Est fasciste

Toute habitude

Est stalinienne

Tout achat

Est capitaliste

Que personne ne se méprenne !

Le fascisme

Circule dans nos veines

La culture

Est toujours un peu stalinienne

Que personne ne se méprenne !

Il n’y a pas des idéologies

Il n’y a que l’idéologie

Le gauchisme de l’idéologie

Le fascisme de l’idéologie

Le stalinisme de l’idéologie

Le capitalisme de l’idéologie

Qui ne sont que de l’idéologie

Comme le corps humain

Qui sur lui

Peut mettre différents habits

Pour ainsi, jouer au plus fin

Tous les mots

Qui nous font devenir scatophages

A la terreur permanente, c’est un carnaval

Où tous les coups font mal !

C’est une poignée de charlatans

C’est une poignée de truands

Mais aux millions de complices

Qui nous arrosent de leur pisse

Et où partout, c’est le précipice !

Et si nous sommes engrammés comme eux

Nous sommes pareils qu’eux, parbleu !

Au présent

Car c’est à tout instant

Difficile de se séparer de soi

Le codage nerveux fait toujours sa loi

Du conditionnement social, qui est le roi

A un, à deux, à trois

On y danse, on y danse

Ancienne ou nouvelle génération

Aucune ne fait exception

La vénération du bruit, la peur du silence

Tout

Est devenu de la propagande

Il faut y apporter son offrande

Les vêtements que nous portons

Les aliments que nous mangeons

Les livres que nous lisons

Nos programmes de télévision

Tout ce que nous disons

Tout ce que nous entendons

Quand nous travaillons

Quand nous inventons

Quand nous créons

Quand nous détruisons

Quand nous construisons

L’idéologie de la propagande

Est la propagande de l’idéologie

Toute image de soi

Est une image de l’autre

Toute image est une propagande

La propagande de l’image

Le capitalisme

Est une bombe thermonucléaire

Son champignon irradie les terres

Son champignon irradie les mers

Le capitalisme de la propagande

Est la propagande du capitalisme

Qui comme le ventre d’une femme, remplit la Terre

Dans sa matrice, des chimères

Dans son antre, la vie chère

Et des idées de répugnance

De toutes les boîtes de surveillance

Tout le monde surveillé

Par tout le monde

Tout le monde fiché

Par tout le monde

Tout le monde espionné

Par tout le monde

Les gens toujours prêts à voter

Pour la canaille respectée

Et à laquelle, ils et elles, aiment s’identifier

De fait

Il n’y a plus que le fascisme

Le fascisme d’extrême gauche

Le fascisme de gauche

Le fascisme de droite

Le fascisme d’extrême droite

Les quatre mamelles indispensables

Au capitalisme, qui fait disparaître même le sable

La communication de la propagande

Est la propagande de la communication

C’est l’anarchie ou le chaos

C’est l’anarchie ou plus que des robots

Feu ( 1900-1980 ) Erich Fromm, l’avait compris

La plupart des gens, ont peur de la liberté

C’est un masochisme institutionnalisé

Où les gens aiment se faire mépriser

Et admirent des crapules télévisées

Inutile de citer des noms

Car il n’y a pas d’exception !

Il faut en voir le moins possible

Pour ne pas griller les fusibles

La solitude devient un luxe

Avoir le courage d’en créer le flux

L’humanité est complètement misanthrope

Noirs, blancs, jaunes, métis, c’est interlope

De la bêtise, on ne peut plus s’isoler

Dans le train, le métro, le bus, il faut les supporter !

Ce monde est une fabrique de haine

Ce monde usine la peine

De la souffrance, de la torture, nous sommes rois et reines

Malgré tout

Tout n’est pas pareil

Il y a encore des merveilles

Même si toutes les bêtes, ont peur de nous

Car nous sommes des folles et des fous !

L’extrême gauche de la politique

Est nettement plus sympathique

Que l’extrême droite de la politique

Plus brutale, primaire, rétrograde, du fric et des flics

L’esprit qui ose

Ne mélanger rien, faire la part des choses

Sinon, c’est la facilité

Du tout rejeté, sans être analysé

Le relatif n’est jamais absolu

Qui est l’absolu du relatif

Comme feu ( 1893-1975 ) l’humoriste Pierre Dac

Je ne suis pas

Pour

Tout ce qui est contre

Je ne suis pas

Contre

Tout ce qui est pour

Même si la vie est un sacré micmac

Dans cette société du profit

Où tout le monde est en rang

Celui qui sort de ce rang

Se fait remarquer facilement

Le rang policier, le rang militant

Le rang militaire, le rang artistique

Le rang sportif, le rang musicien

Le rang délinquant, le rang savant

Toutes les sortes de rang

Patrice Faubert ( 2013 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

cosmic radiation

Infinitely more than carbon dioxide

And just as much as solar activity

Phenomena that structure aerosols, at the planetary level

Determining climate orientation

The Milky Way

We are ravaging

The spiral arms

Don't care about our weather

All this makes the clouds

The Laws of the Universe

Laugh at the meteorology, at our counterfeit accounts

Make fun of our pecuniary calculations

Money Powers

Control and direct the research of scholars

Thereby

We are the fake

For a sugar

We make it beautiful

Thereby

We are in the wrong

Of the incommunicability of words

Like in a fool's play

Thereby

I see everywhere

People, who know nothing about everything

And all about nothing

And above all, a lot of nothing on everything

All about nothing

And yet

The more I read, the more I document myself

The less I know, the more my ignorance increases!

Thus, in 1934, at the cinema

The spectacular was already asserting itself

With fire (1862-1934) Louis Barthou

At the same time as the late (1888-1934) Alexander the First of Yugoslavia

Since at the same time they lost their lives

Hands of Fire (1897-1934) Vlado Chernozemsky

A Bulgarian nationalist, who for his country

Wanted Macedonia, his homeland

And he fired from all sides!

We only have habits

We only have certainties

Which are just automatisms

Which are only determinisms

What is true today

Tomorrow will be false, will become heresy

It should not

Have no habit

It should not

have no certainty

Certainly

We are worth nothing

Certainly

We don't know anything

This overconfidence

Who characterizes us

This claim

Who values us

That is to say

Everyone

This great madness that floods us

all certainty

is fascist

any habit

Is Stalinist

Any purchase

Is capitalist

Let no one misunderstand!

Fascism

Runs through our veins

Culture

Is always a bit Stalinist

Let no one misunderstand!

There are no ideologies

There is only ideology

The leftism of ideology

The fascism of ideology

The Stalinism of Ideology

The capitalism of ideology

Which are only ideology

Like the human body

who on him

Can wear different clothes

For thus, to play at the finest

All the words

Which make us become scatophages

To permanent terror, it's a carnival

Where every blow hurts!

It's a handful of charlatans

It's a handful of crooks

But to the millions of accomplices

Who water us with their piss

And where everywhere is the precipice!

And if we're engramed like them

We are the same as them, parbleu!

At present

Because it is at any moment

Difficult to separate from oneself

Nerve coding still rules

Of social conditioning, who's the king

One, two, three

We dance there, we dance there

Old or new generation

No exception

The veneration of noise, the fear of silence

All

Became propaganda

You have to bring your offering

The clothes we wear

The foods we eat

The books we read

Our television programs

Everything we say

All we hear

when we work

when we invent

when we create

When we destroy

when we build

The ideology of propaganda

Is the propaganda of ideology

Any self-image

Is an image of the other

Every image is propaganda

image propaganda

Capitalism

Is a thermonuclear bomb

His mushroom radiates the land

Its mushroom radiates the seas

propaganda capitalism

Is the propaganda of capitalism

Who like the belly of a woman, fills the Earth

In its womb, chimeras

In his lair, dear life

And thoughts of repugnance

Of all the surveillance boxes

Everyone watched

By everybody

Everyone stuck

By everybody

Everyone spied

By everybody

People always ready to vote

For the respected scoundrel

And with which they and they like to identify

Fact

There is only fascism

far-left fascism

Left fascism

right-wing fascism

Far-right fascism

The four essential udders

To capitalism, which makes even the sand disappear

The communication of propaganda

Is the propaganda of communication

It's anarchy or chaos

It's anarchy or more than robots

Fire (1900-1980) Erich Fromm, understood this

Most people are afraid of freedom

It is an institutionalized masochism

Where people like to be despised

And admire TV scoundrels

No need to name names

Because there are no exceptions!

See as little as possible

To avoid blowing the fuses

Loneliness becomes a luxury

Have the courage to create the flow

Humanity is completely misanthropic

Blacks, whites, yellows, mestizos, it's underworld

Stupidity, we can no longer isolate ourselves

In the train, the metro, the bus, you have to put up with them!

This world is a hate factory

This world weaves the pain

Of pain, of torture, we are kings and queens

Nevertheless

Everything is not the same

There are still wonders

Even if all the beasts are afraid of us

Because we are crazy and crazy!

The far left of politics

Is much friendlier

That the extreme right of politics

More brutal, primary, retrograde, money and cops

The spirit that dares

Don't mix things up, keep things separate

Otherwise, it's easy

Rejected at all, without being analyzed

The relative is never absolute

Who is the absolute of the relative

Like fire (1893-1975) the humorist Pierre Dac

I'm not

For

Everything against

I'm not

Against

Everything that is for

Even if life is a sacred micmac

In this society of profit

where everyone is in line

The one who comes out of this rank

Gets noticed easily

Police rank, militant rank

Military rank, artistic rank

The sporting rank, the musician rank

The delinquent rank, the learned rank

All kinds of rank

Patrice Faubert ( 2013 ) puète, peuète, pouète, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )