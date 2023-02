Paraphysique de la folie

J'avais mis

Dans un placard

Qui ne sort que la nuit

Ma démesure et ma folie

Jamais personne ne le sut

Et pourtant, ainsi, il en fut

Des heures et des heures

Sous le soleil

Un anxiolytique qui n'a pas son pareil

Cela n'est pas tant pour bronzer

Mais surtout pour ne pas déprimer

Jamais

Nous ne cessons

De jeter nos troubles sur les autres

Jamais

Nous ne cessons

De transmettre nos ignorances aux autres

Jamais

Nous ne cessons d'agir

Comme des chiens de garde

Jamais

Nous ne cessons d'obéir

A notre société

Qui est une entreprise de brutalité institutionnalisée

Un coup c'est toi

Un coup c'est moi

De l'inhumanité, nous subissons la loi

La société est la folie

L'autre c'est l'ennemi

Personne ne se voit

Personne ne s'écoute

Folie de la religion

Religion de la folie

Folie de l'idéologie

L'idéologie de la folie

Souffrance de la folie

Folie de la souffrance

Ii y a

La folie technologique

Il y a

La folie scientifique

Il y a

La folie artistique

Il y a

La folie sportive

Et la plus répugnante

De toutes les folies

La folie politique

Qui est politique de la folie

Une folie qui jamais ne rit

La folie n'est plus assez folle

Pour se débarrasser de toute politique, cette colle

La folie de toute tradition

Tradition de toute folie

La censure de la folie

Qui est folie de la censure

Mais la folie est honnête

Sa vérité elle respecte

Tu vis dans ton coin

Dans ta cellule, avec ta folie

Je vis dans mon coin

Dans ma cellule, avec ma folie

La folie d'avoir raison

Qui n'est que raison de la folie

Nous ne savons plus rire

Nous ne savons plus lire

Nous ne savons plus dire

Nous ne savons plus écrire

Nous nous faisons peur

Nous nous faisons horreur

La folie

N'est plus clinique

La folie

Fait de la politique

De tous temps, elle fut sadique

Qui avec les iniquités, fornique

Et dorénavant, toute vie

Sera un voyage à travers la folie

Comme feu ( 1923 - 2001 ) Mary Barnes, avec sa schizophrénie

Nous le savons

Et aussi, nos regards s'évitent

Nous nous évitons

Car toutes nos folies militent

Dans un monde sans folie

Tout serait partagé, tout serait gratuit

Boire, manger, copuler, réfléchir, s'amuser

Le jour et la nuit

Enfin, une autre mentalité pour être l'éternité

Quand l'obsolescence de l'idée

N'est que l'idée de l'obsolescence

Les mots nous détournent

Les mots nous retournent

Les mots nous kidnappent

Les mots nous attrapent

Les mots sont des matraques

Les mots sont patraques

Tant et tant de mots

Tant et tant de dessins

Tant et tant de peintures

Tant et tant de gravures

Tant et tant de films

Tant et tant de livres

Tant et tant de tant et tant

Pour ne jamais se comprendre

Pour ne jamais s'entendre

La folie de tant et tant

Tant et tant de la folie

Je ne suis

Que du soleil transformé

Tu n'es

Que du soleil transformé

L'ichnologie de toute forme de vie

Nous sommes le même corps

Nous sommes le même esprit

Les manifestations de sa folie

Et tous les jours, nous naissons

Et tous les jours, nous mourons

Nous devrions, du moins !

Je le dis, sans esprit chafouin

Tout discours est disert

Et au dessert, c'est toujours la guerre

La générosité

D'une ponctualité exemplaire

Pour l'autre, son temps respecté

Est de nos jours, ringarde et retardataire

Il faut rabattre sa coulpe

Être à l'heure et tu loupes !

Seulement l'argent est respecté

La folie de l'argent

L'argent de la folie

Personne ne peut y échapper !

La vérité du mensonge

Est le mensonge de la vérité

Toute opinion séparée

D'un contexte globalisé

Est pathologique et phobique

De ce point de vue

Et si vous m'avez bien lu

Toute critique

Qui est comme une musique

Est islamophobe, gauchistophobe

Fascistophobe, libéralophobe

Anarchistophobe, naziphobe

Capitalistophobe, écolophobe

La folie des étiquettes

Les étiquettes de la folie

Pour une seule et même folie

De fausses différences, un même pipi !

Notre érudition dans la violence

Tous les jours, nous pratiquons cette démence

Moi, toi, eux, elles, lui

La folie de la violence

Est violence de la folie

Folles et fous qui s'envient

Dans la folie peuvent se promener

La planète Terre est un asile d'aliénés !

L'amour y est en camisole

L'amitié y est une parabole

Toute autorité est une folie

La folie de toute autorité

Tout pouvoir est une folie

La folie de tout pouvoir

L'autorité du détachement

N'est pas le détachement de l'autorité

Le pouvoir du détachement

N'est pas le détachement du pouvoir

La folie de l'information

L'information de la folie

Propagande de la folie

Folie de la propagande

De ce qui est la même chose

De ce qui est la même prose

Célébrité de la folie

Folie de la célébrité

Car pas de paix sans guerre

Car pas de richesse sans pauvreté

Car pas de police sans criminalité

Car pas de révolutionnaires sans réactionnaires

La génétique de la folie

N'est que la folie de la génétique

Même la folie clinique

N'est jamais génétique

Elle est toujours un regard politique

Un codex déontologique

Se conformer, se normer

Pour ne pas se faire remarquer

Mais la folie est une souffrance

La souffrance de la folie

Et moi, c'est toi, c'est elle

Et toi, c'est moi, c'est elle

Moi, toi, lui, eux et elles

Mais dans la folie

Aucun rescapé

Que des macchabées

Tout pourrait être différent

Aucune propriété, tout partagé, un plaisir permanent

Mais dans la folie

Aucun rescapé

Que des macchabées

Patrice Faubert ( 2013 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

I had put

In a closet

Who only comes out at night

My excessiveness and my madness

No one ever knew

And yet, so it was

hours and hours

Under the sun

An anxiolytic that has no equal

It's not so much for sunbathing

But especially not to depress

Never

We don't stop

To cast our troubles on others

Never

We don't stop

To transmit our ignorance to others

Never

We keep on doing

Like guard dogs

Never

We keep on obeying

To our company

Who is an institutionalized brutality company

One shot it's you

One shot it's me

Of inhumanity, we submit to the law

society is madness

The other is the enemy

No one sees each other

No one listens

madness of religion

religion of madness

madness of ideology

The ideology of madness

suffering of madness

madness of suffering

There is

technological madness

There is

scientific madness

There is

artistic madness

There is

sports madness

And the most repulsive

Of all the madness

political madness

Who is political madness

A madness that never laughs

Madness isn't mad enough anymore

To get rid of all politics, this glue

The folly of all tradition

Tradition of all madness

The censorship of madness

Who is censorship madness

But madness is honest

Her truth she respects

You live in your corner

In your cell, with your madness

I live in my corner

In my cell, with my madness

The madness of being right

Which is only reason for madness

We no longer know how to laugh

We don't know how to read anymore

We no longer know how to say

We no longer know how to write

We scare each other

We abhor each other

madness

No longer clinical

madness

Do politics

She was always sadistic

Who with iniquities fornicates

And henceforth all life

Will be a trip through madness

As fire ( 1923 - 2001 ) Mary Barnes, with her schizophrenia

We know it

And also, our eyes avoid each other

We avoid each other

Because all our follies militate

In a world without madness

Everything would be shared, everything would be free

Drink, eat, copulate, think, have fun

The day and the night

Finally, another mentality to be eternity

When the obsolescence of the idea

Is only the idea of obsolescence

Words divert us

The words return to us

Words kidnap us

Words catch us

Words are truncheons

The words are woozy

so many words

So many drawings

So many paintings

So many etchings

so many movies

so many books

So and so so and so

To never understand each other

To never get along

The madness of so many

So much madness

I am not

That transformed sun

Money

That transformed sun

The ichnology of all life forms

We are the same body

We are the same spirit

The manifestations of his madness

And everyday we are born

And everyday we die

At least we should!

I say it, without a sly spirit

All talk is talk

And for dessert, it's always war

Generosity

Exemplary punctuality

For the other, his time respected

Is nowadays, cheesy and latecomer

You have to lower your guilt

Be on time and you miss!

Only money is respected

money madness

madness money

No one can escape it!

The truth of the lie

Is the lie of the truth

Any separate opinion

From a global context

Is pathological and phobic

From this point of view

And if you read me correctly

Any criticism

who is like music

Is Islamophobic, leftistophobic

fascistophobic, liberalophobic

anarchistophobic, naziphobic

Capitalistophobic, ecolophobic

Label madness

madness labels

For one and the same madness

False differences, the same pee!

Our scholarship in violence

Everyday we practice this madness

Me, you, them, them, him

The madness of violence

Is violence of madness

Crazy and crazy who envy

In madness can wander

Planet Earth is a lunatic asylum!

Love is there in a straitjacket

Friendship is a parable there

All authority is madness

The madness of all authority

All power is madness

The madness of all power

The authority of the detachment

Ain't detachment from authority

The power of detachment

Is not detachment from power

information madness

The information of madness

madness propaganda

propaganda madness

Of what is the same

Of what is the same prose

madness celebrity

madness of fame

Because no peace without war

Because no wealth without poverty

Because no police without crime

Because no revolutionaries without reactionaries

The genetics of madness

Is just the madness of genetics

Even clinical madness

is never genetic

She is always a political gaze

A Code of Ethics

to conform, to standardize

To not be noticed

But madness is pain

The pain of madness

And me, it's you, it's her

And you, it's me, it's her

Me, you, him, them and them

But in madness

No survivors

What stiffs

Everything could be different

No ownership, all shared, permanent pleasure

But in madness

No survivors

What stiffs

Patrice Faubert ( 2013 ) puète, peuète, pouète, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )