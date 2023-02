L'inconscient de l'inconscience

Le cerveau

Et ses automatismes

Le cerveau

Et ses déterminismes

La société

Et ses déterminismes

Du laid et du beau

Le cerveau

Et ses signaux électrochimiques

De la construction mentale

Qui est une construction sociale

Intuition de la conscience

Conscience de l'intuition

Qui ne sont

Que de l'expérimentation

Qui ne sont

Que de l'imitation

Nous sommes gouvernés

Par notre inconscient

Tout nous est imposé

Par notre inconscient

A au moins 90 pour cent

C'est la communication des émotions

Qui est non verbale, étonnant, non ?

32 millisecondes pour une décision

100 millisecondes pour une classification

Plus forte est l'émotion

Plus hardie sera la compulsion

Le noyau accumbens

Voudrait tout consommer

Le vilain insula

Rechigne à tout achat

En consommation, en séduction

L'effet d'amorçage

Sait nous tenir en cage

Nous fabriquons de belles images

Tout ou presque

Glisse sur notre conscience

De nos cerveaux, qui nous dansent

Nous sommes des jouets, des fresques

Les routines de pensée

De nos cerveaux qui aiment modéliser

Il faudrait les désactiver

Pour paradoxalement, les stimuler

C'est sans compter

Sans la ronde hormonale

Qui nous manipule, c'est subliminal

Comme le rire qui rapproche

Même à ce qui est moche

Dans le bal

Qui nous rime, et nous anime

Voici l'incontournable ocytocine

C'est l'orgasme, la lactation, l'arme fatale

Ocytocine par l'orgasme

Ou orgasme par l'ocytocine

Qui vient en premier ?

Personne, si tout est lié !

Et la question

Peut-être généralisée

A toutes les autres questions

La réflexion de la séparation

Est séparation de la réflexion

Car il y a des niveaux d'organisation

Toujours complémentaires, toujours en interaction

Tout spécialiste

Qui n'est que spécialiste

Est inévitablement un réductionniste

C'est la force de l'illusionnisme

De ( né en 1974 ) Apollo Robbins

Qui du cerveau, utilise les mécanismes

Est spécialiste, chaque être humain

Qui sur toutes choses, ne connaît rien

Ou si peu, qu'il est par la force de l'ignorance, réductionniste

Mais des forces politiques et sociales

Se mêlent des affaires cérébrales

Déterminant et automatisant, en bien ou en mal

L'environnement social externe

Code l'environnement cérébral interne

Les signaux électrochimiques

Ne s'expriment jamais de façon chaotique

Même s'il est impossible

De refaire en totalité, leur historique

C'est cela l'inconscient, opaque et indicible

L'inconscient de l'inconscience

Est l'inconscience de l'inconscient

Ma puésie est inadmissible

Elle ne joue pas le jeu

Ma peuésie est chimique

De tout, elle fait un feu

Ma pouésie est inclassable

De tout, elle fait une fable

L'ordinateur

Est un inconscient collectif

Des inconscients humains, mêmes rétifs

J'y jette des rimes

De mon inconscient, qu'ainsi, je lime

De temps à autre, il écrivait

Informatiquement, quand il avait, un ordinateur sous la main

Puis un jour, plus rien

Il s'en moquait ou ne le pouvait

Nous nous laissons nos valises

Légères ou lourdes, qu'on se le dise

Et qu'importe, de moi, que l'on médise !

Ainsi, tous et toutes

Nous nous transportons

Ainsi, tous et toutes

Nous nous portons

Comme des vêtements, comme des valises, qui se moquent

Nos automatismes

Nos déterminismes

Nos signaux électrochimiques

En tous temps, tous lieux, toutes époques

Sans jamais

Savoir qui nous sommes

Sans jamais

Vraiment vivre, en somme !

300 substances différentes

Et de façon permanente

Sont dans le corps humain, circulantes

Elles sont notre odeur

Elles sont notre saveur

De joie, de peine, de peur

Comme nos neurones miroirs

Mimétisme de la séduction, qui se laisse boire

Une musique de bon air

Pour le système immunitaire

Pas assez de sérotonine

Et c'est la jalousie maligne

Les 237 raisons, dignes ou pas dignes

De faire l'amour, trépignent

Nous embrasser, c'est nous goûter

De nos bouches aux 29 muscles

De notre testostérone salivée

Par notre langue aux 17 rouages musclés

Nos corps

Sont corpuscules de volupté

Dont nos neurohormones sont inondées

Lubérine, ocytocine, dopamine

Tout ceci est inconscient

De notre corps, nous somme le patient

Et c'est l'environnement social

Qui le désigne comme bien ou mal

Et c'est le monde politique

Qui des hormones, est le flic

Et c'est le monde religieux

Qui rend tout acte sexuel, licite ou odieux

Ainsi

La femme se trouble

De l'infidélité émotionnelle

Ainsi

L'homme se trouble

De l'infidélité sexuelle

La passion amoureuse

Est comme un trouble obsessionnel compulsif

Jalousies dépressives

Pour les femmes

Jalousies paranoïaques

Pour les hommes

Violences conjugales

Qui sont une expression culturelle et sociale

Toute addiction

De la bonne réputation

De l'hyperstimulation à l'hypostimulation

Le système limbique

Est habillé par toutes les bourgeoisies

Avec ses chichis et son schmilblick

Son néocortex dressé, qui aux émotions, cherchent des noises

Ou même la loi de l'évolution

Aurait besoin d'une révolution

Pour que l'homme

Ne soit plus en conquête

D'une femme, toujours la quête

Pour que la femme

Ne soit plus dans la sélection

Du mieux pour la procréation

A l'assaut, par l'apprentissage

Pour en faire d'autres usages

Patrice Faubert ( 2011 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

The brain

And its automatisms

The brain

And its determinisms

The society

And its determinisms

Ugly and beautiful

The brain

And its electrochemical signals

mental construction

which is a social construct

Intuition of consciousness

Awareness of intuition

who are not

What an experiment

who are not

What an imitation

We are ruled

By our unconscious

Everything is imposed on us

By our unconscious

Has at least 90 percent

It is the communication of emotions

Which is non-verbal, amazing, right?

32 milliseconds for a decision

100 milliseconds for a classification

The stronger the emotion

Bolder will be the compulsion

The nucleus accumbens

Would like to consume everything

The naughty insula

Reluctant to any purchase

In consumption, in seduction

The priming effect

knows how to keep us in a cage

We make beautiful images

almost everything

Slip on our conscience

Of our brains, which dance to us

We are toys, frescoes

thought routines

Of our brains that like to model

They should be disabled

To paradoxically stimulate them

It's without counting

Without the hormonal round

Who manipulates us, it's subliminal

Like the laughter that brings us closer

Even to what is ugly

In the ball

Who rhymes us, and animates us

Here is the essential oxytocin

It's orgasm, lactation, the lethal weapon

Oxytocin by orgasm

Or orgasm by oxytocin

Who comes first?

No one, if everything is linked!

And the question

Maybe generalized

To all other questions

The reflection of separation

Is separation from reflection

Because there are levels of organization

Always complementary, always interacting

Any specialist

who is only a specialist

Is inevitably a reductionist

It's the power of illusionism

Of (born 1974) Apollo Robbins

Who of the brain, uses the mechanisms

Is a specialist, every human being

Who on all things, knows nothing

Or so little, that it is by force of ignorance, reductionist

But political and social forces

Get involved in cerebral affairs

Determining and automating, for good or ill

The external social environment

Codes the internal brain environment

Electrochemical signals

Never express themselves chaotically

Even if it is impossible

To completely redo their history

This is the unconscious, opaque and inexpressible

The unconscious of the unconscious

Is the unconscious of the unconscious

My pusy is inadmissible

She don't play the game

My fear is chemical

Of everything, she makes a fire

My poetry is unclassifiable

Of everything, she makes a fable

computer

Is a collective unconscious

Human unconscious, even restive

I throw rhymes at it

Of my unconscious, that thus, I file

From time to time he wrote

IT, when he had a computer at hand

Then one day, nothing

He didn't care or couldn't

We leave our suitcases

Light or heavy, let it be said

And what does it matter to me that people slander!

Thus, all and all

We ship

Thus, all and all

We carry ourselves

Like clothes, like suitcases, that mock

Our automations

Our determinisms

Our electrochemical signals

At all times, all places, all times

Without ever

Know who we are

Without ever

Really live, in short!

300 different substances

And permanently

Are in the human body, circulating

They are our smell

They are our flavor

Of joy, of sorrow, of fear

Like our mirror neurons

Mimicry of seduction, which lets itself be drunk

Good tune music

For the immune system

Not enough serotonin

And it's malignant jealousy

The 237 reasons, worthy or not worthy

To make love, stamp their feet

To kiss us is to taste us

From our mouths to 29 muscles

Of our salivated testosterone

By our tongue with 17 muscular cogs

Our bodies

Are corpuscles of pleasure

Our neurohormones are flooded with

Luberine, oxytocin, dopamine

All this is unconscious

Of our body, we are the patient

And this is the social environment

Who designates it as good or bad

And this is the political world

Who of the hormones, is the cop

And this is the religious world

Which makes any sexual act, lawful or odious

So

The woman is troubled

Emotional infidelity

So

The man is troubled

of sexual infidelity

The passion of love

Is like obsessive compulsive disorder

Depressive jealousies

For women

Paranoid jealousies

For men

Domestic violence

Which are a cultural and social expression

Any addiction

Of good reputation

From overstimulation to understimulation

The limbic system

Is dressed by all the bourgeoisies

With his fuss and his schmilblick

Its erect neocortex, which to the emotions, seek trouble

Or even the law of evolution

Would need a revolution

So that the man

Don't be conquered anymore

Of a woman, always the quest

So that the woman

No longer in the selection

Better for procreation

On the attack, by learning

To make other uses

Patrice Faubert ( 2011 ) puète, peuète, pouète, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )