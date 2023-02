La sémantique éversive

A - Allo ?

Il fait chaud !

Oh ! Il ne faut pas se plaindre

B - Mais je ne me plains pas

D'ailleurs, je n'ai rien dit

A - Allo ?

Il fait froid

Oh ! Il ne faut pas se plaindre

B - Mais je ne me plains pas

D'ailleurs, je n'ai rien dit

Nous avons

Des formules toutes faites

Nous avons des formules toutes bêtes

Pour les choses courantes

Des façons de faire désopilantes

Faut pas se plaindre

Cela va, ça va, ça va, ça va, pour ne pas geindre

Automatismes de langage

Qui sont dans nos bagages

Et les exemples sont multiples

Qui évitent pas mal de flip

C'est comme la compétition

Je vous en demande pardon

Qui est là en poésie

Qui est là en sport

Qui est là en peinture

Qui est là en culture

Qui est là en écriture

Qui est là en cinéma

Qui est là en théâtre

Qui est là en musique

Qui est là en politique

Qui est là dans toutes les activités humaines

La compétition partout se promène

Elle est manifeste

Dans le sport

Elle est subtile

Dans d'autres ports

La poésie

A son cent mètres

La peinture

A son cent mètres

Avec ses stars, ses rivalités, ses jalousies

Jalousie de la compétition

Compétition de la jalousie

Le peintre rival du peintre

Le poète rival du poète

Le sportif rival du sportif

Le savant rival du savant

Des gens qui ne s'aiment pas

Qui font semblant, n'est-ce pas ?

Pas d'amitié dans la rivalité ?

Pas d'amour dans la rivalité ?

La société de compétition

La société d'émulation

C'est moi le meilleur

C'est moi que voilà

Nous en sommes les cas

Et partout le malheur

La vie est un cent mètres

La vie est un marathon

Préparez vos chronomètres

C'est la domination, c'est la compétition

Moi, toi, elles, eux, lui

Préparez vos chronomètres

Pour moi, toi, elles, eux, lui

Préparons-nous au départ

D'attendre, nous en avons marre

Attention, c'est parti

La compétition n'est jamais finie

Et n'oublions pas nos dossards

Que nous porterons tôt ou tard

En poésie, en peinture

En sport, en écriture

En science, en sculpture

En cinéma, en musique

En théâtre, en politique

Et vous qui me lirez

Vous vous en offusquerez

Le poète

Jalouse le poète

Le peintre

Jalouse le peintre

L'acteur

Jalouse l'acteur

Le savant

Jalouse le savant

Le sportif

Jalouse le sportif

Ces gens sont en guerre

Et ils et elles ne le savent pas !

Mais ils et elles ont tout compris

Sauf leur hypocrisie, pardi !

Toutes ces activités aliénées

Les guerres savent les alimenter

Toutes ces activités compensées

L'inhumanité sait les renouveler

Je suis l'un des seuls à oser l'écrire

Et vous allez me maudire

Car dans nos prétentions

Pour des dieux, nous nous prenons

Tous les arts

Des diverses bourgeoisies

Peinture, poésie, écriture, musique

Cinéma, théâtre, science, politique

Toute cette pacotille, qui nous donne la trique

Sont le contraire de la vie

Hélas, à part moi, qui le dit ?

Cela me fait de vrais ennemis

C'est mieux que de faux amis !

Les créations de toutes les bourgeoisies

Le poète

Jalouse le poète

Le peintre

Jalouse le peintre

Le musicien

Jalouse le musicien

L'acteur

Jalouse l'acteur

Le savant

Jalouse le savant

Le sportif

Jalouse le sportif

Ces gens sont en guerre

Et ne le savent même pas !

Mais ils et elles ont tout compris

Sauf leur hypocrisie, pardi !

Toutes les activités aliénées

Les guerres savent les alimenter

Toutes les activités compensées

Car l'opinion de la compétition

Est la compétition de l'opinion

Le vrai poète

Peut se passer de la poésie

Qui est morte à la vie

Elle ne s'écrit pas, elle se vit !

Pour tout, il en va ainsi

Tout art est rival

Avec ses sectes et ses cabales

Son bien et son mal

C'est le monde des guerriers

C'est le monde des inimitiés

C'est le monde des jalousies

C'est le monde des hypocrisies

Mais faut pas se plaindre

De pouvoir se plaindre

Il fait chaud

Il fait froid

Les nazis sont au pouvoir

Mais, ça va, ça va, ça va

Les fascistes sont au pouvoir

Personne ne semble s'en apercevoir ?

Mais, ça va, ça va, ça va

Faut pas s'en apercevoir, voilà !

Toute cette pauvreté

Faut pas se plaindre

Il pleut, il fait beau

Il fait froid, il fait chaud

Simplement le dire

C'est encore trop

C'est presque un gros mot

Tout pourrait être pire

Donc, il ne faut rien dire !

Nos expressions toutes faites

Mélangent tout, dans nos têtes !

Les arts confortent le système

Les arts, la société les aime !

L'art prêt à vendre son cul

Pour être adulé, pour être reconnu

C'est pas moi, c'est lui

Toujours la même alchimie

Le langage de la bourgeoisie

Est la bourgeoisie du langage

Qui peut

Se regarder dans une glace ?

Qui peut

Analyser toutes ses traces ?

A - Allo ?

Il fait chaud. Faut pas se plaindre

B - Je ne me plains pas

D'ailleurs, je n'ai rien dit

A - Allo ?

Les nazis sont au pouvoir

Faut pas se plaindre

B - Mais si, de cela, je me plains !

Nos expressions toutes faites

Mélangent tout dans nos têtes

Cela va, ça va, ça va, ça va

Faut pas se plaindre, faut pas s'en apercevoir, et voilà !

Patrice Faubert ( 2013 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

A- Hello?

It's hot !

Oh ! You don't have to complain

B - But I'm not complaining

Besides, I didn't say anything

A- Hello?

It's cold

Oh ! You don't have to complain

B - But I'm not complaining

Besides, I didn't say anything

We have

Ready-made formulas

We have stupid formulas

For common things

hilarious ways of doing things

Do not complain

It's okay, it's okay, it's okay, it's okay, so as not to whine

Language automatisms

Who are in our luggage

And the examples are many

Who avoid a lot of flips

It's like competition

I beg your pardon

who is there in poetry

Who is there in sport

who is there in painting

Who is there in culture

Who is there in writing

Who is there in cinema

Who is there in theater

Who's there in music

who is there in politics

Who is there in all human activities

The competition everywhere walks

She is manifest

In the sport

She is subtle

In other ports

Poetry

At his hundred meters

The painting

At his hundred meters

With its stars, its rivalries, its jealousies

Jealousy of competition

competition of jealousy

The Painter's Rival Painter

The Poet's Rival Poet

The athlete's rival of the athlete

The scholar's rival to the scholar

people who don't like each other

Who pretend, don't they?

No friendship in rivalry?

No love in rivalry?

The competition society

The Emulation Company

I'm the best

This is me

We are the cases

And misfortune everywhere

Life is a hundred yards

life is a marathon

Prepare your stopwatches

This is domination, this is competition

Me, you, them, them, him

Prepare your stopwatches

For me, you, them, them, him

Let's get ready to leave

Of waiting, we're tired of it

Watch out, let's go

The competition is never over

And let's not forget our bibs

That we'll wear sooner or later

In poetry, in painting

In sport, in writing

In science, in sculpture

In cinema, in music

In theater, in politics

And you who will read me

You will be offended

The poet

Jealous the poet

The painter

Jealous the painter

The actor

Jealous the actor

The scholar

Jealous of the scientist

The sporty one

Jealous the sportsman

These people are at war

And they don't know it!

But they and they have it all figured out

Except their hypocrisy, of course!

All these insane activities

Wars know how to feed them

All these activities compensated

Inhumanity knows how to renew them

I'm one of the only ones who dare to write it

And you will curse me

Because in our claims

For gods, we take ourselves

All the arts

Of the various bourgeoisies

Painting, poetry, writing, music

Cinema, theatre, science, politics

All this junk, which gives us the boner

Are the opposite of life

Alas, apart from me, who says it?

It makes me real enemies

It's better than fake friends!

The creations of all the bourgeoisies

The poet

Jealous the poet

The painter

Jealous the painter

The musician

Jealous the musician

The actor

Jealous the actor

The scholar

Jealous of the scientist

The sporty one

Jealous the sportsman

These people are at war

And don't even know it!

But they and they have it all figured out

Except their hypocrisy, of course!

All insane activities

Wars know how to feed them

All compensated activities

Because the opinion of the competition

Is the competition of opinion

The real poet

Can do without poetry

who died alive

It is not written, it is lived!

For everything, so it goes

All art is rival

With its sects and cabals

Its good and its bad

This is the world of warriors

This is the world of enmities

It's the world of jealousy

This is the world of hypocrisies

But don't complain

To be able to complain

It's hot

It's cold

The Nazis are in power

But it's okay, it's okay, it's okay

The fascists are in power

Nobody seems to notice?

But it's okay, it's okay, it's okay

Do not notice it, here!

All this poverty

Do not complain

It's raining, it's sunny

It's cold, it's hot

just say it

It's still too much

It's almost a swear word

Everything could be worse

So you don't have to say anything!

Our ready-made expressions

Mix everything, in our heads!

The arts support the system

The arts, society loves them!

Art ready to sell his ass

To be adored, to be recognized

It's not me, it's him

Always the same chemistry

The language of the bourgeoisie

Is the bourgeoisie of language

That can

Look in a mirror?

That can

Analyze all his traces?

A- Hello?

It's hot. Do not complain

B - I'm not complaining

Besides, I didn't say anything

A- Hello?

The Nazis are in power

Do not complain

B - Yes, of that, I complain!

Our ready-made expressions

Mix it all up in our heads

It's okay, it's okay, it's okay, it's okay

Don't complain, don't notice, and that's it!

Patrice Faubert ( 2013 ) puète, peuète, pouète, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )