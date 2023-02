" Quand le cri ne peut ni être légitimé ni bénéficier de circonstances atténuantes, il reste condamné et peut-être sera-t-il consolé seulement parce qu'on le permet. "

Ronald David Laing ( né en 1927 ) représentant de l'antipsychiatrie

Je vais au cabinet

Y soulager mon robinet

Je vais au cabinet

Y faire quelques étrons, au forfait

C'est la table de travail

Pour y vider ses entrailles

C'est l'excrément, c'est la pisse, c'est l'écriture

C'est de la merde, de la peinture, de la littérature

Et en cas de constipation

Mal au ventre ou au pognon

Fèces, étron, musique, peinture

C'est la table de travail

Pour y vider ses entrailles

Nous allons au cabinet

Y soulager nos robinets

Nous allons au cabinet

Y faire quelques étrons, au forfait

De la pisse, de la littérature

De la merde, de la peinture

Et en avant la musique

De cette mouche qui nous pique

C'est notre table de travail

C'est le water-closet , notre éventail

Pour y vider nos entrailles

C'est de la merde, de la pisse

De l'écriture, de la peinture

De la musique, de la miss

Ce sont des best-sellers

Qui nous prennent dans leurs serres

Patrice Faubert ( 1975 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.overblog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

"When the cry can neither be legitimized nor benefit from extenuating circumstances, it remains condemned and perhaps it will be consoled only because it is allowed."

Ronald David Laing (born 1927) antipsychiatry advocate

I go to the office

Relieve my cock there

I go to the office

Make a few turds there, on a flat rate basis

This is the work table

To empty his entrails

It's excrement, it's piss, it's writing

It's shit, painting, literature

And in case of constipation

Stomach or money ache

Feces, turd, music, paint

This is the work table

To empty his entrails

We go to the office

Relieve our taps there

We go to the office

Make a few turds there, on a flat rate basis

Piss, literature

Shit, paint

And on to the music

Of this fly that stings us

This is our work table

It's the water-closet, our fan

To empty our bowels

It's shit, piss

writing, painting

Music, miss

They are bestsellers

Who take us in their greenhouses

Patrice Faubert (1975) puète, peuète, pouète, paraphysician ( http://patrice.faubert.overblog.com/ ) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )