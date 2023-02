Thanatologie

" L'art sera vivant le jour où le dernier artiste sera mort "

Marcel Duchamp ( 1887 - 1968 )

Le salut d'un mort

Parmi d'autres mortes et morts

Au collectif Mary Read

De feu ( 1685 - 1721 ) la femme pirate, Mary Read

Ben, Calavera, Mina

Nergal, Shogo, Trauma

Hip-hop, rap, qui attrape

Que la mort, elle matraque

Oui, toute célébrité

A la vie est une mortalité

Oui, tout ce qui est connu

C'est une autorité, une plus-value

Sur Terre partout la mort

Pas de vie, c'est le mauvais sort

Je viens d'entendre, Calavera, chez un copain

Chez Jacques de Nantes, moi, je n'y connais rien

Tant qu'il y aura

En tous domaines, des célébrités

Tant qu'il y aura

En tous domaines, des propriétés

Partout la mort

A la vie, que des mauvais sorts

Chaque jour

Pourrait être nouveau

Partout chez soi, toujours beau

Plus de temps à perdre

Pour écrire, pour maudire

Comparer, débuter, finir

Plus de temps pour mourir

Pour acheter, vendre, admirer

Compétition, séduction, s'identifier

Le salut d'un mort

Parmi d'autres mortes et morts

Partout

Où, il y a des célébrités

Partout

Où il y a des autorités

Partout

Où il y a des propriétés

De nos révolutions diplômées

De nos organisations autorisées

Déjà la contre-révolution

Y pointe son nez

Déjà, la contre-révolution

Est là, pour nous effacer !

Personne ne doit être connu

La vie n'en veut plus

Quand

Ta vie sera la mienne

Quand

Ma vie sera la tienne

Sans pays, sans religion, sans idéologie

Sans identité, sans nationalité, sans parti

Sans culture, sans écriture, sans facture

Tout ce qui

Passe à la radio, au cinéma

Tout ce qui

Passe à la télévision, participe à des débats

C'est la contre-révolution

Et même et surtout, nos Léo Ferré

Et même et surtout, nos Georges Brassens

Et même et surtout, nos Thiéfaine, nos Lavilliers

Et tous les autres delirium tremens

Tout ce qui est spectacularisé

Chaque nation avec ses spécialités

C'est le visage de la mort

Qui à la vie, jette des sorts

Tout ce qui est connu

De la contre-révolution est la plus-value

A tout ce qui veut être connu

Il faut montrer nos culs !

Même l'anarchie a son Panthéon

Les grandes figures que nous vénérons !

Tout devrait être anonyme

Sans plus aucun patronyme

La vie veut simplement que nous la vivions

La vie ne veut aucune définition

La vie ne veut aucune compétition, classification, tradition

Patrice Faubert ( 2013 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

"Art will be alive the day the last artist dies"

Marcel Duchamp (1887 - 1968)

The Salvation of a Dead

Among other dead and dead

At the collective Mary Read

From late ( 1685 - 1721 ) the female pirate, Mary Read

Ben, Calavera, Mina

Nergal, Shogo, Trauma

Hip-hop, rap, who catches

That death, it bludgeons

Yes, any celebrity

To life is a mortality

Yes, all that is known

It is an authority, an added value

On Earth everywhere death

No life, it's bad luck

I just heard, Calavera, at a friend's house

At Jacques de Nantes, I don't know anything about it

As long as there is

In all fields, celebrities

As long as there is

In all areas, properties

Death everywhere

In life, only bad luck

Each day

Could be new

Everywhere at home, always beautiful

No more time to waste

To write, to curse

Compare, start, finish

No more time to die

To buy, sell, admire

Competition, seduction, identification

The Salvation of a Dead

Among other dead and dead

Everywhere

where there are celebrities

Everywhere

Where there are authorities

Everywhere

Where there are properties

Of our graduated revolutions

From our authorized organizations

Already the counter-revolution

Y points his nose

Already, the counter-revolution

Is there, to obliterate us!

No one should be known

Life doesn't want it anymore

When

Your life will be mine

When

My life will be yours

Without country, without religion, without ideology

Without identity, without nationality, without party

Without culture, without writing, without invoice

All that

Go on the radio, in the cinema

All that

Go on television, take part in debates

It's the counter-revolution

And even and above all, our Léo Ferré

And even and above all, our Georges Brassens

And even and above all, our Thiéfaine, our Lavilliers

And all the other delirium tremens

All that is spectacularized

Each nation with its specialties

It's the face of death

Who to life, casts spells

all that is known

Of the counter-revolution is the added value

To all who want to be known

We have to show our asses!

Even anarchy has its Pantheon

The great figures we venerate!

Everything should be anonymous

Without any surname

Life just wants us to live it

Life wants no definition

Life wants no competition, classification, tradition

Patrice Faubert ( 2013 ) puète, peuète, pouète, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )