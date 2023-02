Les gènes de l'environnement

" Trouduculisme : narcissisme identitaire consistant à croire que tout gravite autour de sa turbine à chocolat. Ceci n'est pas un trou noir. "

( Expression de Jacques P, un copain anar de Nantes )

1942

Conrad Had Waddington ( 1905 - 1975 )

Avec déjà les bases de l'épigénétique

Environnement filial et social, supplantant la génétique

Avec encore un peu de lamarckisme

Et donc encore confondant génotype et phénotype, faux truisme

Car

L'expression des gènes de l'environnement

L'environnement de l'expression des gènes

Des apprentissages et de la socioculture

Du cerveau et de sa permaculture

Passé, présent, futur

L'apprentissage des gènes

Avant les gènes de l'apprentissage

Et donc tout un bazar pour la télomérase

Longévité et télomères plus longs, comme base

Sans cause directe des mères et pères, ou selon

Certes, une réaction organique à l'agression

De la mère à l'enfant à naître, probable transmission

Mais pour jouer du piano ou autre action

Il s'agit là d'un autre niveau d'organisation

Aucun vrai lamarckisme, car, tout s'apprend

Le bien, le mal, le gentil, le méchant

Les arts, la science, la vie, tout le temps

Nos corps, de tout cela, en expression

France, de l'air et de la pollution

48000 décès par an, environ

Monde chambre à gaz

Tout se catastrophant de phase en phase

La contrefaçon s'y mettant en diverses phrases

2023, France en prévision

9,9 tonnes de CO2 par personne

Il faudrait deux tonnes , pas plus, en mode nonne

Sinon, largement plus de 1,5 degrés en 2050 !

Et tous les autres nations qui y dansent

Sans compter toujours en France

Ni liberté, ni égalité, ni fraternité

Pays où l'on mange cinq grammes de microplastiques

Par semaine, par personne, du capital à l'étrange éthique

Bon appétit, et aux poubelles, les vraies critiques

Mais

Il faut bien que la société s'empapille

Tout s'y fait, surtout, tout s'y défait, jeu de quilles

Avec des remparts contre une vraie révolution

Il s'agit bien des dieux et des religions, du capital

Ou des idéologies, pour poursuivre la déraison, du capital

Avec cependant, dans le jaïnisme, la particularité

De tout le vivant, d'au moins, le respecter

Et d'éventuelles rivalités avec d'autres procédés

Quand tout ne peut qu'y participer

Ainsi de la fachosphère/connosphère si bien nommée

Avec des professions bien associées

Mais ouvertement moins affichées, c'est plus dissimulé

La pharmacie, la dermatologie

La médecine, la dentisterie

Le commerce, les affaires,

L'administration, la fonctionnarisation

La politique, l'économie, les buralistes, les notaires

Pour les plus notoires, bref, du manger et du boire

Et souvent vous regardant de travers

Tout ce qui ose sortir de l'ordinaire

Et le regardant mal

Et le traitant mal

N'étant ni optimiste, ni pessimiste, réaliste du fascisme libéral

Certes

Toute généralisation est erreur qui ne mérite

Avec quelques exceptions, parfois, dans l'émérite

Mais elle a tant de boucliers, notre société !

D'une nation l'autre

D'un asservissement l'autre

Religions, croyances, idéologies, tout s'y vautre

L'exemple de la France où je vis

Même si de tous les continents, je suis

Donc, agents hommes/femmes du renseignement

De la caserne au fort militaire

Ou du fort ordinaire, DGSE, tout pour lui plaire

Quatre mille agents secrets en caserne

Deux mille agents spéciaux du service action

Au tout militarisé, le secret défense en baderne

Avec quinze agents d'entretien comme en rétention

Il faut y ajouter les polices et les armées

Ainsi, la moutonnerie du capital est bien gardée

Chaque pays étant de même organisé

Et toujours prêt à défourailler

Et forcément, l'on peut y lister

Pour être aussi apte à génocider

Indiens, Arméniens, Kurdes, Gitans

Juifs, Ouïghours, Tibétains, Ukrainiens

Anarchistes, Tutsis, Cambodgiens, Assyriens

Bosniaques, Grecs Pontiques, communistes antistaliniens

Darfour, Bangladesh, Héréros et Namas de Namibie

Et génocides coloniaux ou de clans rivaux

Sans compter les génocides oubliés ou non recensés

Autour de la cheminée, puis de la télévision, de la radio

Et du numérique, pour en parler

Avec une bipédie acquise depuis au moins sept millions d'années

Et toujours du pire en pire, au fil des années

Avec ainsi, comme seul enviable sort

Du roman de feu ( 1902 - 1985 ) Francis Didelot

Quand tout, ou presque, est de la guerre ou de l'idiot

1939 " La machine à prédire la mort "

Lot de consolation

Quand partout tout est désolation

Et autant pour les faibles que pour les forts

Femmes, enfants, hommes, de douleur, tout s'y tord

Avec la naissance comme irréparable tort !

Patrice Faubert ( 2023) puète, peuète, pouète, paraphysicien

Patrice Faubert (2023) bitch, bitch, bitch, paraphysician