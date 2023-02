Paraphysique du mot

" De même que l'art bourgeois fait plus pour le maintien du régime capitaliste que toutes les autres forces sociales réunies : gouvernement, armée, police, magistrature, de même l'art social et révolutionnaire fera plus pour l'avènement du communisme libre que tous les actes de révolte inspirés à l'homme par l'excès de sa souffrance. "

Fernand Pelloutier ( 1867 - 1901 )

Le mot

Se prend au sérieux

Il nous travaille

Il nous mitraille

A qui mieux mieux

Le mot

A son époque

Que toujours, il évoque

Le mot

Est un magasin

Plein de breloques, c'est du toc

Le mot

Se fait la guerre

Il a ses mégères

Nous prenons

Les mots au sérieux

En un dieu, nous croyons

Nous prenons

Les mots au sérieux

A la messe, nous allons

Nous prenons

Les mots au sérieux

Contre ceci, pour cela

Depuis des décennies, nous manifestons

Nous prenons

Les mots au sérieux

Nous écrivons, nous peignons, nous discourons

Nous prenons

Les mots au sérieux

Les mensonges, nous les aimons

Nous prenons

Les mots au sérieux

Nous travaillons, nous consommons

Nous prenons

Les mots au sérieux

Nous réfléchissons, nous pensons

Nous votons, nous nous abstenons

Nous prenons

Les mots au sérieux

Nous critiquons, nous flattons

Nous lisons, nous jardinons

Non, cela n'est pas sérieux

De prendre les mots au sérieux

Cela fait des envieux

Car les mots, eux

Ne nous prennent pas au sérieux

Nous prenons

Les mots au sérieux

Nous faisons du sport

Nous avons peur de la mort

Nous prenons

Les mots au sérieux

Nous aimons, nous détestons

Nous prenons

Les mots au sérieux

La politique

Ne nous donne pas la colique

Nous avons des enfants

Nous avons de l'argent

Nous prenons

Les mots au sérieux

Notre esprit est dément

Nous nous marions, nous divorçons

Nous nous trompons, nous nous méprisons

Non, cela n'est pas sérieux

De se prendre au sérieux

Cela fait des envieux

Car les mots, eux

Ne nous prennent pas au sérieux

Tant que nous serons des mots

Français, argentin, italien

Malien, islandais, américain

Truand, chômeur, politicien

Ouvrier, chercheur, mécanicien

Ouvrier manuel ou ouvrier intellectuel

Tant

Que nous voudrons quelque chose

Du sexe, de l'argent, du pouvoir, et même rien

Du respect, de l'estime, du bonheur, des biens

Nous n'aurons jamais rien

Nous aurons tout

Quand nous ne voudrons plus rien

Quand nous ne serons plus rien

Tout quelque chose

C'est de la guerre

Qui pousse comme du lierre

Nous prenons

Les mots au sérieux

Vouloir, pouvoir, croire

Sont nos seuls miroirs

Il faudrait

Ne participer à rien

Il faudrait

N'avoir aucun lien

Refuser de faire des enfants

N'être jamais une militante ou un militant

Avoir le minimum d'argent

Quelque chose est le mot

Le mot de quelque chose

Les maux des mot

Les mots des maux

Quelque chose

C'est du lourd

C'est du sans amour

Tout quelque chose

Cela pèse, c'est une balle de pistolet

Tout

Quelque chose

Nous joue des tours

Est feu follet

Hier faux, aujourd'hui vrai

Tant que nous prendrons

Les mots au sérieux

Nous nous prendrons au sérieux

Moi, toi, elles, lui, eux

Contre ceci, pour cela

Dans ceci, dans cela

L'art révolutionnaire ou l'art bourgeois

C'est toujours l'art du tais-toi !

Fasciste, nazi, gauchiste, anarchiste, capitaliste

Noir, blanc, marron, jaune

Du mot, c'est toujours la même faune

Toujours une porte d'entrée

Mais jamais aucune sortie

Nous prenons

Les mots au sérieux

Et nous nous prenons au sérieux

Cela n'est vraiment pas sérieux !

Patrice Faubert ( 1984 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

“Just as bourgeois art does more for the maintenance of the capitalist regime than all the other social forces put together: government, army, police, judiciary, so social and revolutionary art will do more for the advent of free communism than all the acts of revolt inspired in man by the excess of his suffering.

Fernand Pelloutier (1867 - 1901)

Word

Takes itself seriously

He works on us

He shoots us

Who better better

Word

At his time

That he always evokes

Word

Is a store

Full of charms, it's fake

Word

Is going to war

He has his shrews

We take

words seriously

In one god we believe

We take

words seriously

At mass we go

We take

words seriously

Against this, for that

For decades we have been demonstrating

We take

words seriously

We write, we paint, we talk

We take

words seriously

Lies, we love them

We take

words seriously

We work, we consume

We take

words seriously

We think, we think

We vote, we abstain

We take

words seriously

We criticize, we flatter

We read, we garden

No, it's not serious

To take the words seriously

It makes people envious

Because the words, them

Don't take us seriously

We take

words seriously

We play sports

We are afraid of death

We take

words seriously

We love, we hate

We take

words seriously

Politics

Don't give us the colic

we have children

we have money

We take

words seriously

Our mind is insane

We marry, we divorce

We deceive ourselves, we despise ourselves

No, it's not serious

To take yourself seriously

It makes people envious

Because the words, them

Don't take us seriously

As long as we are words

French, Argentinian, Italian

Malian, Icelandic, American

Ugly, unemployed, politician

Worker, researcher, mechanic

manual worker or intellectual worker

So much

that we want something

Sex, money, power, and even nothing

Respect, esteem, happiness, possessions

We will never have anything

We'll have it all

When we want nothing more

When we'll be nothing

anything

It's war

that grows like ivy

We take

words seriously

To want, to be able, to believe

Are our only mirrors

It should

don't participate in anything

It should

have no link

Refuse to have children

Never be an activist

Have the minimum amount of money

something is the word

the word of something

The evils of words

The words of evil

Something

It is heavy

It's loveless

anything

It weighs, it's a pistol bullet

All

Something

playing tricks on us

is wisp

Yesterday wrong, today true

As long as we take

words seriously

We'll take ourselves seriously

Me, you, them, him, them

Against this, for that

In this, in that

Revolutionary art or bourgeois art

It's always the art of shut up!

Fascist, Nazi, Leftist, Anarchist, Capitalist

Black, white, brown, yellow

From the word, it's always the same fauna

Always a front door

But never any exit

We take

words seriously

And we take ourselves seriously

This is really not serious!

Patrice Faubert (1984) puète, peuète, pouète, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )