Eschatologie ou " Pendez-les haut et court "

" Sortir en conditionnelle six mois avant la fin d'une période de 18 ans n'a aucun sens. Dans

un marathon, tu ne t'arrêtes pas 500 mètres avant la ligne pour refaire tes lacets. "

Xavier ? ( Centre pénitentiaire de Laon, le 2 juin 2013 )

En tant qu'ancien ultramarathonien

Quand je pratiquais la marche de vitesse et de fond

Deuxième du championnat de France des 100 km marche

En 1985 avec le temps de 9h 26 minutes

Troisième du championnat de France des 200 km marche

En 1995 avec le temps de 22h 44 minutes

Je ne puis que le confirmer

A 500 mètres de la ligne d'arrivée

C'est comme très proche et comme une éternité

La propriété de la prison

Est la prison de la propriété

Pas de propriété privée

Et pas de prison

Car avec une autre mentalité

Chaussures à nos pieds

Tous et toutes nous trouverions

Tout se ferait dans la galanterie

Tout se ferait sans aucune forfanterie

Selon les besoins et les envies

Pour le travail, pour l'habitat, pour la sexualité

L'être humain

Doit être rééduqué

L'être humain

Doit être réengrammé

L'être humain

Doit être reprogrammé

Si nous voulons

Une autre société

Où l'égalité

Soit vraiment l'égalité

Où la fraternité

Soit vraiment la fraternité

Où la liberté

Soit vraiment la liberté

Toujours

Au jeu mortel de la guerre civile

Toujours

Ne gagnent que les imbéciles

Toujours mieux armés

Toujours mieux conditionnés

Toujours imperturbablement bornés

Et les diverses bourgeoisies, de leur côté !

Comme par exemple

Lorsque les bourgeoisies évoquent

Mai 1968, à la télévision, elles se moquent

Et le travestissement à l'expertise ample

Toujours le travers qui les arrange

Jamais le côté qui les dérange

Et c'est toujours le renégat qui y apparaît

Ou l'étudiant futur patron, sans attrait

Jamais l'ancien barricadier qui ne s'est jamais renié

Ou la communauté qui a su et a pu durer

C'est ainsi sur Arte

Sur n'importe quelle chaine de télévision, les mêmes cartes

Il faut invalider

Ce qui aurait pu être

Mettre la défaite, dans toutes les têtes

Le capitalisme

Est la défaite de la pensée

Le capitalisme

Est la défaite de l'humanité

C'est une torture permanente

C'est une gifle cinglante

Une démission offensante

Une société pour les sadiques

Une société pour les masochistes

La société capitaliste

Est criminelle de guerre

Chaque être humain en est le tortionnaire

Vivre y est une aspiration vaine

Sous respirateur artificiel

Toutes les actions y sont vilaines

Sous le masque à oxygène

Comme en prison

Les riches peuvent cantiner

Louer des corps de femmes

Pervertir toutes les âmes

Et avec tout, tricher

Mais avec leurs cerveaux pourris

En eux, la vie, c'est fini

Ils et elles dégagent une infâme puanteur

Dans leurs yeux éteints, aucune lueur

Et s'il y avait une ferveur

Et s'il y avait une fureur

Un seul cri

La pousserait hors du lit

Contre les politiciennes et politiciens

De tous les bords politiques

Et de toutes leurs cliques

Et quoi qu'il advienne

" Pendez-les haut et court "

Et tout aussi bien

Contre les milliardaires voleurs

Et tout ce qui tourne autour

" Pendez-les haut et court "

Et tout aussi bien

Contre les milices patronales

Contre les milices syndicales

Contre les milices policières

Contre les milices militaires

" Pendez-les haut et court "

Cela serait un grand massacre

Partout une gigantesque traque

Une nouvelle terreur pleine d'erreurs

Et un nouveau Napoléon à l'horizon

L'éternelle histoire du dictateur

Qui sait attendre son heure

Et hop, c'est reparti

Pas encore pour cette fois, l'anarchie

Déjà

Si la femme pouvait

Vraiment, avorter quand elle le souhaite

Déjà

Si la femme pouvait

Vraiment, faire l'amour quand elle le souhaite

Contraception, avortement, stérilisation, le corps en fête

Mais comme tout est régit

Par les lois de l'économie

C'est l'économie de la vie

Qui est la vie de l'économie

La vie y est confisquée

Dans un placard y est enfermée

L'économie nous marie

L'économie nous divorce

L'économie nous sépare, nous trie

L'économie renie la vie

Tout

Nous est imposé par l'économie

Mariages, divorces, séparations

Rencontres, loisirs, conventions

Et même si cela nous déplaît

Rien à faire, ce sont des faits !

Chacun et chacune à sa place

Chacun et chacune dans sa classe

Et pas le moyen d'y échapper

Dès la naissance, c'est organisé

Femmes pour les riches

Femmes pour les pauvres

Voitures pour les riches

Voitures pour les pauvres

Maisons pour les riches

Maisons pour les pauvres

Vacances pour les riches

Vacances pour les pauvres

Vêtements pour les riches

Vêtements pour les pauvres

Drogues pour les riches

Drogues pour les pauvres

Et la même bêtise

Pour tous et toutes

Car nous sommes sur la même route

Même si cela nous défrise !

Et aussi la prison pour les riches

Et la prison pour les pauvres

Bref, c'est un monde d'abomination

Tout ce que nous faisons

Tout ce que nous savons

Est soit inutile ou soit faux

L'argent

Rend tout le monde sot

Mais la violence

Contre la violence

C'est encore du fascisme

C'est encore du stalinisme

C'est encore du capitalisme

Partout est le fascisme

Un fascisme d'extrême gauche

Un fascisme de gauche

Un fascisme de droite

Un fascisme d'extrême droite

Tous les mots y participent

Toutes les séparations les anticipent

Chômeur, travailleur, retraité, nationalité

Bonheur, malheur, prospérité, compétitivité

Jeune, vieux, nouveau-né

Les classifications

Sont les vecteurs de l'inhumanité !

Patrice Faubert ( 2013 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

“Getting out on parole six months before the end of an 18-year term makes no sense.

a marathon, you don't stop 500 meters before the line to retie your laces. "

Xavier? (Laon Penitentiary Center, June 2, 2013)

As a former ultramarathoner

When I practiced speed and distance walking

Second in the French 100 km walk championship

In 1985 with the time of 9h 26 minutes

Third in the French 200 km walk championship

In 1995 with the time of 22h 44 minutes

I can only confirm it

500 meters from the finish line

It's like very close and like an eternity

Jail property

Is the prison of property

No private property

And no jail

Because with another mentality

Shoes on our feet

All of us would find

Everything would be done in gallantry

Everything would be done without any boasting

According to needs and desires

For work, for housing, for sexuality

Human being

Must be re-educated

Human being

Must be rescheduled

Human being

Needs to be rescheduled

If we want

another company

where equality

Really be equality

where the brotherhood

Truly be brotherhood

where freedom

Really be freedom

Always

In the deadly game of civil war

Always

only fools win

Always better armed

Always better conditioned

Always imperturbably bounded

And the various bourgeoisies, on their side!

For example

When the bourgeoisies evoke

May 1968, on television, they laugh

And cross-dressing with ample expertise

Always the flaw that suits them

Never the side that bothers them

And it's always the renegade who appears there

Or the student future boss, unattractive

Never the former barricade who never denied himself

Or the community that knew and was able to last

It is thus on Arte

On any TV channel, the same cards

You have to invalidate

what could have been

Put defeat in everyone's head

Capitalism

Is the defeat of thought

Capitalism

Is the defeat of mankind

It's constant torture

It's a stinging slap

An offensive resignation

A society for sadists

A society for masochists

capitalist society

Is a war criminal

Every human being is its torturer

Living there is a vain aspiration

On an artificial respirator

All the actions there are ugly

Under the oxygen mask

Like in jail

The rich can canteen

Rent female bodies

Pervert all souls

And with everything, cheat

But with their rotten brains

In them, life is over

They give off an infamous stench

In their extinguished eyes, no gleam

And if there was a fervor

And if there was a fury

A single cry

Would push her out of bed

Against politicians

From all political sides

And all their cliques

And whatever happens

"Hang 'em High and Short"

And just as well

Against thieving billionaires

And everything that revolves around

"Hang 'em High and Short"

And just as well

Against the employers' militias

Against the union militias

Against police militias

Against military militias

"Hang 'em High and Short"

It would be a big massacre

Everywhere a gigantic hunt

A new terror full of errors

And a new Napoleon on the horizon

The eternal story of the dictator

Who knows how to bide his time

And hop, here we go again

Not again this time, anarchy

Already

If the woman could

Really, abort whenever she wants

Already

If the woman could

Really make love when she wants

Contraception, abortion, sterilization, the body in celebration

But as everything is governed

By the laws of economics

It's the economy of life

Who is the life of the economy

Life is confiscated there

In a closet there is locked

The economy marries us

The economy divorces us

The economy separates us, sorts us

The economy denies life

All

is imposed on us by the economy

Marriages, divorces, separations

Meetings, leisure, conventions

And even if we don't like it

Nothing to do, these are facts!

Each and everyone in their place

Each and everyone in their class

And no way to escape it

From birth, it's organized

women for the rich

women for the poor

cars for the rich

cars for the poor

houses for the rich

houses for the poor

Holidays for the rich

Holidays for the poor

Clothes for the rich

Clothing for the poor

Drugs for the rich

Drugs for the poor

And the same stupidity

For all

'Cause we're on the same road

Even if it upsets us!

And also prison for the rich

And prison for the poor

In short, it's a world of abomination

Everything we do

All we know

Is either useless or wrong

money

make everybody fool

But the violence

Against violence

It's still fascism

It's still Stalinism

It's still capitalism

Everywhere is fascism

far-left fascism

left-wing fascism

right-wing fascism

Far-right fascism

All the words participate

All separations anticipate them

Unemployed, employed, retired, nationality

Happiness, unhappiness, prosperity, competitiveness

young, old, newborn

Classifications

Are the vectors of inhumanity!

Patrice Faubert ( 2013 ) puète, peuète, pouète, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )