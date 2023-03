Paraphysique du suicide

Le suicide est un sujet tabou

Le suicide c'est pour les fous

Pourtant, en France, il y a un suicide

Toutes les cinquante minutes

Pourtant, en France, il y a une tentative de suicide

Toutes les quatre minutes

Et dans la plupart des autres pays

Cela est certain, il en va ainsi

Il faut le dire

Mais la vie de la compétition

N'est que la compétition de la vie

Il faut le dire

Mais la hiérarchie de la vie

N'est que la vie de la hiérarchie

Il faut le dire

Mais l'argent de la vie

N'est que la vie de l'argent

Le suicide est paradoxal

C'est le remède pire que le mal

Certes se tuer

C'est vouloir vivre

Mais autrement, sans se déstructurer

C'est le dernier cri

C'est un appel à la vie

De ceux et celles

Que nous n'avons pas su écouter

La fuite la plus libératrice

De la société des sévices

Car la réalité du principe

Est le principe de réalité

Comme notre soleil

Qui dans quelques milliards d'années

Deviendra une naine rouge

Deviendra une naine blanche

La mécanique des étoiles est une merveille

Gravité contre fusion nucléaire

Plus d'hydrogène, plus d'hélium, c'est la panne solaire

Et voici les géantes rouges, si belles

Arcturus, Antarès, Bételgeuse

Et toujours les 92 éléments naturels

A l'univers, à la nature, le même miel

Nous sommes une semence

De tous les déchets nucléaires

Nous sommes une transe

Des accouplements stellaires

De la poussière d'étoiles

Dit le poète, irréaliste et ingénu

Qui de la physique peut cacher le cul

Poussières d'étoiles ou prosaïquement déchets nucléaires

C'est strictement égal pour l'univers

Et qu'est la planète Terre

En rapport, par exemple, à Arcturus, Antarès, Bételgeuse

Certes, elle est habitée, mais c'est toujours la guerre

Pourtant de l'espace, sa vue y est fameuse

Une esthétique bien trompeuse

Rien qu'en France, un suicide

Toutes les cinquante minutes

Rien qu'en France, une tentative de suicide

Toutes les quatre minutes

Je le répète

Quitte à passer pour bébête

Et l'on va s'étonnant

De la tanorexie, cette bronzomanie

Qui rend le corps plaisant

D'une façon naturelle ou artificiellement

Avec le risque comme en Australie

Du cancer de la peau, quand s'en protéger, devient une stratégie

L'indice de protection des crèmes solaires, est une menterie

Un indice de protection 30

Est en réalité de protection 10

Trois à quatre fois moins

Qu'en laboratoire, où on le sait bien

La quantité utilisée par l'estivant

Est largement moindre qu'en laboratoire

Des malins, qui nous prennent pour des poires

Notre monde

Suite logique de toutes les après-guerres

Et de toutes les guerres

Des partages sordides

Des partages morbides

Entre le stalinisme

Entre le fascisme

Entre le capitalisme

A mis au monde

Son enfant, notre monde actuel

Qui année après année, impose ses rituels

Qui année après année

Est un monde bien fatigant

Vouloir y vivre est épuisant

Sans cesse, il faut s'en reposer

Avec ses congés payés

Avec ses congés de maladie

Avec ses congés de maternité

Avec ses congés de mariage

Avec ses congés de naissance

Avec ses congés de veuvage

Avec ses congés de mort

Notre monde

Qui pourrait être un énorme nichon

Pour soigner toutes les dépressions

Notre monde

En tous les domaines, en toutes les choses, est une agression

Oui les mots, je le mâche

Il suffit, c'est assez, de toutes les ganaches !

Qui n'aime

Pas la vérité

Aime les rumeurs calomnieuses

Les hoax

Que le bouche à oreille se faxe

Cela devient de la propagande

Du mensonge à la demande

Cela devient une ligne politique

Sans aucun esprit critique

Il faut liquider l'adversaire

Par les procédés les plus réactionnaires

L'héritage des staliniens

L'héritage des fascistes

Dont la progéniture est nombreuse

Toujours inculte, illettrée, folle furieuse

Sur internet ou ailleurs, la parole malhonnête

Qui met des saletés dans les têtes

Pour ceux et celles que la vermine intéresse

Et que l'on retrouve à toutes les messes

Staliniens et staliniennes, d'hier

Staliniens et staliniennes, d'aujourd'hui

Fascistes d'hier

Fascistes d'aujourd'hui

Que le capitalisme bénit

Une horrible pourriture

Qu'aucune bête ne voudrait pour nourriture

Et parfois nous les avons

Comme voisines et voisins

Fascisme rouge et fascisme brun

La bouche délatrice, l'oreille maligne

Ils et elles savent nous repérer

Comme nous savons, de suite, les renifler

Il suffit de les regarder vivre

De vouloir nous éliminer, ils et elles sont ivres

Mais les fascistes

Ne se disent plus fascistes

Mais les staliniens

Ne se disent plus staliniens

Il y en a beaucoup tant chez les gauchistes

Que les libéraux, que les démocrates, que les socialistes, que les communistes

Les mots sont contorsionnistes

Même pas le courage de leurs vraies opinions !

Il leur faudrait des cours d'Histoire

Pour qu'en leurs balivernes, ils et elles cessent de croire

Ou alors

Ah bon ! j'étais fasciste ?

Alors, vive le fascisme

Ou alors

Ah bon ! j'étais stalinien ?

Alors, vive le stalinisme

Avec des nouveaux habits, bien sûr

Mais qui se repaissent des ordures

Et qui se recyclent dans une déchèterie

Hélas, je ne suis pas dans l'outrance

Je le dis, à ceux et celles, qui me tancent

Car de tous les pouvoirs, c'est la même confidence !

Quand nous croyons aimer une personne

Tout ce qui nous vient d'elle est bon

Quand nous ne croyons pas aimer une personne

Tout ce qui vient d'elle est de la contrefaçon

Nous le vérifions

Dans le couple, et de toutes les autres façons

L'agressivité est de la sublimation

De l'amour qui n'est plus

Comme l'insatisfaction sexuelle

Qui fait rechercher une autre piste qu'elle

Que cette insatisfaction

Soit d'origine organique

Que cette insatisfaction

Soit d'origine psychologique

Sans doute les deux à la fois, rien de magique !

Dans le spectaculaire intégré

L'insatisfaction est obligatoirement généralisée

Affectivement, sexuellement, économiquement

Là où tout est séparé, tout est frustrant !

La satisfaction est parcellaire, partielle, séparée

Elle se ment donc pour se faire accepter

La satisfaction de l'insatisfaction

Est l'insatisfaction de la satisfaction

C'est l'insatisfaction

Soeur jumelle de la frustration

Qui fait la poésie, la science, les arts

Qui fait le sport, la peinture, les stars

C'est l'angoisse de la mort

Une trilogie qui s'arrime au même port !

Il n'y a pas d'amitié sur Terre

Il n'y a pas d'amour sur Terre

L'argent l'interdit

Il y a seulement des guerres

Il y a seulement le monde des affaires

Et des urnes pour voter, donc pour se taire !

Rusé, le capitalisme met sa guêpière, pour nous plaire

Feu Marx est un crétin

Quand c'est Mélenchon qui en parle

Feu Bakounine est un moins que rien

Quand c'est l'historien stalinien qui en parle

Quand c'est l'historien bourgeois qui en parle

Et c'est pareil pour tant d'autres

Les Laborit, Cioran, Debord

Et les autres milords

Dans l'abjection et la falsification

Toutes les bourgeoisies se vautrent

Comme dans les journaux, à la radio, à la télévision

Bourgeois, gauchistes, fascistes et staliniens

Mangent dans toutes les gamelles

Et y déposent leurs selles

Afin de tout salir et de tout trahir

Mais peu nous chaut, de toutes façons

Plus d'idoles, nous ne voulons

Nous ne voulons aucune domination

Patrice Faubert ( 2013 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

Suicide is a taboo subject

Suicide is for crazy people

However, in France, there is a suicide

Every fifty minutes

However, in France, there is a suicide attempt

Every four minutes

And in most other countries

That's for sure, so it goes

It must be said

But the life of the competition

Is only the competition of life

It must be said

But the hierarchy of life

Is only the life of the hierarchy

It must be said

But the money of life

Is only the life of money

Suicide is paradoxical

It's the remedy worse than the disease

Of course kill yourself

It's wanting to live

But otherwise, without breaking down

It's the latest

It's a call to life

Of those

That we didn't know how to listen to

The most liberating escape

From the abuse society

Because the reality of the principle

Is the principle of reality

Like our sun

Who in a few billion years

Will become a red dwarf

Will become a white dwarf

Star mechanics are a marvel

Gravity versus nuclear fusion

No more hydrogen, no more helium, it's solar breakdown

And here are the red giants, so beautiful

Arcturus, Antares, Betelgeuse

And always the 92 natural elements

To the universe, to nature, the same honey

we are a seed

Of all the nuclear waste

We are a trance

Stellar matings

stardust

Says the poet, unrealistic and ingenuous

Who from physics can hide the ass

Stardust or prosaically nuclear waste

It is strictly equal for the universe

And what is planet earth

Related, for example, to Arcturus, Antares, Betelgeuse

Admittedly, it is inhabited, but it is always war

Yet from space, his view is famous there

A very deceptive aesthetic

In France alone, a suicide

Every fifty minutes

In France alone, a suicide attempt

Every four minutes

I repeat

Even to pass for stupid

And we will wonder

Tanorexia, this bronzomania

Which makes the body pleasant

Naturally or artificially

With the risk like in Australia

When protecting against skin cancer becomes a strategy

The protection factor of sunscreens is a lie

A protection factor of 30

Is actually protective 10

Three to four times less

Only in the laboratory, where we know it well

The quantity used by the summer visitor

Is much less than in the laboratory

Clever people who take us for pears

Our world

Logical continuation of all post-war

And of all the wars

sordid sharing

Morbid sharing

Between Stalinism

between fascism

between capitalism

gave birth

His child, our present world

Which year after year, imposes its rituals

Who year after year

Is a very tiring world

Wanting to live there is exhausting

Constantly, you have to rest

With his paid holidays

With his sick leave

With her maternity leave

With her marriage leave

With her birth leave

With her widowhood leave

With his death leave

Our world

Who could be a huge boob

To cure all depression

Our world

In all areas, in all things, is aggression

Yes the words, I chew it

Enough, that's enough, of all the ganaches!

Who doesn't like

not the truth

Love slanderous rumors

Hoaxes

Let word of mouth be faxed

It becomes propaganda

From lie to demand

It becomes a political line

Without any critical spirit

We must liquidate the opponent

By the most reactionary methods

The Legacy of the Stalinists

The Legacy of the Fascists

Whose offspring are numerous

Still uneducated, illiterate, mad

On the internet or elsewhere, dishonest speech

Who puts dirt in the heads

For those interested in vermin

And that we find at all masses

Stalinists and Stalinists of Yesterday

Stalinists and Stalinists, today

Yesterday's Fascists

Fascists today

That capitalism blesses

A terrible rot

That no animal would want for food

And sometimes we have them

As neighbors and neighbors

Red Fascism and Brown Fascism

The informer's mouth, the malignant ear

They know how to spot us

As we know, forth, sniff them

Just watch them live

To want to eliminate us, they and they are drunk

But the fascists

No longer call themselves fascists

But the Stalinists

No longer call themselves Stalinists

There are so many leftists

That liberals, that democrats, that socialists, that communists

Words are contortionists

Not even the courage of their true opinions!

They need history lessons.

So that in their nonsense, they and they stop believing

Or

Ah good ! I was a fascist?

So long live fascism

Or

Ah good ! I was a Stalinist?

So long live Stalinism

With new clothes, of course

But who feed on garbage

And who are recycled in a recycling center

Alas, I'm not over the top

I say it, to those who scold me

Because of all the powers, it is the same confidence!

When we believe we love someone

Everything that comes from her is good

When we don't believe we love a person

Anything from her is counterfeit

We check it

In the couple, and in all other ways

Aggressiveness is sublimation

Of the love that is no more

Like sexual dissatisfaction

Who makes you look for another track than her

That this dissatisfaction

Either of organic origin

That this dissatisfaction

Either of psychological origin

Probably both at the same time, nothing magical!

In the integrated spectacular

Dissatisfaction is bound to be widespread

emotionally, sexually, economically

Where everything is separate, everything is frustrating!

Satisfaction is fragmented, partial, separate

So she lies to herself to be accepted

The satisfaction of dissatisfaction

Is the dissatisfaction of the satisfaction

It's dissatisfaction

Frustration twin sister

Who makes poetry, science, the arts

Who does sports, paints, stars

It's the anguish of death

A trilogy that docks in the same port!

There is no friendship on earth

There is no love on earth

money forbids it

There are only wars

There is only the business world

And ballot boxes to vote, so to be silent!

Cunning, capitalism puts on its basque, to please us

Fire Marx is a moron

When it's Mélenchon who talks about it

Fire Bakunin is less than nothing

When it is the Stalinist historian who talks about it

When it is the bourgeois historian who talks about it

And it's the same for so many others

Les Laborit, Cioran, Debord

And the other milords

In abjection and falsification

All the bourgeoisies wallow

As in the newspapers, on the radio, on television

Bourgeois, leftists, fascists and Stalinists

Eat in all the bowls

And deposit their saddles there

In order to dirty everything and betray everything

But we don't care, anyway

No more idols we don't want

We don't want no domination

Patrice Faubert (2013) puète, peuète, pouète, paraphysician (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on (http://www.hiway-glk.fr/)