Korkoro ou diarrhée verbale

La bêtise participative

Des commentaires qui déstabilisent ou enjolivent

De la critique méprisante et vive

A toutes vos tartes à la crème

Je suis le ribaud, que personne n'aime

Et malgré vos militantes réprimandes

Je reste faraud, avec ma bande

Korkoro pour ma diarrhée verbale

Qui met vos conformismes à mal

Ma diarrhée verbale

N'est pas participative mais oblative

Elle ne veut pas décrocher la timbale

A toutes les idées, elle est d'une autre rive

Parfois

Il croit nous vexer, l'ennemi

Au lieu de cela, il nous nourrit

Oui cher contempteur

Oui chère contemptrice

Je suis de la diarrhée verbale

Mais cela n'est pas plus mal

Que toutes nos actions devenues banales

Et ce qui devrait être une insulte

Ne fait que m'alimenter, merci, j'exulte !

La diarrhée des commentaires

De ceux et celles qui feraient mieux de se taire

C'est avec un colossal plaisir

Que je ferais tout pour votre déplaisir

Car il me plaît de vous déplaire !

Dans toutes vos habitudes participatives

Dans toutes vos certitudes participatives

Les bourgeoisies gauchistes

Veulent me fusiller, je suis sur leurs listes

Comme toujours

Contre les rouges et les blancs

Dans ce combat

Qui m'aime me suive

Il faut bien que quelqu'un l'écrive !

Comme toujours

Contre les rouges et les blancs

Ce sont les véritables méchants

Et l'admiration de tous les truands

Contre cette abomination, il ne faut pas tirer à blanc

Et si nous n'étions pas si veules

Nous nous casserions la gueule !

Heureusement le monde est vaste

Et rarement, nous ne nous rencontrons, pour ces fastes

Les rouges et les blancs

Sont les plus nombreux

Pas difficile de se sentir au mieux

De faire le prétentieux

Mais à un contre un

Vous ne faîtes plus les malins

Contre les rouges et les blancs

Qui avec tous leurs boniments

Ont la diarrhée, c'est l'armée de leurs militantes et militants

Et oui, une diarrhée verbale

Cela peut-être beau, comme un dernier râle

Nous conchions

Toutes vos actions inactives

Nous vomissons

Toutes vos paroles muettes

Et vive la diarrhée verbale

Et vive la logorrhée émeutière

Il ne reste que cela, car tout est devenu sale

Dans nos inintelligences meurtrières

Contre les rouges et les blancs

Ne me lisez pas, ô faquins

Contre les rouges et les blancs

A la vie vous êtes un crachat

Je vous le dis, passez votre chemin

Vous êtes ma diarrhée, pouah !

Contre les rouges et les blancs

Que de mon urine, j'inonde

Car leurs feux captieux abondent

Et au fond, que voulez-vous de mieux ?

Le monde est à vos images, hideux !

Contre les rouges et les blancs

Tous vos crânes, je les fends

Mais c'est vous

Qui me donnez de la force

Qui me rendez impavide comme l'écorce

Il vous faudrait une immense île déserte

Où vous pourriez vous exterminer les uns les autres

Avec vos traitres et vos bons apôtres

Que de vous, il ne reste pas même des miettes

Pour que vraiment vienne la fête

Et qu'enfin ailleurs, la vie soit offerte !

Contre les rouges et les blancs

Et tout leur parasitage participatif

Du capitalisme le plus actif

Dans nos têtes

Tout est de la mort

Ma diarrhée verbale

Contre toutes vos reptations idéologiques et sociales

Tout est tenu en laisse

Et de toutes les débilités

Sort de mes fesses, une diarrhée

Patrice Faubert ( 2013 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

Participatory stupidity

Comments that destabilize or embellish

Participatory stupidity

Contemptuous and sharp criticism

To all your cream pies

I am the ribald, that nobody likes

And in spite of your militant reprimands

I remain faraud, with my band

Korkoro for my verbal diarrhea

Who undermines your conformity

My verbal diarrhea

Is not participative but obligatory

She doesn't want to pick up the timpani

To all ideas, she is from another shore

Sometimes

He thinks he's vexing us, the enemy

Instead, he feeds us

Yes dear hater

Yes dear contemptuous

I am verbal diarrhea

But that's not so bad

That all our actions have become banal

And what should be an insult

Only feeds me, thank you, I exult!

Comments diarrhea

Of those who had better shut up

It is with colossal pleasure

That I would do anything for your displeasure

Because it pleases me to displease you!

In all your participatory habits

In all your participatory certainties

The leftist bourgeoisies

Want to shoot me, I'm on their lists

Like always

Against reds and whites

In this fight

Whoever loves me follow me

Someone has to write it!

Like always

Against reds and whites

These are the real bad guys

And the admiration of all the crooks

Against this abomination, we must not shoot blanks

And if we weren't so spineless

We would kick our ass!

Fortunately the world is wide

And rarely do we meet, for these pomps

reds and whites

are the most numerous

Not hard to feel your best

To be pretentious

But one on one

You don't play smart anymore

Against reds and whites

Who with all their sales pitches

Have diarrhea, it's the army of their activists

And yes, verbal diarrhea

It can be beautiful, like a last gasp

We conceive

All your inactive actions

we vomit

All your silent words

And long live the verbal diarrhea

And long live the riotous logorrhea

That's all that's left, cause it's all got dirty

In our murderous inintelligences

Against reds and whites

Don't read me, you rascals

Against reds and whites

In life you are a spit

I tell you, go your way

You are my diarrhea, ugh!

Against reds and whites

That of my urine, I flood

For their captivating fires abound

And basically, what more do you want?

The world is in your images, hideous!

Against reds and whites

All your skulls, I split them

But it's you

who gives me strength

that make me fearless like bark

You would need a huge desert island

Where you could exterminate each other

With your traitors and your good apostles

That of you there are not even crumbs left

So that the party really comes

And that finally elsewhere, life is offered!

Against reds and whites

And all their participatory parasitism

Of the most active capitalism

In our heads

Everything is death

My verbal diarrhea

Against all your ideological and social crawling

Everything is on a leash

And of all the weaklings

Comes out of my butt, diarrhea

Patrice Faubert ( 2013 ) puète, peuète, pouète, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )