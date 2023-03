Sublimation des absurdités en compétition

" Reclus a en horreur ces faubourgs qui abritent les industries manufacturières. La laideur des cheminées puantes, les rues noires, les constructions comme aveugles, comme percées d'innombrables fenêtres à l'écoeurante symétrie lui rappellent l'Amérique minière. En s'endormant, il se dit que, si l'homme sacrifie toujours la nature, la spéculation engloutira peut-être un jour jusqu'aux chutes du Niagara, que l'air vicié sera irrespirable. "

De l'an 1859. ( 1830 - 1905 ) Elysée Reclus. Savant et théoricien de l'anarchie.

Oui

Il faudrait

La sécurité sociale, alimentaire

Oui

Il faudrait

La sécurité sociale, vestimentaire

Oui

Il faudrait

La sécurité sociale, du locataire

Oui

Il faudrait

La sécurité sociale, en sexualité

Oui

Il faudrait

La sécurité sociale, du culturel

L'anarchie

En sa sécurité libertaire

Contre l'insécurité du capital

Le capitalisme est insécuritaire

Il porte en lui, toutes les guerres

De l'harmonie, il est son contraire

Au tout sadique pour s'y distraire

Foutraque des milliardaires

Patraque des dictatures sanguinaires

La seule vision corollaire

Le seul véritable protocolaire en vocabulaire

Nous tenant, précisément, du boire et du manger

De se vêtir et de se loger

Car, hélas, comme ( Aptenodytes forsteri ) le Manchot empereur

L'on ne peut rester quatre mois sans manger sans malheur !

De même, il faut nous éclairer

Ainsi, neuf premiers mois de l'année

Ce, en 2022

EDF, pour acheter, 290 tonnes d'uranium enrichi

Et ce à Poutine et à sa Russie

Sur toute neutralité, l'économie chie

345 millions d'euros

Pour les centrales nucléaires françaises, c'est pas beau

Malgré, à un moment, vingt réacteurs à l'arrêt

Sur cinquante six, mais qui le sut, mais qui le sait ?

Il est vrai

Que chaque jour

Le temps nous trace et tout trace

Le temps nous passe et tout passe

Le temps nous efface et tout efface

De toute une hilarité

De toute une perpétuité

Là, où, il n'y a que les lois du marché

Pas à pas, pour nous faire marcher

Comme le marché de la viande et du poisson

400 milliards de dollars aux USA/SS/SA

Trois trillions de dollars en marché mondial

Il y a tant de diverses danses en ce bal

Toutes les compétitions du marché

Le marché de toutes les compétitions

Comme aussi en sport enrégimenté et militarisé

Toujours des vaincus et des vainqueurs

Tout pourrait s'y jouer, d'ailleurs

Aux points arbitraux, comme pour les boxeuses et les boxeurs !

En toutes choses bonnes

Il ne faudrait pas en faire des tonnes

N'écrire qu'un seul livre ( 1960 )

" Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur "

De ( 1926 - 2016 ) Nelle Harper Lee

Ne faire qu'un seul film ( 1955 )

" La nuit du chasseur "

De ( 1899 - 1962 ) Charles Laughton

Autres exemples qui l'entonnent

Alain Fournier, Margaret Mitchell

Mais, tout, souvent, hagiographique

Que sur la société, holistiquement critique

Ce qui détruit toute une éthique globalement historique

Il vaut donc mieux , de ce fait, chiller

Que de quoi que ce soit, se mêler

Avec forcément toute une aporie d'éthicisation

En sport, et toutes les autres fonctions

Aucun gagnant, aucune gagnante

Aucun perdant, aucune perdante

D'autres mentalités pour d'autres règlements

Sinon, toujours de la guerre, en substitution

De la substitution à la guerre

Et dans la société, ainsi, tout est organisé

Pour à un club sportif ou autre, à un pays, s'identifier

Compétition des absurdités en sublimation

La sublimation des absurdités en compétition !

Patrice Faubert ( 2023 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

"Reclus abhors these suburbs which are home to manufacturing industries. The ugliness of the stinking chimneys, the black streets, the blind constructions, pierced by innumerable sickeningly symmetrical windows remind him of mining America. As he falls asleep , he thinks that, if man always sacrifices nature, perhaps speculation will one day engulf even Niagara Falls, that the stale air will be unbreathable."

From the year 1859. ( 1830 - 1905 ) Elysée Reclus. Scholar and theorist of anarchy.

Yes

It should

social security, food

Yes

It should

social security, clothing

Yes

It should

Social security, of the tenant

Yes

It should

Social security, in sexuality

Yes

It should

Social security, cultural

The anarchy

In his libertarian safety

Against the insecurity of capital

Capitalism is insecure

He carries in him, all the wars

Of harmony, it is its opposite

At all sadistic to have fun

Billionaires crap

Hustle of bloodthirsty dictatorships

The only corollary vision

The only real protocol in vocabulary

Keeping us, precisely, from eating and drinking

To dress and to stay

For, alas, like ( Aptenodytes forsteri ) the Emperor Penguin

One cannot go four months without eating without misfortune!

Likewise, we must enlighten ourselves

Thus, the first nine months of the year

This, in 2022

EDF, to buy, 290 tons of enriched uranium

And this to Putin and his Russia

On all neutrality, the economy shits

345 million euros

For French nuclear power plants, it's not pretty

Despite, at one point, twenty reactors shut down

Out of fifty six, but who knew, but who knows?

It is true

That every day

Time traces us and everything traces

Time passes us and everything passes

Time erases us and erases everything

Of all hilarity

Of a whole perpetuity

There, where, there are only the laws of the market

Step by step, to make us walk

Like the meat and fish market

400 billion dollars in the USA/SS/SA

Three trillion dollars in world market

There are so many different dances in this ball

All market competitions

The market of all competitions

As also in regimented and militarized sport

Always losers and winners

Anything could be at stake there, by the way

At referee points, as for boxers and boxers!

In all things good

You don't have to make tons

Write Only One Book (1960)

"To Kill a Mockingbird"

By ( 1926 - 2016 ) Nelle Harper Lee

Make Only One Movie (1955)

" The hunter's night "

By ( 1899 - 1962 ) Charles Laughton

Other examples that intone it

Alain Fournier, Margaret Mitchell

But, everything, often, hagiographic

What about society, holistically critical

What destroys a whole globally historical ethics

It is therefore better, therefore, to chill

That of anything, meddle

With necessarily a whole aporia of ethicization

In sports, and all other functions

No winner, no winner

No losers, no losers

Other mentalities for other regulations

Otherwise, always war, in substitution

From substitution to war

And in society, as well, everything is organized

To a sports or other club, to a country, to identify

Sublimation Nonsense Competition

The sublimation of nonsense in competition!

Patrice Faubert ( 2023 ) puète, peuète, pouète, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )