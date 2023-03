Collaborationnisme holiste

Il y a toujours un domaine

Où tout être humain est un catéchumène

Et notre ignorance nous fait dire amen

Et en matérialité se transforme la confidence

Star Trek le fut à la technoscience

Cette série télévisée des années 1960, de science-fiction spéculative

De feu ( 1921-1991 ) le scénariste Gene Roddenberry, série très imaginative

Eut déjà de jeunes fanatiques

Qui devinrent des as de l'informatique

Qui devinrent les rois de la cybernétique

Qui devinrent les rois du tout technologique

Comme ( né en 1928 ) Martin Cooper

Qui imitant Star Trek, inventa le téléphone cellulaire

Comme l'ingénieur Marc Rayman et sa science de la propulsion

Fameux crack de la NASA et de sa navigation

Le microprocesseur ( 1971 ) en découla

Star Trek ou le premier baiser interracial

Et son téléporteur, faute de restrictions budgétaires

Mais c'est surtout , tout le scientisme

Avec son animisme technologique forcené

Heureusement, renaît un néo-luddisme

USS Enterprise de tous les bonheurs

Devient l'Enterprise de tous les malheurs

Et puis, reste la loi de l'inviolabilité

La loi de causalité

La loi d'indétermination

La loi d'indécidabilité

Et de quelques autres

Dont nous sommes forcément les apôtres

Chaque loi

A son niveau d'organisation

Chaque niveau d'organisation

A sa loi

La nature de la physique

Est la physique de la nature

La pomme a sa gravité

Inutile de l'inventer pour exister

Et puis la technologie nous isole

De plus en plus rapidement, la société devient folle !

L'être humain n'y a plus sa place

Et la machine est depuis longtemps, là, qui le remplace

Les machines sont là

Et les gens ne se parlent plus

Les machines sont là

Et les gens ne se regardent plus

Les machines sont là

Et les gens ne s'écoutent plus

Ou ce sont les jouets des machines

A la radio, à la télévision, au cinéma

Une hypnose de masse qui raffine

Des êtres humains étudiés comme des rats

Acteurs, actrices

Présentateurs, présentatrices

Animateurs, animatrices

Cinéastes et documentaristes

De la technoscience sont les machinistes !

Marionnettes et marionnettistes

Flux et reflux, pour ou contre

Toutes et tous, nous en profitons largement

C'est bien là, le paradoxe dément

Voulons-nous nous en passer ?

Pouvons-nous nous en passer ?

Finalement, le seul vrai nouveau luddite

Est ( né en 1942 ) Theodore Kaczynski, partisan de la dynamite

Contre le tout technologique

Cohérent avec lui-même, malgré son étiquette fanatique

L'inconscient ne rate jamais sa cible

Sa justesse de tir nous est indicible

Et nous trouvons l'histoire pénible

Histoire de l'inconscient

L'inconscient de l'histoire

Petites ou grandes, visibles ou invisibles

C'est le cri de l'avion

130 décibels

C'est le cri du cochon

115 décibels

Et tous les cris muets

Des réprouvés, des rejetés, des indigents, des freluquets

Histoire du cri

Le cri de l'histoire

Tous les cris spectaculaires

Pour anesthésier la conscience populaire

Tous les cris

Sont collaborationnistes

Dans l'économie de la vie

Tout le monde y apporte son écot

Sa petite pierre, il faut sauver sa peau !

La vie de l'économie

N'est et ne peut-être que l'économie de la vie

Il faut y boire

Il faut y manger

Il faut se loger

Il faut y participer

Nous sommes

Les 265 câbles sous-marins

Internet, téléphonie, tous nos cris

99 pour cent sous l'eau, un défi

Un peu de tout, et beaucoup de rien

Comme la bouffe

Qui est toujours plus ou moins industrielle

Aucun goût ou alors une saveur artificielle

Nous allons devenir

Des humains extrêmophiles

Le sulfure d'oxygène est notre avenir

Et bientôt, plus de plancton, plus de Krill

Même des millions et des millions de tonnes

Sont évanescentes, quand l'humanité déconne !

Et pourtant, rien qu'un banc

De Krill, c'est deux millions de tonnes

Sur une surface de 450 km2

Et qu'il y a 150 millions d'années

Que sont déjà là, les diatomées

Ce qui nous permet de respirer

De l'oxygène de la planète Terre, c'est la moitié

Souvent, nous citons des gens connus, cela fait bien

Pour donner de l'importance, à ce que nous pensons

Comme le disait truc machin

Cela ne vaut rien, sinon

Ce qui en dit long

Sur nos soumissions à l'autorité

De nos vedettes intellectualisées certifiées

Mais s'opposer à toute forme d'autorité

En étant autoritaire, est encore de l'autorité

Et de ce fait, beaucoup de libertaires

Sont encore et toujours des autoritaires

Moi, toi, eux, elles, lui

L'autorité dort toujours dans le même lit

Comme le disait truc machin

Quelqu'un de connu, cela fait bien

Sinon, cela ne vaut rien

De toutes façons

Personne ne connaît personne

Pas plus les gens connus

Que les gens inconnus

Toute vie humaine est une énigme

Que ne peut attraper aucun chasseur de primes

Tout individu est indéfinissable

Entre nos doigts, c'est du sable

Comme toute célébrité ou notabilité

Est forcément une autorité

Sans cesse nous les citons

Sans cesse nous nous en gargarisons

Il y en a

Pour les anarchistes

Il y en a

Pour les fascistes

Il y en a

Pour les gauchistes

Il y en a

Pour les capitalistes

Il y en a

Pour moi, pour elles, pour eux, pour lui

Tout collabore à tout

A toutes les époques, de toutes les façons

Même les folles et les fous

Au poison du capital, tout est collaboration

Car c'est le capital du poison

Collaboration artistique, collaboration technologique

Collaboration sportive, collaboration scientifique

Et donc de la collaboration économique

Moi, toi, eux, elles, lui

Quoi que l'on fasse

Le capital nous trace !

Nous sommes son tissu

Nous le nourrissons à notre insu

C'est un cerveau

Dont nous sommes les neurones

Avec ou contre, balpeau

C'est toujours la foire du trône

Il faut s'intéresser

A ce que sont les gens

Pas à ce qu'ils font

Or nous nous intéressons

A ce que les gens font

Pas à ce qu'ils sont !

Patrice Faubert ( 2013 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

There is always a domain

Where every human being is a catechumen

And our ignorance makes us say amen

And in materiality is transformed the confidence

Star Trek was to technoscience

This 1960s speculative science fiction television series

From the late (1921-1991) screenwriter Gene Roddenberry, highly imaginative series

Already had young fanatics

Who became computer aces

Who became the kings of cybernetics

Who became the kings of all technology

As (born 1928) Martin Cooper

Who imitating Star Trek, invented the cell phone

Like the engineer Marc Rayman and his science of propulsion

Famous NASA crack and its navigation

The microprocessor (1971) resulted from this

Star Trek or the first interracial kiss

And its teleporter, for lack of budgetary restrictions

But it is above all, all scientism

With its frenzied technological animism

Fortunately, a neo-Luddism is reborn

USS Enterprise of All Happiness

Becomes the Enterprise of all misfortunes

And then there remains the law of inviolability

The Law of Causation

The law of indeterminacy

The law of undecidability

And a few others

Of which we are necessarily the apostles

Every law

At its level of organization

Each level of organization

To his law

The nature of physics

Is the physics of nature

The apple has its gravity

No need to invent it to exist

And then technology isolates us

Faster and faster, society is going crazy!

The human being no longer has his place

The human being no longer has his place

And the machine has long been there, replacing it

The machines are here

And people don't talk to each other anymore

The machines are here

And people don't look at each other anymore

The machines are here

And people don't listen to each other anymore

Or are they the toys of the machines

On the radio, on television, in the cinema

Mass hypnosis that refines

Human beings studied like rats

Actors, actresses

presenters, presenters

Animators, animators

Filmmakers and documentarians

Technoscience are the machinists!

Puppets and puppeteers

Ebb and flow, for or against

All and all, we benefit greatly

That's right, the insane paradox

Do we want to do without it?

Can we do without it?

Finally, the only real new luddite

Is (born 1942) Theodore Kaczynski, dynamite supporter

Against all technology

Consistent with himself, despite his fanatical label

The unconscious never misses its target

His shooting accuracy is unspeakable to us

And we find the story painful

History of the unconscious

The unconscious of history

Small or large, visible or invisible

It's the cry of the plane

130 decibels

It's the cry of the pig

115 decibels

And all the silent cries

Of the reprobates, of the rejected, of the destitute, of the whippersnappers

History of the scream

The cry of history

All spectacular screams

To anesthetize the popular conscience

All the screams

Are collaborationists

In the economy of life

Everyone contributes

Its small stone, it is necessary to save its skin!

The life of the economy

Is and can only be the economy of life

You have to drink it

You have to eat there

You have to lodge

You have to participate

We are

The 265 submarine cables

Internet, telephony, all our cries

99 percent underwater, a challenge

A bit of everything, and a lot of nothing

Like the food

Which is always more or less industrial

No taste or an artificial flavor

We will become

Extremophile humans

Oxygen sulfide is our future

And soon, more plankton, more Krill

Even millions and millions of tons

Are evanescent, when humanity is messing around!

And yet, nothing but a bench

Of Krill, it's two million tons

On an area of 450 km2

And that 150 million years ago

What are already there, the diatoms

What allows us to breathe

Of the oxygen of planet Earth, it is half

Often, we quote famous people, it does well

To give importance to what we think

As something thing said

It's worth nothing, otherwise

Which says a lot

On our submissions to authority

From our certified intellectualized stars

But oppose any form of authority

By being authoritarian, is still authority

And because of this, many libertarians

Are still and always authoritarian

Me, you, them, them, him

Authority always sleeps in the same bed

As something thing said

Someone known, it feels good

Otherwise it's worth nothing

Anyway

nobody knows nobody

No more famous people

That unknown people

All human life is an enigma

What no bounty hunter can catch

Every individual is indefinable

Between our fingers is sand

Like any celebrity or notability

Is necessarily an authority

We constantly quote them

We constantly gargle

There are

For anarchists

There are

For the fascists

There are

For the lefties

There are

For the capitalists

There are

For me, for them, for them, for him

Everything collaborates with everything

At all times, in all ways

Even the crazy ones

To the poison of capital, everything is collaboration

Because it is the poison capital

Artistic collaboration, technological collaboration

Sports collaboration, scientific collaboration

And therefore economic collaboration

Me, you, them, them, him

Whatever we do

Capital traces us!

We are its fabric

We feed it without our knowledge

It's a brain

Of which we are the neurons

With or against, balpeau

It's always throne fair

You have to be interested

About what people are

Not what they do

But we are interested

What people do

Not what they are!

Patrice Faubert ( 2013 ) puète, peuète, pouète, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )