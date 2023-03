Paraphysique du clonage psychologique

Tout ce que nous pensons

D'autres le pensent, l'ont pensé, le penseront

Tout ce que nous écrivons

D'autres l'écrivent, l'ont écrit, l'écriront

Tout ce que nous imaginons

D'autres l'imaginent, l'ont imaginé, l'imagineront

Tout ce que nous faisons

D'autres le font, l'ont fait, le feront

En poésie, en science, en technologie

En peinture, au travail, pour toutes les choses de la vie

Diversité de la fragmentation

Fragmentation de la diversité

Dans l'idéologie de la prison

Qui est la prison de l'idéologie

Comme dans toute religion

Comme dans toute théorie

Avec ses mandarins

Avec ses doctrinaires

Avec ses idéologues, qui se croient malins

Et toute la suite réactionnaire

Tout cela, du corps, est la dialectique

Qui ordonne les phénotypes

L'environnement social et politique

Imprimant et structurant la morphopsychologie, c'est fatal !

Avec le lymphatique, le sanguin

Avec le nerveux, le bilieux

Toujours tout en un

Pas de type pur, c'est mieux

Mais le morphotype ou phénotype

Est sans vrai sosie, et donc unique

Dans la génétique des populations

Trop dépendante de l'environnement et de ses tribulations

Mais tous et toutes

Tous les jours, nous le constatons

La société marchande suit la même route

Du déterminisme économique de nos conditions

Et l'on retrouve forcément

Des gens qui nous sont ressemblants

Même ailleurs, que dans notre propre pays

Aux mêmes comportements

Mais aussi, souvent, aux actes complètement différents

Et tout ceci donc tant mentalement, que physiquement

Comme si nous sortions

D'une usine de conditionnement

Pour nous mouler de telle ou telle façon

En fonction

Des besoins de l'économie

Du patronat, du salariat, et de tout ce qui s'en suit

Tant de Gérard

Tant de Patrice

Tant de Jacques

Tant de Michel

Tant de Pierre

Tant de André

Tant de Jean-Luc

Tant de Jacqueline

Tant de Catherine

Tant de Capucine

Tant de Lilia

Tant de Jeanne

Tant d'Eliane

Tant d'Eugénie

Des morphotypes uniques

Pourtant engrammés aux mêmes mimiques

Ils et elles sont nos âges différents

A 20 ans, à 40 ans, à 60 ans, à 80 ans, à 100 ans

Ils et elles nous ressuscitent

A nous voir, nous revoir, ils et elles, nous incitent

Partout sur Terre, un gigantesque plébiscite

Et toutes les grilles

De l'interprétation pour expliquer les phénomènes

Grilles qui toujours nous fusillent

Et que toujours la réalité malmène !

Ainsi, je me suis vu

En 1977, sur une vidéo you tube

Regardant, à l'aide d'un petit miroir, sous les jupes d'une infirmière

Par un usurpateur qui ne manque pas d'air

Car cela, j'aurais pu le faire

Nonobstant, cela n'était pas moi

Hélas, car quel bel émoi !

Mais de la vue

Sous les dames, moi aussi, je le pus !

Cela n'est donc pas un drame

Toutes et tous

Et même si l'on tousse

Nous avons nos exemples

Toutes ces constatations sont amples !

Mais il n'y faut aucune rigueur

Mais il n'y faut aucune rumeur

Car toute doctrine

A l'humanité est toujours maligne

Comme toute militance

En tous les domaines est une nuisance

Ainsi la phrénologie

Partielle et partiale est surannée

Ainsi la physiognomonie et la morphopsychologie

De feu ( 1901 - 1995 ) le docteur Louis Corman, est recyclée

Chaque être humain

Est et ne peut-être qu'un ignorant

De l'illettré au plus grand des savants

Ainsi la prétention

Ainsi l'infatuation

Du peintre, de l'écrivain, de la célébrité

Et aussi, de moi, de toi, d'eux, d'elles, de lui

Nos fausses vérités dogmatiques

Nous voulons les imposer, c'est tragique !

Pas seulement les fascistes rouges

Pas seulement les fascistes bruns

Et le fascisme libéral qui régente le monde

Ou le tout et le rien

C'est la contre-révolution permanente qui les couve !

Nos mandarins, nos maîtres à penser

C'est la pensée de nos maîtres

De l'anarchie, du fascisme au gauchisme, comme c'est bête !

A la vie sont toujours des traîtres

La surpopulation est une sorte de clonage

C'est un clonage psychologique

Pour tous et toutes la même nage

Les mêmes souffrances mélancoliques

Qui nous font

Peintres, poètes, musiciens

Cinéastes, chanteuses, écrivains

Qui nous font

Ménagères, employées, prostituées

Ouvrières, patronnes, routiers

Femmes et hommes

Aux mêmes larmes attristées

La surpopulation

Est un clonage psychologique

En fonction d'impératifs économiques

A pour enfant, une détestation généralisée

Une balance des paiements à équilibrer !

Personne

Ne peut plus supporter personne

Personne

N'aime plus personne

Et néanmoins, le sens commun reste sourd

Aux 353015 personnes qui naissent chaque jour

Le sexe de l'homme est une fronde

Qu'aucune sagesse ne gronde

De la chair à canon

De la chair à profit

De la chair à dépit

De la chair à dépression

Le ventre de la femme pond

Pond, pond, sans aucune réflexion

De toutes les armes

C'est encore l'arme psychologique

Qui fait couler le plus de larmes

Bien plus encore que l'arme chimique

Déjà utilisée à l'époque antique

Du cadavre contaminé, jadis, à la peste bubonique

Aux terrifiants gaz neurotoxiques

Des gaz irritants

Des gaz suffocants

Des gaz vésicants

Et même par extension, tous les défoliants

Tous les gaz divers, bien avant la Syrie

Guerre industrielle, guerre de la chimie

L'arme psychologique

Au service de la guerre psychologique

Chair à canon

Chair à profit

Chair à dépit

Chair à dépression

Ce qu'est l'être humain pour l'économie

Qui au cerveau devient de la chimie

La surpopulation est une malédiction

Qui se perpétue de génération en génération

Le clonage est purement psychologique

Nul besoin pour cela, de la génétique !

Des fausses valeurs, nous sommes avides

A la vraie compréhension, nous sommes rigides

A toutes les convivialités, nous sommes perfides

Le nous est je, le je est nous

Moi, toi, eux, elles, lui

Au plus beau paysage de la télévision

Il manquera toujours la sensation

Comme l'a bien compris

Un voisin de palier, à Tonnerre, Gérard Despeghel, dit gégé, un ami

Tout ce qui n'est que lu

Est à la réalité une supercherie

Est à la réalité une gabegie

Comme imaginer la prison

Et être en prison

Comme imaginer la mort

Et être mort

Ce que nous ignorons dans nos viscères

Ne peut se représenter réellement dans l'imaginaire !

Comme la vie

Qui ne sait pas vivre

Et qui ne se trouve dans aucun livre

Seule la chose qui est, délivre !

Chair à canon

Chair à profit

Chair à dépit

Chair à dépression

Patrice Faubert ( 2013 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

Everything we think

Others think so, have thought so, will think so

Everything we write

Others write it, have written it, will write it

Everything we imagine

Others imagine it, have imagined it, will imagine it

Everything we do

Others do it, have done it, will do it

In poetry, in science, in technology

In painting, at work, for all things in life

Diversity of fragmentation

Fragmentation of diversity

In prison ideology

Who is the prison of ideology

As in any religion

As in any theory

With his mandarins

With his doctrinaires

With its ideologues, who think they're clever

And all the reactionary sequel

All this, of the body, is the dialectic

Who orders the phenotypes

The social and political environment

Printing and structuring the morphopsychology, it's fatal!

With the lymphatic, the blood

With the nervous, the bilious

Always all in one

Not pure type is better

But the morphotype or phenotype

Is without a true look-alike, and therefore unique

In population genetics

Too dependent on the environment and its tribulations

But everyone

Every day we see it

The market society follows the same road

On the economic determinism of our conditions

And we inevitably find

People who look like us

Even elsewhere, than in our own country

the same behaviors

But also, often, to completely different acts

And all this so both mentally and physically

As if we were going out

From a packaging plant

To mold us this way or that way

Active

needs of the economy

Employers, employees, and everything that follows

So many Gerard

So many Patrice

So many Jacques

So many Michel

so much stone

So many Andrés

So many Jean-Luc

So much Jacqueline

So many Catherines

So many Nasturtiums

So many Lilia

So many Jeanne

So many Eliane

So much Eugenie

Unique morphotypes

Yet engrammed with the same gestures

They and they are our different ages

At 20, at 40, at 60, at 80, at 100

They and they resuscitate us

To see us, see us again, they and they encourage us

Everywhere on Earth, a gigantic plebiscite

And all the grids

Interpretation to explain phenomena

Grids that always shoot us

And that reality always manhandles!

So I saw myself

In 1977, on a you tube video

Peeking, through a small mirror, under the skirts of a nurse

By a usurper who does not lack air

Because I could have done that

Still, it wasn't me

Alas, because what a beautiful emotion!

But from sight

Under the ladies, I too could!

So it's not a tragedy

All and all

And even if we cough

We have our examples

All these observations are ample!

But there is no need for rigor

But there should be no rumors

Because every doctrine

A humanity is always malignant

Like any activism

In all areas is a nuisance

So phrenology

Partial and biased is outdated

Thus physiognomy and morphopsychology

From the late (1901 - 1995) doctor Louis Corman, is recycled

Every human being

Is and can only be ignorant

From the illiterate to the greatest scholar

So the claim

So the infatuation

Of the painter, the writer, the celebrity

And also, of me, of you, of them, of them, of him

Our false dogmatic truths

We want to impose them, it's tragic!

Not just red fascists

Not just brown fascists

And the liberal fascism that rules the world

Or everything and nothing

It is the permanent counter-revolution that smolders them!

Our mandarins, our mentors

This is the thought of our masters

From anarchy, from fascism to leftism, how silly!

To life are always traitors

Overpopulation is a kind of cloning

It's psychological cloning

For everyone the same swim

The same melancholic sufferings

who make us

Painters, poets, musicians

Filmmakers, singers, writers

who make us

Housewives, employees, prostitutes

Workers, bosses, truck drivers

Women and men

To the same saddened tears

The over population

Is psychological cloning

Depending on economic imperatives

Has for child, a generalized detestation

A balance of payments to balance!

Person

Can't stand no one anymore

Person

Don't love anyone anymore

And yet, common sense remains deaf

To the 353,015 people who are born every day

The sex of man is a slingshot

Let no wisdom growl

cannon fodder

Flesh to profit

From flesh to spite

From flesh to depression

The woman's belly lays

Lay, lay, without any reflection

Of all weapons

It's still the psychological weapon

Who brings the most tears

Much more than chemical weapons

Already used in ancient times

From the contaminated corpse, once, to the bubonic plague

To terrifying nerve gases

irritating gases

Choking gases

vesicant gases

And even by extension, all defoliants

All miscellaneous gases, long before Syria

Industrial war, chemical war

The psychological weapon

In the service of psychological warfare

Cannon fodder

Flesh to profit

Flesh to spite

Depression flesh

What is the human being for the economy

Who in the brain becomes chemistry

Overpopulation is a curse

Which is passed on from generation to generation

Cloning is purely psychological

No need for this, genetics!

False values, we are greedy

To true understanding, we are rigid

To all the friendliness, we're treacherous

The we is I, the I is we

Me, you, them, them, him

To the most beautiful landscape of television

He will always miss the feeling

As well understood

A next-door neighbor in Tonnerre, Gérard Despeghel, known as gégé, a friend

Everything that is only read

Is actually a hoax

Is actually a mismanagement

Like imagining prison

And be in jail

Like imagining death

And be dead

What we don't know in our viscera

Can not really be represented in the imagination!

Like life

who does not know how to live

And which is not in any book

Only the thing that is delivers!

Cannon fodder

Flesh to profit

Flesh to spite

Depression flesh

Patrice Faubert ( 2013 ) puète, peuète, pouète, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )