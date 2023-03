Albert Jacquard est mort

200 mille milliards de dollars

La monnaie totale de ce monde

20 mille milliards de dollars

L'évasion fiscale pour qu'elle fonde

Avec les escrocs de l'oligarchie financière

D'ailleurs dénoncés par le banquier ( né en 1955 ) Rudolf Elmer

Qui ne peut-être que fou, pour ses confrères

Au fond, tous les politiciens

Sont les laquais des banquiers

Pas besoin d'être un esprit fin

Ou un expert en fiscalité

Pour pouvoir le constater !

Les grandes banques mondiales

Comme USB, BNP Paribas, reines de l'évasion fiscale

Et toujours des avocats fiscalistes

Pour protéger le secret bancaire et ses listes

C'est le trust de la criminalité

Qui sait bien se présenter

Et encore et toujours des avocats

L'humanité en a plein ses bras

Les avocats d'affaires

Les avocats fiscalistes

Les avocats de l'oligarchie financière

Les avocats de tous les gangsters

Laquais, de la gente banquière

Et le monde politique

Laquais de la banque, c'est logique

Déjà, sous la révolution bourgeoise, en France

Les avocats étalaient leur puissance

Toujours les premiers rôles, pleins de suffisance

Les affaires de la politique

Sont la politique des affaires

Les avocats en sont la dynamique

Ils en sont les bonnes à tout faire

Les affaires jamais délitées

Savent à leur temps, s'adapter !

Fini le temps de feu ( 1919 - 1987 ) Jean-Baptiste Doumeng

Mécène du parti stalinien français

Qui du capitalisme, fut aussi un laquais

Ce fut une moustache de Staline

A la France très câline

Il fut l'ami

De feu ( né en 1938 ) Just Fontaine

En politique, un niais, mais que le football aime

13 buts en 6 matches de coupe du monde, en 1958

En 2013, c'est toujours lui qui mène !

Je voudrais que la servilité se fonde

Dans une éternité de mai 1968

Laquais, serviteurs, esclaves

Que plus aucune humiliation n'entrave

Laquais, serviteurs, esclaves

Dans la richesse ou la pauvreté

Moi, toi, eux, elles, lui

Toutes et tous, une identique tragédie

Comme feu ( 1904 - 1973 ) Pablo Neruda, grand poète chilien

Qui avait comme église, le parti stalinien chilien

Les moustaches de Staline

Comme feu ( 1897 - 1982 ) Louis Aragon, à la même mine !

Il faut être un moins que rien

Comme moi, pour avec tout, faire le lien

Ni poète, ni sportif, ni écrivain

Ni ceci, ni cela, rien

Ni d'un parti, ni d'une idée

Ni d'une patrie, ni d'une religiosité

Sans aucun copinage, sans aucun réseau

En vérité, un pauvre toto !

Les bourgeoisies aiment les prix

Elles savent récompenser leurs amies et amis

Elles le font dans tous les pays

Prix Nobel, prix de cela, prix de ceci

De tout, le capital se nourrit

Ni de gauche, ni de droite

Tout fait partie de lui

Ou d'extrême gauche, ou d'extrême droite

Tout fait partie de lui

Toute idée

A ses laquais, ses serviteurs, ses esclaves

Toute religion

A ses laquais, ses serviteurs, ses esclaves

Toute croyance

A ses laquais, ses serviteurs, ses esclaves

C'est le même conclave

Cela produit la même bave

Cela n'est pas très glamour

Mais à la vérité, il faut faire l'amour !

La réalité de la vérité

N'est que la vérité de la réalité

Il n'y a ni supériorité

Il n'y a ni infériorité

Mais des laquais

Mais des serviteurs

Mais des esclaves

Dans l'inscription de la réification généralisée

Femmes, enfants, hommes

Dans la même impuissance aliénée

Aux uns et aux autres

Dans les uns et les autres

Tour à tour, victimes et bourreaux

Tour à tour, dominés et dominants

Et personne de bien dans sa peau !

Même pas les cinglés et les salauds

Et si, absolument tout

Ne valait absolument rien ?

De tout, se défaire

Dans un immense brasier

Pour une nouvelle ère

A rien, ne plus jamais être attaché

Savoir que rien n'est jamais libre

Pour justement apprécier la liberté dans toute sa fibre !

Laquais, serviteurs, esclaves

De l'UMP en France, et de ses 11 millions d'euros

Pour éponger la dette de ( né en 1955 ) Nicolas Sarkozy, ce fléau

En bref

Tous ceux et toutes celles, crétinisés

Qui à toute dictature, sont des cochers

Et pas seulement des riches

La bêtise, aussi ailleurs, se niche

Mais c'est pour tout pareil

La finance a le même soleil

Laquais, serviteurs, esclaves

Moi, toi, eux, elles, lui

Tout cela nous éblouit

Laquais, serviteurs, esclaves

Ne veulent aucune entrave

Pour financer les bourreaux

Pour armer les salauds

De toutes idées, de tous bords

Ce sont des idiotes, ce sont des idiots

Qui ne reconnaissent jamais leurs torts

De toutes les pauvretés

De toutes les richesses

Laquais, serviteurs, esclaves

Laquais des laquais

Serviteurs des serviteurs

Esclaves des esclaves

De toutes les pauvretés

De toutes les richesses

Des gueuseries et des noblesses

Qu'aucune dignité ne peut tenir en laisse !

Moi, toi, eux, elles, lui

La vie n'est pas, la vie nous fuit

Comme tous les assassinats

Que régissent des contrats

Par une omnipotente mafia

Laquais, serviteurs, esclaves

De la misère, la même bave

Ainsi, Albert Jacquard ( 1925 - 2013 ) est mort

C'est un terrible coup du sort

Le dernier savant libertaire

Pour les immigrés, les sans-logis, les sans-papiers

Je l'avais eu plusieurs fois au téléphone

C'était l'homme de la sincérité

C'était l'homme sur qui on pouvait compter

C'était l'homme de l'honnêteté

C'est un peu d'humanité

Qui s'en va

Et tous les faux hommages

Auxquels personne n'échappera

Et toute la charogne récupératrice

Qui sait se faire impératrice

Que sa dépouille, se disputera !

Les bourgeoisies ont des caprices

De la vérité elles font un artifice

Il n'était pas une moustache de Staline

Comme les gauchistes et les communistes

Qui sont la contre-révolution maligne

A côté, toutes les droites, sont bénignes

Albert Jacquard est mort

Il n'était pas une moustache de Staline

Il n'était pas une moustache d'Hitler

Comme les fascistes et les capitalistes

Il faut être contre le copinage

Qui tient tout en cage

Dans les journaux, à la télévision, au cinéma, à la radio

Lui, faisait du trafic d'influence

Contre toutes les nuisances

Mon voisin de palier à Tonnerre, et ami

Anartiste peintre, ex-lutteur armé, ( né en 1948 ) Michel Noury

Avait bu, un jour, un verre avec lui

Dans un bistrot de Paris

Oui, sans lui, c'est la pluie !

Patrice Faubert ( 2013 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

200 trillion dollars

The total currency of this world

20 trillion dollars

Tax evasion so that it founds

With the crooks of the financial oligarchy

Moreover denounced by the banker (born in 1955) Rudolf Elmer

Who can only be mad, for his colleagues

Basically, all politicians

Are the lackeys of the bankers

No need to be a fine mind

Or a tax expert

To be able to see it!

The major global banks

Like USB, BNP Paribas, queens of tax evasion

And always tax lawyers

To protect bank secrecy and its lists

It's the crime trust

who knows how to present himself

And again and again lawyers

Humanity has its hands full

business lawyers

tax lawyers

The lawyers of the financial oligarchy

Lawyers for all the gangsters

Lackey, of the banker kind

And the political world

Bank lackey, it makes sense

Already, under the bourgeois revolution, in France

Lawyers flaunted their power

Always the leading roles, full of sufficiency

The business of politics

Are business politics

Lawyers are the dynamic

They are good at everything

The cases never disintegrated

Know in their time, adapt!

Gone are the days of fire (1919 - 1987) Jean-Baptiste Doumeng

Patron of the French Stalinist party

Who of capitalism, was also a lackey

It was Stalin's mustache

To France very cuddly

He was the friend

De feu (born in 1938) Just Fontaine

In politics, a simpleton, but that football likes

13 goals in 6 World Cup matches, in 1958

In 2013, he is still leading!

I would like servility to be based

In an eternity of May 1968

Lackeys, servants, slaves

That no more humiliation hinders

Lackeys, servants, slaves

In wealth or poverty

Me, you, them, them, him

All and all, an identical tragedy

As fire ( 1904 - 1973 ) Pablo Neruda, great Chilean poet

Who had as a church, the Chilean Stalinist party

Stalin's mustaches

Like the late (1897 - 1982) Louis Aragon, at the same mine!

You have to be less than nothing

Like me, for with everything, make the link

Neither poet, nor sportsman, nor writer

Neither this nor that, nothing

Neither of a party, nor of an idea

Neither of a homeland, nor of a religiosity

Without any cronyism, without any network

In truth, a poor toto!

Bourgeoisies love prices

They know how to reward their friends

They do it in every country

Nobel prize, prize of this, prize of this

From everything, capital feeds

Neither left nor right

It's all part of him

Or far left, or far right

It's all part of him

any idea

To his lackeys, his servants, his slaves

any religion

To his lackeys, his servants, his slaves

Any belief

To his lackeys, his servants, his slaves

It's the same conclave

It produces the same slime

It's not very glamorous

But in truth, you have to make love!

The reality of truth

Is only the truth of reality

There is no superiority

There is no inferiority

But lackeys

But servants

But slaves

In the inscription of generalized reification

Women, children, men

In the same insane impotence

To each other

In each other

Alternately, victims and executioners

By turns, dominated and dominating

And nobody good in his skin!

Not even crackpots and bastards

What if, absolutely everything

Worth absolutely nothing?

To get rid of everything

In a huge inferno

For a new era

To nothing, never to be attached again

Knowing that nothing is ever free

To precisely appreciate freedom in all its fiber!

Lackeys, servants, slaves

From the UMP in France, and its 11 million euros

To pay off the debt of (born in 1955) Nicolas Sarkozy, this scourge

In short

All those, morons

Who to any dictatorship, are coachmen

And not just the rich

Stupidity, also elsewhere, nestles

But it's for all the same

Finance has the same sun

Lackeys, servants, slaves

Me, you, them, them, him

All this dazzles us

Lackeys, servants, slaves

Want no hindrance

To finance the executioners

To arm the bastards

From all ideas, from all sides

They are idiots, they are idiots

Who never admit their wrongs

Of all the poverty

Of all the riches

Lackeys, servants, slaves

lackey of lackeys

Servants of Servants

slaves of slaves

Of all the poverty

Of all the riches

Of beggars and nobility

That no dignity can hold on a leash!

Me, you, them, them, him

Life is not, life escapes us

Like all assassinations

What are contracts?

By an omnipotent mafia

Lackeys, servants, slaves

Misery, the same drool

Thus, Albert Jacquard (1925 - 2013) died

It's a terrible twist of fate

The Last Libertarian Scholar

For immigrants, the homeless, the undocumented

I had spoken to him several times on the phone

He was the man of sincerity

He was the man you could count on

He was the man of honesty

It's a bit of humanity

who is leaving

And all the fake tributes

that no one will escape

And all the recuperative carrion

Who knows how to become empress

That his remains will be disputed!

The bourgeoisies have whims

Of the truth they make an artifice

He wasn't a Stalin mustache

Like leftists and communists

Who are the malignant counter-revolution

Beside, all straight lines are benign

Albert Jacquard is dead

He wasn't a Stalin mustache

He was not a Hitler mustache

Like fascists and capitalists

We must be against cronyism

Who holds everything in a cage

In the newspapers, on television, in the cinema, on the radio

He was an influence peddler

Against all nuisances

My next door neighbor in Tonnerre, and friend

Anartist painter, ex-armed fighter, (born in 1948) Michel Noury

Had had a drink with him one day

In a bistro in Paris

Yes, without him, it's rain!

Patrice Faubert ( 2013 ) puète, peuète, pouète, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )