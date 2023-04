Paraphysique de Vade retro carbona

" La construction du modèle T exigeait 7882 opérations à l'usine. Sur ces 7882, 949 étaient considérées comme des travaux difficiles, exigeant des hommes vigoureux, robustes; 3338 des hommes d'une force physique ordinaire; presque tout le reste pouvait être confié à des femmes ou des grands enfants. Nous avons constaté que 670 opérations pouvaient être accomplies par des culs-de-jatte, 2637 par des unijambistes, 2 par des hommes amputés des deux bras, 715 par des manchots et 10 par des aveugles. "

Henry Ford ( My Life and Work, 1922 )

Henry Ford, nazi et antisémite, l'idole d'Adolf Hitler

Du livre de David Labreure ( Céline le médecin-écrivain ) ED : Bartillat

France, 1900, aux environs

Un million de domestiques

Sur quinze millions d'actifs, de l'épique

Toutes les classes sociales en employant

Sauf le milieu ouvrier, forcément

Et puis, souvent, bonnes complices dans leurs idées

D'avec les maîtres, qui pouvaient les violer

90 pour cent étaient des femmes, pour la domesticité

En Auvergne, vers 1920

La bonne s'appelait une souillon

Juste apte à la souillarde, ô les couillons

Donc

Tout un esclavage loufiat, au tout banal

Sans aucun droit social

Sans aucun repos

Nourriture et logement, et le salaire absent ou pas beau

Et à Paris

Quarante pour cent des prostituées

Pouvaient être aussi des bonnes

La prostitution pour ne pas crever

De nos jours, cela a si peu changé

La bonne toujours aussi méprisée

D'une époque l'autre, du peu amélioré

Certes l'esclavage sait à tout, s'adapter

En différentes formes

En différentes normes

L'esclavage salarié, lui aussi, si bien caché

Et la mort ou la maladie, pour une retraite d'éventualité

Et aussi l'esclavage chômé, à peine de quoi manger !

La misère est moins voyante

Que très jadis, plus subtile, moins déshonorante

Chaque corporation avec sa misère

Chaque corporation avec sa galère

Chaque corporation avec ses repères

Des métiers et des activités

Hélas, sans aucun lien de vraie solidarité

Toutes les corporations bien séparées

Et le capital peut ainsi bien s'en amuser

Du corporatisme sectorisé et bien fascisé

Chacun pour sa gueule

Chacune pour sa gueule

Pour son syndicat

En avance d'une contre-révolution

Pour son organisation

En retard d'une révolution

Il n'y a plus rien à faire

Quand il faudrait tout défaire

Ou alors

La fausse contestation comme seul décor

Et toujours s'adaptant le capital comme un fort

Avec tout ce qui ne suit pas

Avec tout ce qui ne s'adapte pas

De toute une inhumanité en banalité

De toute une inhumanité normalisée

Comme tout le monde, son semblable, l'exécrer

Ou sinon, à la casse, tu ne dois pas exister !

L'on ne sait plus qui est qui

L'on ne sait plus qui est quoi

C'est à la fois, toi

C'est à la fois, moi

Qui est quoi, quoi est qui ?

Un peu comme dans une manifestation

Qui invisibilise, étrange sensation

La foule rend invisible

Comme une dépersonnalisation habile

Du METRO BOULOT TOMBEAU, aussi sûrement

Aussi du marché du carbone

Le carbone repenti, nouveau carburant du marché

Le capital, décomplexé, pouvant tout récupérer

En prendre les manettes, pour tout devancer

En prendre les manettes, pour tout orienter

En prendre les manettes, pour tout s'approprier

Faire de purs mensonges, de pures vérités

Ainsi des grandes firmes nazifiantes

Dévastant tout de polluants éternels en dividendes

Total, discours logique du fatal

Les saloperies qui mettent tout à mal

Comme pour les produits

Pour attenter légalement à la vie d'autrui

Avec tout un environnement naturel détruit

De nos poubelles à l'insondable gâchis

Les rats bien plus solidaires

Empathiques, organisés comme des fonctionnaires

Que les êtres humains toujours en guerre

Les rats sans duplicité ni hypocrisie

Et des êtres humains que cela contrarie

De toutes nos pesanteurs, les rats nous chient !

Les rats sont aussi nos meilleurs espions

D'ailleurs

Tout le monde espionne tout le monde

Et pas seulement les officines secrètes

Dans la terreur et dans l'abject

Du double, du triple, différé ou direct

Ainsi

De l'affaire du fameux espion prosoviétique

( 1918 - 2015 ) Marcus Klingberg

Pourtant moins habile que sa femme

L'insoupçonnable Adjia Eisman

Secrète, maligne, taiseuse, comme une came

De ce fait, plus que son époux

Et dans sa tête, l'on ne chercha aucun pou

Tout se faisant rarement au grand jour

Du Hezbollah, drogue, argent, pour surtout, des armes

Toute une mafia chiite

Asservir la conscience comme rite

Et même la D.E.A

Les dents s'y cassa

Possibles sanctions bloquées par des Etats

Des ramifications dégueulasses que voilà

Vraies fausses vraies alliances économiques

De tous les rouages de l'interconnexion étatique

Hezbollah acquitté, d'attentats, des trafics, personnes, bâtiments

Qu'ainsi, les affaires se poursuivent, et tranquillement !

Patrice Faubert ( 2023 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

"The construction of the Model T required 7882 operations at the factory. Of these 7882, 949 were considered hard work, requiring vigorous, robust men; 3338 men of ordinary physical strength; almost all the rest could be entrusted to women or older children. We found that 670 operations could be performed by cripples, 2637 by one-legged men, 2 by men with both arms amputated, 715 by penguins and 10 by blind people."

Henry Ford (My Life and Work, 1922)

Henry Ford, Nazi and anti-Semite, Adolf Hitler's idol

From the book by David Labreure (Céline the doctor-writer) ED: Bartillat

France, around 1900

A million servants

On fifteen million assets, epic

All social classes employing

Except the working class, of course

And then, often, good accomplices in their ideas

From the masters, who could violate them

90 percent were women, for domesticity

In Auvergne, around 1920

The maid was called a slut

Just fit for the slut, oh the idiots

SO

A whole lofty slavery, altogether banal

Without any social rights

Without any rest

Food and housing, and the salary absent or not beautiful

And in Paris

Forty percent of prostitutes

Could also be good

Prostitution so as not to die

Nowadays, that has changed so little

The maid still so despised

From one era to another, a little improved

Certainly slavery knows everything, adapt

In different shapes

In different standards

Wage slavery, too, so well hidden

And death or sickness, for a contingency retreat

And also unemployed slavery, barely enough to eat!

Misery is less conspicuous

Than very formerly, more subtle, less dishonorable

Each corporation with its misery

Each corporation with its galley

Each corporation with its landmarks

Professions and activities

Alas, without any bond of true solidarity

All corporations well separated

And capital can have fun with it

Sectorized and well-fascized corporatism

Everyone for their own mouth

Each for his mouth

For his union

In advance of a counter-revolution

For his organization

One revolution behind

There is nothing more to do

When it should all undo

Or

False protest as the only decor

And always adapting capital like a fort

With everything that does not follow

With everything that doesn't fit

Of a whole inhumanity in banality

Of a whole normalized inhumanity

Like everyone else, his fellow man, execrate him

Or else, damn it, you must not exist!

We no longer know who is who

We no longer know who is what

It's both you

It's both me

Who is what, what is who?

A bit like in a demonstration

Which invisibilizes, strange sensation

The crowd makes invisible

Like a skillful depersonalization

From METRO BOULOT TOMBEAU, just as surely

Also from the carbon market

Repentance carbon, a new market fuel

Capital, uninhibited, able to recover everything

Take control, to get ahead of everything

Take the controls, to direct everything

Take the controls, to appropriate everything

Make pure lies, pure truths

Thus the large Nazi-firing firms

Devastating everything from eternal pollutants to dividends

Total, logical discourse of the fatal

The crap that hurts everything

As for the products

To legally attempt the life of another

With a whole natural environment destroyed

From our garbage cans to the unfathomable mess

Rats much more united

Empathetic, organized like civil servants

That human beings always at war

Rats without duplicity or hypocrisy

And human beings that it upsets

Of all our gravity, the rats shit us!

Rats are also our best spies

Besides

Everyone spies on everyone

And not only the secret pharmacies

In terror and in the abject

Double, triple, deferred or direct

So

From the case of the famous pro-Soviet spy

( 1918 - 2015 ) Marcus Klingberg

Yet less skilful than his wife

The unsuspected Adjia Eisman

Secret, malignant, silent, like a dope

Therefore, more than her husband

And in his head, we didn't look for any louse

Everything is rarely done in broad daylight

From Hezbollah, drugs, money, above all, weapons

A whole Shia mafia

Enslaving Consciousness as Ritual

And even the D.E.A.

The teeth broke there

Possible sanctions blocked by States

Disgusting ramifications here

Real fake real economic alliances

Of all the cogs of state interconnection

Hezbollah acquitted, of attacks, trafficking, people, buildings

That thus, business continues, and quietly!

Patrice Faubert ( 2023 ) puète, peuète, pouète, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )