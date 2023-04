Maccarthysme ou " Faire Camerone "

Tous ceux et toutes celles

Qui se prétendent anarchistes

Et qui ne le sont pas

Tous ceux et toutes celles

Qui se prétendent gauchistes

Et qui ne le sont pas

Tous ceux et toutes celles

Qui se prétendent fascistes

Et qui ne le sont pas

Tous ceux et toutes celles

Qui se prétendent capitalistes

Et qui ne le sont pas

Tous ceux et toutes celles

Qui se prétendent poètes

Et qui ne le sont pas

Tous ceux et toutes celles

Qui se prétendent ceci ou cela

Et qui ne le sont pas

Cela n'est que de l'autoproclamation

Cela n'est que de l'illusion

Chaque être humain naît seul

Chaque être humain meurt seul

Son équivalent, jamais, il ne peut le trouver

Toute sa vie, vainement, à le chercher

Le gitan et son gadjo

Le laid et son beau

Le blanc et son noir

A la séparation c'est la foire

Se dire français ou autre

C'est déjà être nationaliste

Se dire quelque chose

C'est déjà de la prétention

C'est déjà une domination

Tous ceux et toutes celles

Qui ne se prétendent rien

Et qui sont quelque chose

Feu ( 1908 - 1957 ) l'américain Joseph McCarthy

Opportuniste et populiste anticommuniste

Qui eut pour femme, une reine de beauté, aussi fasciste

Avait dans son crétinisme

Et paradoxalement, vu juste, dans le restreint

Car toute étiquette éteint

Tout ce qui fige est du maccarthysme

Tout ce qui classe est du maccarthysme

Toute nationalité est du maccarthysme

Tout art est du maccarthysme

Toute étiquette est du maccarthysme

Toute religion est du maccarthysme

Toute idéologie est du maccarthysme

Il y a donc

Un maccarthysme restreint

Il y a donc

Un maccarthysme ignoré, nié, gommé

Il s'agit du maccarthysme généralisé

Comme la recherche de dominance

Qui se déguise dans toutes les danses

Faire aboutir son projet

Sans que le projet

De l'autre, ne vienne l'en empêcher

Pour le faire, il faut donc dominer !

En peinture, en science

En poésie, en politique

Dans le monde du travail

Dans le monde du sport

Dans le monde des idées

Dans le monde des inventions

Dans nos conversations

C'est une lutte acharnée

Dans ceci ou cela, il faut s'imposer

Je préfère donc être encore un dominé !

Ou alors

Il faut claquer la porte

Sortir dehors, être en-dehors !

Ne plus être

Un truc en iste

Ne plus être

Un cliché, une étiquette

Tout cela

C'est de la monstruosité

C'est la quotidienne inhumanité

C'est la prison de tous les réductionnismes

Toutes ces prisons sont le capitalisme

Toute parole séparée

Est une brique à la monstruosité sociétale

Toute action séparée

Participe et consolide la monstruosité sociétale

Toutes les organisations politiques

Tous les partis politiques

Tous les arts, toutes les sciences, toutes les techniques

Sont une seule et même unité

Qui est soudée dans et par le séparé

L'inhumanité ne peut organiser

Que sa propre inhumanité

Cela devient un mode de vie

Dans tous les rouages de l'économie

Là où personne

N'aime plus personne

Les gens se regardent mal

Là où personne

N'aime plus personne

Les gens se veulent du mal

C'est le seul moyen d'expression

Qui est accentué par la surpopulation

Nonobstant, et c'est à pleurer

Tout pourrait s'organiser

Sans débourser un centime d'euro

Il suffirait que se transforment nos cerveaux

Mais nous sommes conditionnés

Mais nous sommes engrammés, programmés

Et ce dès le berceau

A la soumission à toutes les autorités

Cependant

Il suffirait de dire non, pour les annihiler !

Toute autorité est une stupidité

Ainsi, un immigré clandestin

En France, doit débourser 700 euros

Pour régulariser son dossier, c'est pas rigolo

Ce qui, multiplié par des milliers

Sert à rémunérer une administration dévoyée

Et tout est comme ça de Charybde en Scylla

Les fonctionnaires ne servent qu'à cela !

Chaque secteur est parasite d'un autre secteur

Tout gouvernement gouverne-ment joue au poker menteur

Tous les mondes de l'Univers

Se retrouvent sur la planète Terre

Toutes les formes , toutes les couleurs

Toutes les normes, toutes les valeurs

Toutes les politiques, toutes les guerres

Toutes les sociétés, toutes les paix

Nous avons notre fourmi du désert

Cataglyphis bombycinus, la fourmi argentée

Qui à un mètre seconde sait se déplacer

Dont la température interne supporte 54 degrés

Tout ce qui sur Terre peut arriver

Est finalement naturel, sauf tuer et exploiter

Toutes les souffrances morales

Toutes les souffrances physiques

Toutes les détresses

Toutes les fausses caresses

Cela n'a jamais de cesse

Car le capitalisme ne peut se tenir en laisse !

Face aux sycophantes qui enfantent

Il faut " Faire Camerone "

Comme lors de la bataille de Camerone

Au Mexique le 30 avril 1863

Où les 62 soldats de la légion étrangère

Contre l'assaut de 2000 soldats mexicains, résistèrent

Et au bout d'une journée

A court de munitions, les 6 rescapés

Oui, à la baïonnette , chargèrent !

Contre les injustices

Contre les inégalités

Contre les hiérarchies

Contre les gouvernements

Contre les autorités

Contre les dominations

Il faut " Faire Camerone "

A une humanité aphone !

Patrice Faubert ( 2013 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

All those and all those

who call themselves anarchists

And who are not

All those and all those

Who claim to be leftists

And who are not

All those and all those

Who claim to be fascists

And who are not

All those and all those

Who claim to be capitalists

And who are not

All those and all those

Who claim to be poets

And who are not

All those and all those

who claim this or that

And who are not

This is just self-proclamation

It's just an illusion

Every human being is born alone

Every human being dies alone

His equivalent, never, he can't find it

All his life, in vain, looking for him

The gypsy and his gadjo

The ugly and its beautiful

The white and its black

At the separation it's the fair

Saying oneself French or other

It's already being a nationalist

say something to each other

It's already pretense

It's already a domination

All those and all those

who claim nothing

And who are something

Late ( 1908 - 1957 ) American Joseph McCarthy

Opportunist and anti-communist populist

Who had a wife, a beauty queen, also a fascist

Had in his cretinism

And paradoxically, seen correctly, in the restricted

Because any label extinguishes

Anything that freezes is McCarthyism

Everything classy is McCarthyism

All nationality is McCarthyism

All art is McCarthyism

Any label is McCarthyism

All religion is McCarthyism

All ideology is McCarthyism

So there is

A restrained McCarthyism

So there is

An ignored, denied, erased McCarthyism

This is generalized McCarthyism

Like dominance research

Who disguises herself in all the dances

Complete your project

Without the project

On the other, don't come to stop him

To do so, you have to dominate!

In painting, in science

In poetry, in politics

In the working world

In the sports world

In the world of ideas

In the world of inventions

In our conversations

It's an uphill struggle

In this or that, you have to impose yourself

So I prefer to still be dominated!

Or

You have to slam the door

Go outside, be outside!

No longer be

A thing in ist

No longer be

A cliche, a label

All of this

It's monstrosity

It's the daily inhumanity

It is the prison of all reductionisms

All these prisons are capitalism

Any separate word

Is a brick to societal monstrosity

Any separate action

Participates and consolidates societal monstrosity

All political organizations

All political parties

All the arts, all the sciences, all the techniques

Are one and the same unit

Which is welded in and by the separate

Inhumanity cannot organize

Than his own inhumanity

It becomes a way of life

In all the cogs of the economy

where no one

Don't love anyone anymore

people don't look at each other

where no one

Don't love anyone anymore

people want to hurt each other

It's the only means of expression

Which is accentuated by overcrowding

Notwithstanding, and it's to cry

Everything could be organized

Without paying a penny

It would be enough for our brains to transform

But we are conditioned

But we are programmed, programmed

And this from the cradle

In submission to all authorities

However

It would be enough to say no, to annihilate them!

All authority is stupidity

Thus, an illegal immigrant

In France, must pay 700 euros

To regularize his file, it's not funny

Which, multiplied by thousands

Used to remunerate a misguided administration

And everything is like that from Charybdis to Scylla

Civil servants are just for that!

Each sector is a parasite of another sector

Any government government plays lying poker

All the worlds of the Universe

End up on planet earth

All shapes, all colors

All standards, all values

All politics, all wars

All societies, all peaces

We have our desert ant

Cataglyphis bombycinus, the silver ant

Who at a meter second knows how to move

Whose internal temperature supports 54 degrees

Anything on Earth can happen

Is ultimately natural, except killing and exploiting

All moral suffering

All physical pain

All the troubles

All the fake caresses

It never stops

Because capitalism cannot stay on a leash!

Facing the sycophants who give birth

You have to "Do Camerone"

As in the Battle of Camerone

In Mexico on April 30, 1863

Where the 62 soldiers of the foreign legion

Against the assault of 2000 Mexican soldiers, resisted

And after a day

Short of ammunition, the 6 survivors

Yes, with the bayonet, charged!

against injustice

Against inequalities

Against hierarchies

against governments

Against the authorities

against domination

You have to "Do Camerone"

To a voiceless humanity!

Patrice Faubert ( 2013 ) puète, peuète, pouète, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )