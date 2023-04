L'extrême gauche du capital, Indymedia Grenoble

Ce site calomniateur particulièrement ignoble

Lui écrivit par courriel, pour lui signifier

Que sur ce site, il serait toujours un réprouvé

Pourtant, son intention était noble

Très bien, bye-bye, sans aucun regret

Nous ne nous aimions pas, c'est parfait !

C'est la copine

Qui sans cesse, vous fait des réflexions

De quoi péter les plombs

Comme le volcan qui explose, en éruption

De quoi lui cracher au front

D'être trop sur son ordinateur

De ne pas passer assez souvent l'aspirateur

De ne faire que lire ou écrire

De trop vouloir jouir

De ne pas assez la servir

De ceci ou de cela, à n'en plus finir

Et tout ce qui peut vous avilir !

La poésie

N'est pas ma vie

Ma poésie

Est ma vie

Tout ce qui nous pourrit la vie

Est une éternelle loi des séries

De toutes les probabilités de toute vie

Un jour apparié, marié ou pacsé

Le lendemain, divorcé ou séparé

Le même mouvement, toujours répété

Sur la Terre, par milliers de milliers

Présent, futur, passé

C'est le téléphone cellulaire

Que par inattention, l'on perd

C'est le copain

Dont on aurait besoin

Et qui ne vous tend pas la main

Ou vous ignore ou est trop loin

Rien n'est jamais à la bonne place

Et tout se transforme en glace

Si ce n'est aujourd'hui

Ce sera demain, et puis

L'éternelle loi des séries

De toutes les probabilités de toute vie

Les avantages que tu as à midi

Demain ou ce soir, tu les perdras, c'est fini !

En toutes choses, il en va ainsi

Avec ou sans la trouille

Tout s'use, tout se rouille

Ce sont nos relations patraques

Qui nous fichent le trac

L'éternelle loi des séries

De toutes les probabilités de toute vie

Quand tout se détraque

Et au soir de la vie

Elle nous quitte, sans aucun vrai ami !

C'est la loi des séries

De toutes les probabilités de la vie

Tout nous pourrit la vie

Et l'on nous reproche notre grogne

Et l'on nous reproche notre rogne

C'est la loi des séries

De toutes les probabilités de la vie !

Patrice Faubert ( 1978-1993-2013-2023-2053 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

The far left of capital, Indymedia Grenoble

This particularly despicable slanderous site

Wrote to him by e-mail, to tell him

That on this site he would always be a reprobate

Yet his intention was noble

Alright, bye-bye, no regrets

We didn't like each other, that's perfect!

She's the girlfriend

Who constantly makes you think

How to freak out

Like the volcano exploding, erupting

Something to spit on his forehead

To be too much on his computer

Not vacuuming often enough

To only read or write

To want to enjoy too much

Not serving her enough

Of this or that, never ending

And anything that can debase you!

Poetry

is not my life

my poetry

is my life

Everything that ruins our lives

Is an eternal law of series

Of all the probabilities of all life

A matched, married or PACS day

The next day, divorced or separated

The same movement, always repeated

On Earth, by thousands of thousands

Present, future, past

It's the cell phone

That by carelessness, we lose

He's the boyfriend

What we would need

And who does not reach out to you

Or ignores you or is too far

Nothing is ever in the right place

And everything turns to ice

If not today

It will be tomorrow, and then

The eternal law of series

Of all the probabilities of all life

The advantages you have at noon

Tomorrow or tonight, you will lose them, it's over!

In all things, so it goes

With or without the funk

Everything wears out, everything rusts

It's our woozy relationships

Who scare us

The eternal law of series

Of all the probabilities of all life

When everything goes wrong

And in the evening of life

She leaves us, without any real friend!

It's the law of series

Of all the probabilities of life

Everything ruins our life

And we are reproached for our grumbling

And we are reproached for our gripe

It's the law of series

Of all the probabilities of life!

Patrice Faubert ( 1978-1993-2013-2023-2053 ) bitch, bitch, bitch, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat says the guest on ( http://www.hiway -glk.fr/ )