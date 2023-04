De l'usine à la Chine

Deux millions de kilomètres

Huit voitures en quelques décennies

Mon père a beaucoup conduit

Même si rien ne le laisse paraître

A 88 ans, il sait qu'un jour, vient la nuit

Avec ma mère, 88 ans aussi, sa seule mie

Qui fut toujours à ses côtés

Pour dans le monde entier, voyager !

Surtout en voiture, un peu en train, un peu en avion

Ma mère, Eugénie Duck / Faubert, femme au foyer

Mon père, André Faubert, à l'usine, pour y travailler

D'abord la France pendant les vacances

Puis la Chine, les pyramides, et autres pays

Après la retraite, pour y donner sens

Deux millions de kilomètres

Huit voitures, quelques décennies

Mes parents, dès que possible, sur la route

Il fallait partir quelque part, coûte que coûte

Il n'est déjà plus possible de vivre ainsi

Cette époque est révolue, cette époque est finie !

Patrice Faubert ( 2013 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

two million kilometers

Eight cars in a few decades

My dad drove a lot

Even if nothing lets it appear

At 88, he knows that one day, the night comes

With my mother, also 88, her only crumb

who was always by his side

For worldwide travel!

Mostly by car, a little by train, a little by plane

My mother, Eugénie Duck / Faubert, housewife

My father, André Faubert, at the factory, to work there

First France during the holidays

Then China, the pyramids, and other countries

After retirement, to give it meaning

two million kilometers

Eight cars, a few decades

My parents, as soon as possible, on the road

We had to go somewhere, no matter what

It's no longer possible to live like this

That era is over, that era is over!

Patrice Faubert ( 2013 ) puète, peuète, pouète, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )