Diapause sémiotique

Du métier Jacquard

A l'ordinateur du tôt ou tard

C'est toujours le système binaire

Comme souvent une femme au foyer

Qui en fait, chez elle, travaillait

Soit comme couturière, soit à s'occuper d'enfants, qu'elle aimait

Comme ma mère, nourrice à domicile, et le revenu du ménage, augmentait !

Les mots

Ne sont que des mots

Le mot révolution

N'est pas la révolution

Le mot

N'est jamais ce qu'il désigne

C'est un simple écusson, un insigne

Tout signe, tout mot

Sont des contrefaçons

Le mot faim

N'est pas la faim

Le mot mort

N'est pas la mort

Le mot vie

N'est pas la vie

Les mots

Ne sont que des mots

Le mot tombe à l'eau et s'y noie

Le mot n'est pas ce que l'on croit

Le mot amitié comme le mot amour

Ne sont ni l'amitié ni l'amour

Chaque religion

A ses signes, ses mots

Chaque idéologie

A ses signes, ses mots

Chaque croyance, chaque militance

Ont leurs signes, ont leurs mots

Qui sonnent tous aussi faux

Néanmoins, les mots nous manipulent

Nonobstant, les mots nous stipulent

Cependant, les mots nous sont crapules

Il y a les mots anarchistes

Il y a les mots gauchistes

Il y a les mots capitalistes

Il y a les mots staliniens

Il y a les mots démocrates

Il y a des mots pour tout

Il y a des mots pour rien

Des mots qui font du bien

Des mots qui font du mal, des mots fous

De beaux et de laids mots

Des jeux de mots

Pourtant et toujours

Les mots ne sont que des mots

Le mot sexe

N'est pas le sexe

A ce qui est

Tout mot est une supercherie

Les mots nous lavent le cerveau

Les mots nous rendent idiots

Pourtant et toujours

Les mots ne sont que des mots

Les signes ne sont que des signes

C'est malgré tout, ce qui nous fait

C'est malgré tout, ce qui nous défait

Ce qui nous plaît et ce qui nous déplaît

Patrice Faubert ( 1986 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

From the Jacquard loom

At the computer sooner or later

It's still the binary system

As often a housewife

Who in fact, at home, worked

Either as a seamstress or caring for children, whom she loved

As my mother, live-in nanny, and household income increased!

The words

are just words

The word revolution

is not the revolution

Word

Is never what it means

It's a simple crest, an insignia

Any sign, any word

are counterfeits

The word hunger

Is not hungry

The word death

is not death

The word life

is not the life

The words

are just words

The word falls into the water and drowns in it

The word is not what you think

The word friendship like the word love

Are neither friendship nor love

Every religion

To his signs, his words

Every ideology

To his signs, his words

Every belief, every militancy

Have their signs, have their words

that all sound so fake

Nevertheless, words manipulate us

Notwithstanding, the words tell us

However, the words are we scoundrels

There are anarchist words

There are leftist words

There are the words capitalists

There are Stalinist words

There are the words democrats

There are words for everything

There are words for nothing

words that do good

Words that hurt, words that hurt

Beautiful and ugly words

word games

Yet and always

Words are just words

The word sex

is not sex

To what is

Every word is a trick

Words wash our brains

Words make us fools

Yet and always

Words are just words

Signs are just signs

It is despite everything, what makes us

It is despite everything, what undoes us

What we like and what we don't like

Patrice Faubert (1986) puète, peuète, pouète, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )