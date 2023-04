Pause de la pose

Tout ce qui

Se croit quelque chose

Se veut quelque chose

Prend la pose

De ce quelque chose

C'est donc fragile

C'est dont susceptible

Cela se vexe, cela est irascible

Cela se fâche

Cela nous lâche

Cela nous fait la gueule

Cela nous prend dans sa meule

Cela se prend au sérieux

Cela croit en quelque dieu

Cela jalouse, cela est envieux

Cela se croit moins, cela se croit mieux

Tout ce qui

Se croit quelque chose

Se veut quelque chose

De ce quelque chose

Prend la pose

La susceptibilité à fleur de peau

La prétention qui veut notre peau

Cela se prend au sérieux

Cela croit en quelque dieu

C'est à dire, tout le monde, parbleu !

Patrice Faubert ( 1974 )

All that

think something

wants something

strike a pose

Of this something

It's so fragile

That's likely

It gets offended, it's irascible

It gets angry

It leaves us

It pisses us off

It takes us into its millstone

It's taken seriously

That believes in some god

This is jealous, this is envious

It feels less, it feels better

All that

think something

wants something

Of this something

strike a pose

Sensitivity on edge

The claim that wants our skin

It's taken seriously

That believes in some god

That is to say, everyone, parbleu!

