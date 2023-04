L'âge réel de l'âge vécu

Rien ne devrait nous atteindre

Mais tout nous atteint

Reproches, réflexions, flatteries, compliments

La méchanceté, la gentillesse, le tout venant

Le mal, le bien

Le rien du tout, le tout du rien

De toutes façons, tout m'atteint, tout nous atteint

Car

Je pisse Je glisse

Tu pisses Tu glisses

Il ou elle pisse Il ou elle glisse

Je chie Je plie

Tu chies Tu plies

Il ou elle chie Il ou elle plie

Je salive Je dérive

Tu salives Tu dérives

Il ou elle salive Il ou elle dérive

Je souffre Je souffle

Tu souffres Tu souffles

Il ou elle souffre Il ou elle souffle

Je jouis Je ris

Tu jouis tu ris

Ii ou elle jouit Il ou elle rit

Je meurs Je pleure

Tu meurs Tu pleures

Il ou elle meurt Il ou elle pleure

Tout, toujours, dans la résignation ou la peur !

Et puis

Un litre d'urine, environ

280 grammes de merde, environ

Par personne et par jour, c'est selon

Dans le monde, nos entrailles sonnent

Toute biomasse épuratrice

Pouvant être bienfaitrice et récupératrice

D'autres énergies moins écocidaires et salvatrices

Du, très jadis, tout par la fenêtre

Du tout dehors, au tout toilettes

Mais comme en Inde, et ailleurs, l'ancienne roulette

Donc, il y aurait tant de fertilisants naturels

Du lombric bioréacteur, pour une solution réelle

La vie sur la ville

La vie sous la ville

Tout s'y mimétise

Tout s'y volatilise

De tous les fertilisants chimiques

Rejetés, océans, mers, rivières, fleuves, lacs

Malgré tout, aucun vrai déclic, une terrible claque

De quoi être consterné

Eaux usées non traitées

Tout s'y déversant, aussi, à 80 pour cent

De l'âge vécu à l'âge réel

Selon le contenu de nos poubelles

Et à quoi bon nos 350 récepteurs olfactifs

Du goût, des odeurs, des émotions, du tout fictif

Pour transformer tout en spectacle de l'argent

En finir plus ou moins vite, en seul différent

L'argent du spectacle, le spectacle de l'argent

Du fétide, des miasmes des théories, se fantasmant !

1155 avant notre ère

Toujours des hiérarques de la colonialité

Sous Ramsès III, déjà, avec des ouvriers qualifiés

En grève pendant trois mois, déjà révoltés

Les salaires n'étant pas versés

De tous les temps

De se rebeller, les raisons, tant et tant

Ainsi de notre présent

Entre cinquante mille

Et trois cent quarante mille

De conduite d'eau qui seraient suspectes

Avec sûrement, des résidus inhérents

Au chlorure de vinyle monomère ( CVM )

Dur pour qui boit la flotte du robinet

Et profiteuse, l'industrie du plastique, le sait

Il nous faut, par-delà tout méfait

Récupérer la récupération

De la récupération de la récupération

RaoulVaneigemisant jusqu'au fond et au fin fond

Pour pouvoir ainsi tout remettre d'aplomb

Toutes choses, tous domaines

Des classes moyennes qui font la moyenne

Moyennement ceci ou cela, immobilité doyenne

Et à propos de moyenne

En 2020, en France, 1m77 de taille moyenne

Et pour une fois que je suis pile dans cette moyenne

Mais entre 60 et 62 kg, musclé, mais maigrichon

Encore en-dehors des clous, et sans pandiculation

De toute une formule laboritienne en gesticulation

Apprenti de la vie, toujours en formation !

Patrice Faubert ( 2023 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

Nothing should get to us

But everything reaches us

Reproaches, reflections, flattery, compliments

The wickedness, the kindness, the all comers

The bad, the good

Nothing at all, nothing at all

Anyway, everything affects me, everything affects us

Because

I piss I slip

you piss you slip

He or she is pissing He or she is slipping

I shit I bend

you shit you bend

He or she shits He or she bends

I'm salivating, I'm drifting

You're salivating, you're drifting

He or she salivates He or she drifts

I suffer I blow

you suffer you blow

He or she suffers He or she blows

I enjoy I laugh

You enjoy you laugh

He or she enjoys He or she laughs

I die I cry

you die you cry

He or she dies He or she cries

Everything, always, in resignation or fear!

And then

A liter of urine, approximately

280 grams of poop, approximately

Per person per day, it depends

In the world, our insides ring

Any purifying biomass

Can be beneficial and recuperative

Other less ecocidal and saving energies

From, very long ago, everything out the window

From all outside, to all toilets

But as in India, and elsewhere, the old roulette

So there would be so many natural fertilizers

Earthworm bioreactor, for a real solution

life in the city

Life under the city

Everything mimics it

Everything vanishes there

Of all the chemical fertilizers

Discarded, oceans, seas, rivers, lakes

Despite everything, no real click, a terrible slap

What to be dismayed

Untreated wastewater

Everything flowing into it, too, at 80 percent

From lived age to actual age

According to the contents of our bins

And what good are our 350 olfactory receptors

Tastes, smells, emotions, all fictitious

To turn everything into a money show

End it more or less quickly, in only different

Show money, show money

Foul, miasma of theories, fantasizing!

1155 BCE

Always hierarchs of coloniality

Under Ramses III, already, with skilled workers

On strike for three months, already revolted

Salaries not being paid

All time

To rebel, the reasons, so and so

So our present

Between fifty thousand

And three hundred and forty thousand

Of water pipes that would be suspicious

With surely, inherent residues

Vinyl chloride monomer ( VCM )

Hard for who drinks the fleet from the tap

And profiteer, the plastics industry, knows it

We need, beyond all wrongdoing

Recover recovery

From recovery to recovery

RaoulVaneigemisant to the bottom and the end

To be able to put everything back on track

All things, all areas

Average middle classes

Moderately this or that, dean immobility

And about average

In 2020, in France, 1m77 of average height

And for once I'm right in this average

But between 60 and 62 kg, muscular, but skinny

Still outside the nails, and without pandiculation

Of a whole laboritian formula in gesticulation

Apprentice of life, still in training!

Patrice Faubert ( 2023 ) puète, peuète, pouète, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )