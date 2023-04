L'enterrement de la liberté d'expression

Nous étions environ

10.000

En 1973 ou 1974

Plusieurs milliers, de toutes façons

Tout se brouille comme dans une chanson

Nous étions à Paris

Avec les drapeaux noirs de l'anarchie

Nous enterrions

La liberté d'expression

Suite à je ne sais plus quel scandale

De la censure promptement vandale

Et dans la rue, des milliers de libertaires

Qui ne voulaient pas laisser faire

Jean-Roger Caussimon, très digne, était là

Parolier de Léo Ferré, autre indigne

Pas de bruit, pas de blabla

Tout était silence

Contre la censure, contre cette indécence

Et une dame me demanda

Ce que signifiait tout cela

Nous le sentions

C'était peut-être la dernière fois

Qu'en l'anarchie autant de gens avaient la foi

Des chevaux tiraient des cercueils

Couronnes mortuaires, larmes dans l'oeil

Nous défilions

Avec nos regrets éternels

Nous subodorions

Que plus jamais, la vie ne serait belle

Patrice Faubert ( 1978 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

We were around

10,000

In 1973 or 1974

Several thousand, anyway

Everything blurs like in a song

We were in Paris

With the black flags of anarchy

We were burying

Freedom of speech

Following I don't know what scandal

Promptly vandalizing censorship

And in the street, thousands of libertarians

Who didn't want to let go

Jean-Roger Caussimon, very dignified, was there

Lyricist of Léo Ferré, another unworthy

No noise, no talk

Everything was quiet

Against censorship, against this indecency

And a lady asked me

What it all meant

We felt it

Maybe it was the last time

That in anarchy so many people had faith

Horses pulled coffins

Funeral wreaths, tears in the eye

We paraded

With our eternal regrets

We suspected

That never again, life would be beautiful

Patrice Faubert (1978) puète, peuète, pouète, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )