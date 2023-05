Nouvelles nippes en fausse rébellion

Le délateur

Lui-même dénoncé

Le tortureur

Lui-même

Torturé

Le violeur

Lui-même violé

L'assassineur

Lui-même assassiné

De l'homme et de la femme

Le cogneur

Lui-même cogné

De l'homme et de la femme, de l'enfant

Du genre humain, tout simplement

Cela fait penser

Aux camps, du passé, du présent, chinois

Donc, de l'hier et de l'aujourd'hui

Et en des décennies de Mao à Xi

Environ, cinquante millions de personnes

Dans des camps ou LAOGAÏ

Avec environ vingt millions de décès

Pour cela, tout était, tout, toujours est fait

Seize à vingt heures de travail forcé par jour

Quand il faut tout rectifier

Quand il faut tout rééduquer

De nouveaux engrammes pour normaliser

Purges, aveux forcés, des autocritiques, des tortures

Jour après jour, année après année, sans barguigner

Toute dictature pour tout lobotomiser !

Terreur stalinienne

Terreur maoïste

Terreur libérale

Des dizaines et des dizaines de millions de victimes

Et même plusieurs centaines de millions en paradigme

Selon les régimes politiques

En terreur plus hypocrite, en terreur plus subtile, selon son vital

C'est toujours une loi martiale sous le capital

Quand le monde entier est une prison

La Chine en étant l'épouvantail et la caution

Après l'on peut toujours pérorer

Selon les pays et ce qui y est toléré

De temps en temps, la goutte de sécurité

Pour que le système puisse souffler

1910

La marxiste et féministe ( 1857 - 1933 ) Clara Zetkin, d'origine allemande

Impulsa, la journée internationale des femmes

Et le droit de vote des femmes qui s'enflamma

Hélas, le féminisme s'étatisa, s'institutionnalisa

Et la bourgeoisie féministe, tout, récupéra

Le destin de la vie

La vie du destin

Via, surtout, et c'est certain

Le déterminisme propre aux classes sociales

Via la reproduction par les classes sociales

Comportements et idées façonnant les lois du capital

Parents dominants, enfants dominants

Parents dominés, enfants dominés

Certes, avec des variants possibles, parfois, mélangés

Marcel Cerdan et son avion

Albert Camus et sa voiture !

Marcel Cerdan qui détestait la boxe

Son père l'y obligea en intox

Lui aurait préféré le football

Le destin, c'est souvent, pas de bol

Mais c'est quoi avoir du bol ?

Tout un déterminisme générationnel

Tout un gravitationnel culturel

De père en fils, de mère en fille

Parfois, un pas de côté, puis tout se renouvelle

Mais tout s'y brûle, mais tout s'y grille

Alors qu'à la surface des océans

Flottent, 171000 milliards de particules

Quand de force et nous violant, le plastique nous encule

Et cela triplera d'ici à deux mille quarante

Il faut croire que l'écocidaire nous tente

En France, ainsi, onze pour cent, seulement

Des emballages en plastique, sont recyclés, édifiant

Il faudrait l'ophiocordyceps unilateralis

Parasite d'une fourmi, mais là, contre le capital

Du postmodernisme et de la saloperie fatale

De nouveaux habits de la récupération

Nouvelles nippes de la fausse contestation

Parasitant les nouvelles générations

Elle sait se régénérer l'aliénation

Elle sait se moderniser la domination !

Patrice Faubert ( 2023 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

The informer

Himself denounced

the torturer

Himself

Torture

the rapist

Himself violated

the murderer

Murdered Himself

Of man and woman

the slugger

Banged himself

Of man and woman, of child

Of the human race, quite simply

It makes you think

To the camps, past, present, Chinese

So yesterday and today

And in decades from Mao to Xi

About fifty million people

In camps or LAOGAI

With about twenty million deaths

For this, everything was, everything, always is done

Sixteen to twenty hours of forced labor per day

When you have to fix everything

When you have to re-educate everything

New engrams to normalize

Purges, forced confessions, self-criticism, torture

Day after day, year after year, without hesitation

Any dictatorship to lobotomize everything!

Stalinist terror

Maoist Terror

Liberal Terror

Tens and tens of millions of victims

And even several hundreds of millions in paradigm

According to the political regimes

In more hypocritical terror, in more subtle terror, according to his vital

It's still martial law under capital

When the whole world is a prison

China being the scarecrow and the surety

Afterwards we can always hold forth

Depending on the country and what is tolerated there

Every once in a while, the safe drop

So that the system can blow

1910

The Marxist and feminist ( 1857 - 1933 ) Clara Zetkin, of German origin

Impulsa, International Women's Day

And women's suffrage ignited

Alas, feminism became nationalized, institutionalized

And the feminist bourgeoisie, everything, recovered

The fate of life

the life of destiny

Via, above all, and it is certain

The determinism specific to social classes

Via reproduction by social classes

Behaviors and ideas shaping the laws of capital

Dominant Parents, Dominant Children

Dominated Parents, Dominated Children

Certainly, with possible variants, sometimes mixed

Marcel Cerdan and his plane

Albert Camus and his car!

Marcel Cerdan who hated boxing

His father forced him into it

He would have preferred football

Fate is often bad luck

But what is it to be lucky?

A whole generational determinism

A whole cultural gravitational

From father to son, from mother to daughter

Sometimes a step aside, then everything is renewed

But everything burns there, but everything burns there

While on the surface of the oceans

Float, 171 trillion particles

When by force and violating us, the plastic buggers us

And it will triple by two thousand and forty

It is necessary to believe that the ecocidaire tempts us

In France, well, eleven percent, only

Plastic packaging, are recycled, uplifting

It would take ophiocordyceps unilateralis

Parasite of an ant, but there against capital

Of postmodernism and fatal filth

New recovery clothes

New stuff from the fake protest

Parasitizing the new generations

She knows how to regenerate alienation

She knows how to modernize domination!

Patrice Faubert ( 2023 ) puète, peuète, pouète, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )