Babouins de Sapolsky, humains de Laborit

La hiérarchie

C'est de la chimie

Des exemples, en voici :

Le stress

Portrait d'un tueur

De feu Henri Laborit

A ( né en 1957 ) Robert Sapolsky

Les humains de feu Laborit

Les babouins de Sapolsky

Et toujours le même refrain

C'est la position hiérarchique

Qui fait notre usine chimique

Les hormones du stress

Font toutes nos messes

Cortisol, glucocorticoïdes

Babouins ou humains

Les glandes surrénales, via les reins

Et l'hippocampe qui est détruit

La hiérarchie c'est de la chimie

Des exemples, en voici :

Humains ou babouins

Le corps n'oublie jamais rien

Comme les télomères, et c'est la vie qui rétrécit

Comme les télomères, et c'est la vie pas finie

Comme les grippes, c'est une pandémie

C'est très ancien, c'est adapté, c'est muté, c'est appris

Le stress, réaction organique à l'agression

Et toutes nos artères qui se bouchent, en réaction

C'est de la position hiérarchique

Cela fabrique des réactions chimiques

En petites ou grandes quantités

Elles font les dominants ou les dominés

Chaque comportement y est associé

Babouins et humains

C'est le même refrain

Mais

C'est le type d'un comportement

Et cela s'apprend

Qui fait le type de sécrétion chimique

Cela n'est pas

La sécrétion chimique

Qui fait le comportement

Car, avant tout, cela s'apprend

Ainsi les babouins de Sapolsky

Débarrassés de leurs dominants

Par un exemplaire accident

Vécurent dans la paix, dans l'anarchie

Et plus aucune hiérarchie

Et plus aucune maladie

Ce sont des faits

Et aux autorités de toutes sortes, cela déplaît !

Hélas, pour tuer, éliminer

Toutes les dominantes, tous les dominants

Tous les leaders, tous les chefs

Il faudrait devenir comme elles, comme eux

C'est l'éternel cercle vicieux

Ou alors

Que chacun, chacune

En fasse sa propre une

De France 5 et de son documentaire

Dans son genre, assez révolutionnaire

" Le stress, portrait d'un tueur "

Un sacré mariole, bien pire que la grippe espagnole

En fait, la grippe américaine, censure militaire et sa carriole

Pourtant, 30 à 100 millions de morts, c'est la grippe de 1918

Pourtant pire, que les 34 millions de morts, de la peste noire

Mais le stress, personne n'y échappe, vous pouvez le croire !

Mauvais stress, bon stress

Dans le ventre de la mère, et même avant

Rien n'est fortuit, rien n'est un roman

Rien n'est gratuit, tout est payant

Aïe mes aïeux

Moi, toi, elles, lui, eux

Bon stress

Tu meurs à cent ans

Mauvais stress

Tu meurs à 40 ou 50 ans

Réaction organique à l'agression

Et dans notre monde hiérarchique, tout est agression

Babouins ou humains

C'est le même refrain

Comme le sport, l'art, le monde intellectuel

Je n'aime pas l'art, je n'aime pas le sport

Je n'aime pas les intellectuels, je n'aime pas la science

C'est toujours de la dominance !

Robert Sapolsky

Avant lui, feu Henri Laborit

Après le babouin

Voici l'humain

Oui, abusons de l'anaphore

De l'anaphore, je suis le fort

Des exemples, en voici :

La bourgeoisie

Est un état d'esprit

D'autres l'ont déjà dit

La bourgeoisie

Peut-être pauvre

Et sans aucun chiche

La bourgeoisie

A toujours des alibis

La bourgeoisie

Est d'extrême gauche

La bourgeoisie

Est de gauche

La bourgeoisie est de droite

La bourgeoisie

Est d'extrême droite

La bourgeoisie

A toujours ses Pasolini

Mais à part moi, qui le dit, qui l'écrit ?

La bourgeoisie

Est libertine

La bourgeoisie est mutine

La bourgeoisie est révolutionnaire

La bourgeoisie est militaire

La bourgeoisie est policière

La bourgeoisie est fonctionnaire

La bourgeoisie est banquière

La bourgeoisie est scientifique

La bourgeoisie est artistique

La bourgeoisie est militante

Toute bourgeoisie est aliénante

C'est quoi, l'anarchie ?

C'est tout ce que ne sont pas les bourgeoisies

Sans organisation

Sans parti, sans patrie

Sans compétition, sans chefaillon

Sans aucune représentation

Sans aucune appellation

Sans fric, sans trique

Où tous et toutes s'impliquent

L'épanouissement des uns et des unes

Pour l'harmonie générale à la une !

Pouvoir enfin sexer

Pouvoir enfin rigoler

Pouvoir enfin se reposer

Même pendant les activités utilitaires

Selon ses envies permutationnaires

Et ce toute la journée

Plus aucune activité imposée

L'être humain enfin unifié

Sinon

Toutes les vies sont bourgeoises

Sinon

Toutes les vies se cherchent des noises

La richesse bourgeoise

Est toujours pauvre

La pauvreté bourgeoise

Est toujours pauvre

C'est le même état d'esprit

Celui qui échoue, celui qui réussit

Celle qui échoue, celle qui réussit

Oui, les bourgeoisies, sont avant tout, un état d'esprit

Elles sont tout ce que nous avons appris !

Patrice Faubert ( 1985 et 2013 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

The hierarchy

It's chemistry

Examples here are:

The stress

Portrait of a killer

By the late Henri Laborit

A (born 1957) Robert Sapolsky

The humans of the late Laborit

Sapolsky's baboons

And always the same refrain

This is the hierarchical position

Who makes our chemical plant

Stress hormones

Do all our masses

Cortisol, glucocorticoids

Baboons or humans

The adrenal glands, via the kidneys

And the hippocampus which is destroyed

Hierarchy is chemistry

Examples here are:

Humans or baboons

The body never forgets anything

Like telomeres, and it's life that shrinks

Like telomeres, and life is not over

Like the flu, it's a pandemic

It's very old, it's adapted, it's mutated, it's learned

Stress, an organic reaction to aggression

And all our arteries that clog, in reaction

It's hierarchical position

It produces chemical reactions

In small or large quantities

They make the dominant or the dominated

Each behavior is associated with it

Baboons and humans

It's the same refrain

But

It's kind of a behavior

And it is learned

Who makes the type of chemical secretion

This is not

chemical secretion

Who does the behavior

Because, above all, it is learned

So Sapolsky's baboons

Rid of their dominants

By an accidental copy

Live in peace, in anarchy

And no more hierarchy

And no more sickness

These are facts

And to the authorities of all kinds, it displeases!

Alas, to kill, eliminate

All the dominants, all the dominants

All the leaders, all the bosses

We should become like them, like them

It's the eternal vicious circle

Or

That each, each

Make it your own

From France 5 and its documentary

In its genre, quite revolutionary

"Stress, portrait of a killer"

A hell of a mariole, much worse than the Spanish flu

In fact, the American flu, military censorship and its cart

Yet 30 to 100 million deaths is the 1918 flu

Yet worse than the 34 million deaths of the Black Death

But stress, no one escapes it, you can believe it!

Bad stress, good stress

In the womb of the mother, and even before

Nothing is fortuitous, nothing is a novel

Nothing is free, everything is paid

Oh my ancestors

Me, you, them, him, them

good stress

You die at a hundred years old

bad stress

You die at 40 or 50

Organic reaction to aggression

And in our hierarchical world, everything is aggression

Baboons or humans

It's the same refrain

Like sport, art, the intellectual world

I don't like art, I don't like sports

I don't like intellectuals, I don't like science

It's still dominance!

Robert Sapolsky

Before him, the late Henri Laborit

After the baboon

Here is the human

Yes, let's abuse the anaphora

Of the anaphora, I am the strong

Examples here are:

The bourgeoisie

Is a state of mind

Others have already said it

The bourgeoisie

maybe poor

And without any chick

The bourgeoisie

Always has alibis

The bourgeoisie

Is far left

The bourgeoisie

is left

The bourgeoisie is on the right

The bourgeoisie

Is far-right

The bourgeoisie

Still has his Pasolinis

But apart from me, who says it, who writes it?

The bourgeoisie

Is libertine

The bourgeoisie is mutineer

The bourgeoisie is revolutionary

The bourgeoisie is military

The bourgeoisie is police

The bourgeoisie is a functionary

The bourgeoisie is a banker

The bourgeoisie is scientific

The bourgeoisie is artistic

The bourgeoisie is militant

Every bourgeoisie is alienating

What is anarchy?

It's everything that the bourgeoisies are not

Without organization

Without party, without country

Without competition, without leader

Without any representation

Without any name

Without money, without cudgel

Where everyone gets involved

The development of each other

For the general harmony on the front page!

Finally being able to sex

Finally able to laugh

Finally being able to rest

Even during utility activities

According to his permutational desires

And this all day

No more compulsory activities

The human being finally unified

Otherwise

All lives are bourgeois

Otherwise

All lives are messing with each other

Bourgeois wealth

Is always poor

Bourgeois poverty

Is always poor

It's the same mindset

The one who fails, the one who succeeds

The one who fails, the one who succeeds

Yes, the bourgeoisies are above all a state of mind

They are all we have learned!

Patrice Faubert ( 1985 and 2013 ) puète, peuète, pouète, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )