Un monde entier à la recherche de quinze terroristes

" Comme la morale chrétienne ( je reviendrai sur ce point ) n'a pas un regard pour les animaux, dans la morale des philosophes aussi ils demeurent hors la loi : de simples "choses", des moyens bons à tout emploi, un je ne sais quoi, fait pour être disséqué vif, chassé à courre, sacrifié en des combats de taureaux et en des courses, fouettés à mort au timon d'un chariot de pierre qui ne veut pas s'ébranler."

Arthur Schopenhauer ( 1788-1860 )

Rendons hommage aux défenseurs de la cause animale en France comme Maja et Patrick Sacco ( professeur de mathématiques ) qui hébergent des animaux non-humains dans leur ferme du refuge de la Chaume dans l'Yonne, des animaux rescapés des abattoirs et des camps de concentration des laboratoires où ils sont souvent trop inutilement torturés ... mais cela serait pour " la bonne cause " ( recherches applicables aux traitements des maladies des animaux humains, etc... ) là où l'on maltraite, là où l'on torture, il ne peut s'agir aucunement d'une bonne cause !

Et n'oublions pas ceci, quand on mange un animal non-humain, il a bien fallu le tuer n'est-ce pas ? qui est le plus monstrueux ? le boucher ou le consommateur ?

Les carnivores ne sont pas agressifs envers les animaux qu'ils mangent et cependant, il a bien fallu que quelqu'un les tue pour que nous puissions les manger ! C'est le beau rôle, moi je les tue pas ... je les mange. Et je ne suis qu'un végétarien / végétalien non pratiquant ( même si je mange peu de viande et surtout du poisson ) et donc je suis un monstre comme la plupart d'entre nous tous et toutes !

Notons qu'en Angleterre et aux Etats-Unis d'Amérique, le mouvement de libération des animaux ( MLA ) est pris au sérieux contrairement à la France, pris si au sérieux, que les défenseurs de la cause animale, ( enfants/femmes/hommes ), sont assimilés à des terroristes et que parmi les activistes, beaucoup sont condamnés à de lourdes peines de prison car ils/elles sont considérés comme des terroristes, et à propos de terrorisme, lisez bien ce qui va suivre, d'après des tracts et des affiches qui datent de plusieurs décennies.

" Un monde entier à la recherche de quinze terroristes. Enfin la population a fait sienne cette affaire ! Ces individus recherchés d'urgence sévissent chaque jour, à toute heure, en tout lieu sur la planète à New-York comme à Moscou, à Pékin comme à Paris. Ils détiennent des millions d'otages dans les usines par le travail. Ils frappent dans les écoles avec les armes de l'idéologie. Ils brisent les hommes avec l'armée, les flics, la violence d'Etat. Ils propagent sur les murs leur loi, celle de la marchandise. Ils font main basse sur les médias pour inculquer leur ordre concentrationnaire. Ils assassinent dans les prisons, bâillonnent dans les rues.

Ils s'infiltrent partout et se dissimulent sous différents masques, pour parvenir à leur fins : homme d'état, banquier, industriel, libéral, démocrate, conservateur, ouvriériste, curé, socialiste, "communiste", publiciste, artiste, fasciste, gauchiste ou syndicaliste. Il est temps de mettre un terme au terrorisme : si vous êtes en possession d'éléments, agissez au plus vite, par tous les moyens.

MEFIANCE !

Leurs récupérateurs sont parmi nous et leurs complices plus nombreux qu'on ne le pense. Nous n'offrons pas 500.000 euros de récompense, mais un monde à gagner et des chaînes à perdre.

La liste des quinze terroristes : ( à réactualiser au fil des années )

Thibault - Besancenot - Buffet - Poutine - Hu Jintao - Benoit seize - Obama - Sarkozy - Barroso - Trichet - Le Pen - Chérèque - De Villiers - Aubry - Berlusconi . Mais vous pouvez jouer vous aussi au jeu des quinze terroristes ( ce jeu ne se trouve pas dans le commerce. )Vous reprenez tout ou bien partie du texte et vous y mettez vos propres noms. Ce ne sont pas les terroristes d'Etat qui manquent et vous devriez vite trouver quinze nouveaux terroristes. Et c'est toujours mieux que de jouer au monopoly.

Ce jeu qui date du début des années 1970, ne devrait déplaire qu'aux terroristes et aux pro-situs ainsi qu'aux intellectuels d'élevage, cette falsification certifiée et donc médiatisée, les ( né en 1949 ) Alain Finkielkraut, les ( né en 1959 ) Michel Onfray, les ( né en 1948 ) Bernard-Henry Lévy, les ( né en 1937 ) Alain Badiou, et tant d'autres, qui ne s'amusent avec rien et qui savent tout sur tout, y compris, sur ce qu'ils ne savent pas ! Amusez-vous bien. Et pourquoi donc, les gens ne se révoltent-ils pas ? ou si peu ? tout simplement parce que la soumission à l'autorité enlève ou atténue l'angoisse... ( ce que l'on ne dit jamais ! ) Voir les expériences de Stanley Milgram ( 1933-1984 ) le psychologue social sur la soumission à l'autorité entre 1960 et 1963, ( comme le film " I comme Icare " d'Henri Verneuil en 1979 ) expériences qui sont reproductibles, comme récemment à un jeu de téléréalité débile à la télévision Française. Milgram reprit aussi la théorie des six degrés de séparation ( 1929, théorie des réseaux ) du Hongrois Frigyes Karinthy (1887-1938), que Milgram appellera " l'étude du petit monde ".

Patrice Faubert ( 2010 et 2013 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

"As Christian morality (I will come back to this point) has no regard for animals, in the morality of philosophers they also remain outside the law: simple "things", means suitable for any use, an I do not know what, made to be dissected alive, hunted, sacrificed in bullfights and races, whipped to death at the tiller of a stone cart that refuses to move.

Arthur Schopenhauer (1788-1860)

Let's pay tribute to the defenders of the animal cause in France like Maja and Patrick Sacco (mathematics teacher) who house non-human animals in their farm at the Chaume refuge in Yonne, animals that have survived slaughterhouses and concentration camps laboratories where they are often too unnecessarily tortured ... but it would be for "the good cause" (research applicable to the treatment of diseases of human animals, etc ...) where we mistreat, where we torture , it can't be a good cause!

And let's not forget this, when you eat a non-human animal, you had to kill it, didn't you? who is the most monstrous? the butcher or the consumer?

Carnivores are not aggressive towards the animals they eat and yet someone had to kill them so that we could eat them! It's the beautiful part, I don't kill them... I eat them. And I'm just a non-practicing vegetarian/vegan (even though I eat little meat and mostly fish) and therefore I'm a freak like most of us!

Note that in England and the United States of America, the animal liberation movement (MLA) is taken seriously, unlike in France, taken so seriously that the defenders of the animal cause (children/women/ men ), are assimilated to terrorists and that among the activists, many are condemned to heavy prison terms because they are considered as terrorists, and concerning terrorism, read well what is going to follow, according to leaflets and posters that date back decades.

"A whole world in search of fifteen terrorists. Finally the population has made this affair its own! These urgently wanted individuals are raging every day, at any time, in any place on the planet in New York as in Moscow, Beijing like in Paris. They hold millions of hostages in factories through labor. They strike at schools with the weapons of ideology. They smash men with the army, the cops, state violence. They propagate their law, that of the commodity, on the walls. They lay hands on the media to instil their concentration camp order. They murder in prisons, gag in the streets.

They infiltrate everywhere and hide under different masks, to achieve their ends: statesman, banker, industrialist, liberal, democrat, conservative, workerist, priest, socialist, "communist", publicist, artist, fascist, leftist or trade unionist. It's time to put an end to terrorism: if you are in possession of elements, act as quickly as possible, by all means.

MISTRUST !

Their collectors are among us and their accomplices are more numerous than you might think. We are not offering 500,000 euros in rewards, but a world to win and channels to lose.

The list of fifteen terrorists: (to be updated over the years)

Thibault - Besancenot - Buffet - Poutine - Hu Jintao - Benoit Sixteen - Obama - Sarkozy - Barroso - Trichet - Le Pen - Chérèque - De Villiers - Aubry - Berlusconi. But you can also play the game of the fifteen terrorists (this game is not commercially available.) You take all or part of the text and put your own names in it. There is no shortage of state terrorists and you should quickly find fifteen new terrorists. And it's still better than playing monopoly.

This game, which dates from the early 1970s, should only displease terrorists and pro-situs as well as breeding intellectuals, this certified and therefore publicized falsification, the (born in 1949) Alain Finkielkraut, the (born in 1959 ) Michel Onfray, the ( born in 1948 ) Bernard-Henry Lévy, the ( born in 1937 ) Alain Badiou, and so many others, who play with nothing and who know everything about everything, including, what they don't know! Have fun. And why don't people revolt? or so little? quite simply because submission to authority removes or attenuates anxiety... (which we never say!) See the experiences of Stanley Milgram (1933-1984) the social psychologist on submission to authority between 1960 and 1963, (like Henri Verneuil's 1979 film "I comme Icarus") experiences that are reproducible, as recently at a stupid reality show on French television. Milgram also took up the theory of the six degrees of separation (1929, network theory) from the Hungarian Frigyes Karinthy (1887-1938), which Milgram would call "the study of the small world".

Patrice Faubert ( 2010 and 2013 ) puète, peuète, pouète, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )