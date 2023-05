Une maîtresse algérienne

J'avais mis mon nez

Dans son délicieux sexe

Sans que cela la vexe

Et sans gêne, j'avais reniflé

Les saveurs poivrées de sa fente

Oh ! comme elle me hante

J'avais bu tous ses jus

J'avais humé toutes ses odeurs

J'avais sucé tout ce que je pus

Je m'étais imprégné de ses saveurs

J'avais pris mon pied

Mais, je lui fis honneur

J'avais mangé des oeufs

Au plat, sur son ventre

Et encore mieux

De la confiture dans son antre

Pour m'en repaître à jamais

Comme celui, qui de la chose, sait

J'avais mis mon nez

Dans ses petites affaires

Sans aucune manière

J'avais mis ma bouche rusée

Sur ses exquises trouées

Je l'avais toute bue

Bien avalée toute crue

Puis empalée elle fut

Ce qui calma mon rut

Puis un jour, pour un aspirateur

Qui n'était pas de grande vigueur

Nous nous disputâmes, fort vigoureusement

Et nous nous séparâmes, sans attendrissement

Et je me convainquis que l'harmonie sexuelle

Ne rime pas toujours, avec la concorde idéelle

Patrice Faubert (1995) pouète, peuète, puète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

I had put my nose

In her delicious sex

Without it vexing her

And without embarrassment, I sniffed

The peppery flavors of her slit

Oh ! how she haunts me

I drank all her juices

I had smelled all its smells

I had sucked everything I could

I had soaked up its flavors

I had taken my foot

But, I honored him

I had eaten eggs

On the flat, on her stomach

And even better

Jam in his lair

To feast on it forever

Like the one, who of the thing, knows

I had put my nose

In his little business

Without any way

I had put my cunning mouth

On its exquisite holes

I drank it all

Well swallowed raw

Then impaled she was

What calmed my rut

Then one day, for a vacuum cleaner

Who was not of great vigor

We argued, very vigorously

And we parted, without tenderness

And I convinced myself that sexual harmony

Does not always rhyme, with the ideal concord

Patrice Faubert (1995) pouète, peuète, puète, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )