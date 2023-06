Une maîtresse ariégeoise

Tous les soirs, avec application

Comme des forcenés, nous nous pompions

C'était la fête de l'organe

Elle aspirait ma banane

Et de mes lèvres, son clitoris, qui se pavane

L'on ne pouvait y échapper

L'on ne pouvait se défiler

Cela était un rituel

Comme un sacrement pour elle

C'était l'orgasme de pleine montagne

Qui résonnait de village en village

Dans des paysages sans âge

Où jamais, l'on ne se magne

Dehors, encore, en des endroits désertés

Où nous nagions en toute nudité

Et nous nous pompions

Quand le soleil osait briller

C'était la fête de l'organe

Elle aspirait ma banane

Et de mes lèvres, son clitoris qui se damne

Cela était un rituel

Comme un sacrement pour elle

Patrice Faubert (2002) pouète, puète, peuète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

Every evening, with application

Like madmen, we pumped ourselves

It was the organ party

She sucked my banana

And from my lips, her clitoris, which struts around

We couldn't escape it

We couldn't escape

It was a ritual

Like a sacrament for her

It was the full mountain orgasm

Which resounded from village to village

In ageless landscapes

Where never, we don't fuss

Out, again, in deserted places

where we swam naked

And we were pumping ourselves

When the sun dared to shine

It was the organ party

She sucked my banana

And from my lips, her damned clitoris

It was a ritual

Like a sacrament for her

Patrice Faubert (2002) pouète, puète, peuète, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )