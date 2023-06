Le culte de la charogne

" Dans les organisations en état d'urgence, l'unité de temps est optimisé et le temps entièrement absorbé au service de la performance. Tout aléa induit donc systématiquement un syndrome de manque de temps. "

Nicole Aubert " Le culte de l'urgence. La société malade du temps. " Ed: Flammarion

Le couple

Une entité qui passe à côté

De la masturbation pas si souple

Puisque 20 pour cent, seulement, osent le raconter

L'on ne connaît rien

A son conjoint

La guerre de ceci

La guerre fait des petits

La guerre de cela

Des guerres pleins les bras

La fameuse de 14/18

Avec ses 30 pour cent de bombes non explosées

Attention, c'est sous nos pieds

La suiveuse de 39/45

Aux armes plus perfectionnées

Et ses fous pour nous gazer

La culture de masse

Nous fait boire la tasse

La pensée du conditionnement

Apathique, léthargique, nous rend

Et notre intelligence nous prend

Kitsch, la culture de la charogne

Big data, l'humanité devenue borgne

L'éthique n'est plus qu'informatique

Et déjà l'ordinateur quantique

Qui rendra tout esprit cynique

Et l'humain toujours plus éloigné

D'un autre être humain, cet étranger

Dans un temps toujours pressé

Il faut faire vite, cibler

Et même pour pisser

55 secondes en moyenne, pour les hommes

A Paris, Pékin, Alger ou Rome

Nous ne prenons plus le temps

D'avoir un peu de temps

De temps pour ne rien faire

Du temps pour prendre l'air

Mais il faut de la performance

Mais il faut de l'excellence

Comme les écoles de commerce

De l'argent on célèbre la kermesse

Lycées, écoles, universités

Pour surtout ne rien changer

Et des traditions aliénées, pour perpétuer

Et chaque être humain

Est ainsi fragmenté, dissocié, exproprié

Et chaque être humain

N'a plus accès à son humanité

Il n'est que la société

Il est ainsi, homme et femme

Jeune ou vieux, avec ou sans

Car il faut tenir son rang

Chacun et chacune avec sa canne

De gauche ou de droite

D'extrême gauche, d'extrême droite

Du centre ou du parti des bêtes

Chaque être humain

Est un peu tout cela

Quel mélange, oh là là !

Ce qui explique

Que tout se complique

Quand il s'agit d'interpréter

Telle ou telle grande pensée

D'une de nos idoles recensées

Et de tous leurs disciples opposés

Prêts à huer, prêts à tuer

Les uns, les unes

Ne retenant que la gauche de sa pensée

Les uns, les unes

Ne retenant que la droite de sa pensée

Les uns, les unes

Ne retenant que l'extrême gauche de sa pensée

Les uns, les unes

Ne retenant que l'extrême droite de sa pensée

Nous ne mémorisons

Que ce qui nous arrange

Nous ne mémorisons pas

Ce qui nous dérange

Ainsi tous les courants trotskistes

Ainsi tous les courants staliniens

Ainsi tous les courants anarchistes

Ainsi tous les courants capitalistes

Ainsi tous les courants religieux

Ainsi tous les courants spiritualistes

Ainsi tous les courants nationalistes

Ainsi tous les courants fascistes

Ainsi tous les courants nazis

Il faudrait refuser tous les courants

Mais du matin au soir

Consciemment ou inconsciemment

Nous nageons en plein dedans

Et si nous le voulions vraiment

Cela serait l'anarchie depuis longtemps

L'égalité, la fraternité, la liberté

Et partout une ludique simplicité !

Ce moi divisé

Par la pensée conditionnée

Comme feu ( 1893- 1944 ) Violette Morris

Championne de sport, pas vraiment une miss

Une des premières femmes féministes

Qui devint une ardente fasciste

Adepte de la Gestapo, sadique

Elle torturait, humiliait, sardonique

La résistance la fit abattre

A la liberté, elle était marâtre !

C'est l'extrême droite de sa personnalité

Qui finit par l'emporter

Qui finit par s'imposer

La vérité est rude

Et nous paraît absurde

Tout est ainsi à repenser

Tout est ainsi à revoir

L'anarchie ne doit pas être organisée

Elle n'a pas besoin d'être étiquetée

Car la révolte qui se groupe

Devient très vite une troupe

Et tout est à recommencer !

Sur tous les murs du capitalisme

Une inscription subliminale

" Vive la mort, mort aux gens "

C'est cela sa morale !

Comme la déforestation

Qui est un véritable génocide

Tout est en disparition

Et même la Papouasie-Nouvelle-Guinée, prend des rides !

Ah ! vivre sur une île déserte

Avec des femmes aux vulves ouvertes

Et le corps toujours en fête !

Mais je suis misanthrope

De cette fausse humanité, au rabais, polope

Le temps de vivre

Est colonisé par le temps du travail

Est colonisé par le temps du sport

Est colonisé par le temps des loisirs

Est colonisé par le temps des arts

Est colonisé par le temps des études

Est colonisé par le temps de la culture

Est colonisé par le temps de la science

Est colonisé par la technologie

Est colonisé par le commerce, par l'industrie

Comme les mots

Colonisent nos comportements

Comme les mots

Nous font irrespectueux ou déférents

Tout mot dans sa hiérarchie

Le mot autorité

Fait le soumis

Le mot génie

Fait le respect, fait l'autre petit

Chaque mot a son codage

Qui fait ou défait notre plumage

La plupart des mots

Sont les mots de la domination

Pour ou contre, nous les employons

Tous les mots pressés

Tous les mots stressés

Tous les mots qui servent à dominer

Il faut s'en débarrasser

En inventer d'autres, beaucoup en laisser

Si nous voulons vraiment révolutionner !

Patrice Faubert (2013) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

"In organizations in a state of emergency, the time unit is optimized and the time entirely absorbed in the service of performance. Any hazard therefore systematically induces a syndrome of lack of time. "

Nicole Aubert "The cult of urgency. The sick society of time." Ed: Flammarion

The couple

An entity that passes by

Not so flexible masturbation

Since only 20 percent dare to tell

We know nothing

To his spouse

The war of this

War breeds

The war of this

Arms full of wars

The famous of 14/18

With his 30 percent unexploded bombs

Careful, it's under our feet

The follower of 39/45

With more advanced weapons

And his boobies to gas us

mass culture

Makes us drink the cup

The thought of conditioning

Apathetic, lethargic, makes us

And our intelligence takes us

Kitsch, the culture of carrion

Big data, humanity become blind

Ethics is no longer just IT

And already the quantum computer

Which will make every mind cynical

And the ever more distant human

Of another human being, this stranger

In a time always in a hurry

We must act quickly, target

And even to piss

55 seconds on average, for men

In Paris, Beijing, Algiers or Rome

We no longer take the time

To have some time

Time to do nothing

Time to get some fresh air

But it takes performance

But it takes excellence

Like business schools

Money we celebrate the fair

Colleges, schools, universities

For above all not to change anything

And alienated traditions, to perpetuate

And every human being

Is thus fragmented, dissociated, expropriated

And every human being

No longer has access to his humanity

He is only society

So it is, man and woman

Young or old, with or without

Because you have to keep your rank

Each and everyone with their cane

Left or right

Far left, far right

From the center or from the party of the beasts

Every human being

Is a bit of all that

What a mix, oh my!

Which explains

Everything gets complicated

When it comes to interpreting

Such and such a great thought

From one of our listed idols

And of all their opposing disciples

Ready to boo, ready to kill

some, some

Holding back only the left of his thought

some, some

Holding only the right of his thought

some, some

Retaining only the extreme left of his thought

some, some

Retaining only the extreme right of his thought

We don't memorize

What suits us

We don't memorize

What bothers us

Thus all Trotskyist currents

Thus all the Stalinist currents

Thus all anarchist currents

Thus all the capitalist currents

Thus all religious currents

Thus all the spiritualist currents

Thus all the nationalist currents

Thus all the fascist currents

Thus all the Nazi currents

It would be necessary to refuse all the currents

But from morning to night

Consciously or unconsciously

We're swimming in it

And if we really wanted to

That would be anarchy a long time ago

Equality, fraternity, liberty

And playful simplicity everywhere!

This divided me

By conditioned thought

Like Fire (1893-1944) Violette Morris

Sports champion, not really a miss

One of the first feminist women

Who became an ardent fascist

Gestapo follower, sadist

She was torturing, humiliating, sardonic

The resistance brought her down

At liberty, she was a stepmother!

It's the extreme right of his personality

Who ends up winning

Who ends up winning

The truth is harsh

And seems absurd to us

Everything is thus to rethink

Everything is thus to be reviewed

Anarchy must not be organized

She doesn't need to be labeled

Because the revolt that groups

Becomes very quickly a troop

And everything has to start over!

On all the walls of capitalism

A subliminal inscription

"Long Live Death, Death to the People"

That's his moral!

like deforestation

Who is a real genocide

Everything is disappearing

And even Papua New Guinea is getting wrinkles!

Ah! live on a desert island

With women with open vulvas

And the body always celebrating!

But I'm a misanthrope

Of this false humanity, at a discount, polope

The time to live

Is colonized by work time

Is colonized by sports time

Is colonized by leisure time

Is colonized by the time of the arts

Is colonized by study time

Is colonized by culture time

Is colonized by the time of science

Is colonized by technology

Is colonized by commerce, by industry

Like the words

Colonize our behaviors

Like the words

Make us disrespectful or deferential

Any word in its hierarchy

The word authority

make it submissive

The word genius

Do the respect, do the other little one

Each word has its coding

Who makes or breaks our plumage

most words

Are the words of domination

For or against, we use them

All the words in a hurry

All the stressed words

All the words that serve to dominate

Gotta get rid of it

To invent others, many to leave

If we really want to revolutionize!

Patrice Faubert (2013) bitch, bitch, bitch, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )