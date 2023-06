Certes

Tout Etat est maquereau et putain

Mais la plus chère qui fut jamais

De Berlusconi et de sa catin

Lui qui n'en peut mais, en effet

De la jeune marocaine ( 17 ans ) en 2010, au moment des faits

Rubygate, Ruby Rubacuori

Et surtout, Karima el-Mahroug, aussi

Rubygate à sept millions d'euros

Bunga-bunga

De la prostituée la plus chère de l'Histoire

Pour que, circulez, y'a rien à y voir

Tout cela

Devenant et intégrant le monde de la politique

Ouvrir les cuisses des femmes, prestige, pouvoir, fric

L'Italie aux racines fascistes profondes

De la variété des populismes, au tout inonde

Et de la France, jadis, sut, prendre les frondes

39/45

Des nazis catholiques au Vatican

Qui furent les complices de tout un entregent

Avec deux papes comme sympathisants

Contre le communisme ou prétendu tel, en avant

Tout y paradait et donc rien d'esbaudissant

Toute religion s'écrit dans des atrocités

Toujours du côté du manche, de l'autorité

Avec de l'impunité en irréfragabilité

De toute une radioactivité muselée

Pas comme pour les essais nucléaires, génomés !

Australie, Kazakhstan, Tahiti

Presque deux-cents bombes, Pacifique Sud, sur Tahiti

Et entre 1966 et 1996, par des essais nucléaires

Et là, seulement pour la France

Il y eut aussi, anglais et américains, en confidence

Maladies d'hier et d'aujourd'hui

Cancers, leucémies, malformations, on se le dit

Quand tout est organisé dans le mépris

Quand tout s'organise dans le crachat

Pas seulement Macron, ou autre, mais de tout Etat

Au tout, pas vu, pas pris

Chacun, chacune, y faisant son petit caca

Des petits et des gros, tout un répertoire

Les gros mangés par les petits, au comptoir

Forcément

Toutes les polices et toutes les armées

Des gros sont de leur côté

Et c'est pour les défendre qu'elles sont rétribuées

Avec un capitalisme qui pourrait s'adapter

De toute une écologie habilement récupérée

Comme un truand allant se mettre au vert

Et bien en rire, en sifflant de nombreux verres

Car

Les riches y seraient/seront toujours aussi riches

Car

Les pauvres y seraient/seront toujours aussi pauvres

Fascisme vert, nazisme vert, stalinisme vert, libéralisme vert

Tous les nationalismes en l'opportunisme vert

Les divers fascismes ont pu tout éliminer

Car aucun fascisme, ne fut, vraiment, jamais annihilé !

Toute une psychose de masse induite

Comme penaude, tergiversante, bien cuite

Psychose de fin du monde

En fait, il y en aura bien d'autres

Psychose de fin du mois

Que toute inégalité, fonde

Dans un tout fini

Dans un tout pourri

Avec l'intrication quantique

Comme une religion mathématique

Mondes parallèles

Où nos bras seraient comme des ailes

D'autres possibles, d'autres vies

Du je toujours je

Du tu toujours tu

Du il ou elle, toujours il ou elle

Jamais même, jamais autre

Jamais autre, jamais même

De tous les temps de l'espace

De l'espace de tous les temps

Dix dimensions de temps et une d'espace

Dix dimensions d'espace et une de temps

D'une même chose

De la même dose

Civilisations technologiques, civilisations relationnelles

Civilisations sans technologie, ou à peine de l'ébauché

Déjà disparues, pas encore apparues, que l'on ne peut imaginer

Des stades différents, stoppés, ou continués

Avec de la technologie et beaucoup de barbarie

Avec ou peu, sans, technologie, mais sans barbarie !

Patrice Faubert ( 2023 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

Certainly

Every State is pimp and whore

But the most expensive that ever was

Of Berlusconi and his whore

He who can't but, indeed

From the young Moroccan (17 years old) in 2010, at the time of the events

Rubygate, Ruby Rubacuori

And above all, Karima el-Mahroug, too

Rubygate at seven million euros

bunga-bunga

Of the most expensive prostitute in history

So that, circulate, there's nothing to see there

All of this

Becoming and integrating the world of politics

Open women's thighs, prestige, power, money

Italy with deep fascist roots

From the variety of populisms, to the whole world

And from France, once, knew how to take the slingshots

39/45

Catholic Nazis in the Vatican

Who were the accomplices of a whole entregent

With two popes as sympathizers

Against communism or so-called communism, forward

Everything was paraded there and therefore nothing stunning

All religion is written in atrocities

Always on the side of the handle, of authority

With impunity in irrefutability

Of a whole muzzled radioactivity

Not like for nuclear tests, genomes!

Australia, Kazakhstan, Tahiti

Almost two hundred bombs, South Pacific, on Tahiti

And between 1966 and 1996, by nuclear tests

And there, only for France

There were also, English and Americans, in confidence

Diseases of yesterday and today

Cancers, leukaemias, malformations, we tell each other

When everything is organized in contempt

When everything is organized in spit

Not only Macron, or other, but of any State

At all, not seen, not taken

Each one, each one doing their little poo there

Small and large, a whole repertoire

The big ones eaten by the little ones, at the counter

Necessarily

All police and all armies

Big guys are on their side

And it is to defend them that they are rewarded

With a capitalism that could adapt

Of a whole ecology skilfully recovered

Like a mobster going green

And laugh it off, whistling many glasses

Because

The rich would be/will always be so rich there

Because

The poor there would be/will always be so poor

Green Fascism, Green Nazism, Green Stalinism, Green Liberalism

All nationalisms in green opportunism

The various fascisms were able to eliminate everything

Because no fascism was, really, ever annihilated!

A whole induced mass psychosis

Like sheepish, procrastinating, well done

End of the world psychosis

In fact, there will be many more

End of the month psychosis

That any inequality, founds

In a finished whole

In a rotten whole

With quantum entanglement

Like a mathematical religion

parallel worlds

Where our arms would be like wings

Other possibilities, other lives

From I always I

Of you always you

From he or she, always he or she

Never same, never other

Never other, never even

Of all time in space

Of the space of all time

Ten dimensions of time and one of space

Ten dimensions of space and one of time

Of the same thing

same dose

Technological civilizations, relational civilizations

Civilizations without technology, or barely sketched

Already gone, not yet appeared, that we can't imagine

Different stages, stopped, or continued

With technology and a lot of barbarism

With or little, without, technology, but without barbarity!

Patrice Faubert ( 2023 ) puète, peuète, pouète, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )