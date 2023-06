L'école

Parcours du combattant

Le lycée

Parcours du combattant

L'université

Parcours du combattant

L'usine

Parcours du combattant

Le bureau

Parcours du combattant

Le stade

Parcours du combattant

L'amitié, l'amour

Parcours du combattant

Ouvrier, employé, cadre

Patron, paysan, artisan

Parcours du combattant

Militant ou sympathisant

Parcours du combattant

Policier, militaire

Parcours du combattant

Objecteur de conscience, déserteur

Parcours du combattant

Sexualité, religion, idéologie

Parcours du combattant

Cosmonaute, astronaute, spationaute

Parcours du combattant

Travail, loisirs, vacances

Parcours du combattant

Riche ou pauvre

Parcours du combattant

Nourrisson, jeune ou vieux

Parcours du combattant

Savant, enseignant, ignorant

Parcours du combattant

Taulard, clochard, indigent

Taularde, clocharde, indigente

Parcours du combattant

Naissance, jeunesse, vieillesse

Parcours du combattant

Nos vies ne sont pas belles

A l'image de nos lois cruelles

De l'administration, de l'école à l'armée

De nos guerres toujours célébrées

Du landau au tombeau

Tout est parfaitement administré

Il faut en chier, sinon c'est pas beau

Parcours du combattant

Patrice Faubert ( 1975 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

school

Obstacle course

High school

Obstacle course

the university

Obstacle course

Factory

Obstacle course

Office

Obstacle course

Stadium

Obstacle course

friendship, love

Obstacle course

Worker, employee, manager

Boss, peasant, craftsman

Obstacle course

Activist or sympathizer

Obstacle course

Policeman, military

Obstacle course

conscientious objector, deserter

Obstacle course

Sexuality, religion, ideology

Obstacle course

Cosmonaut, spaceman, spaceman

Obstacle course

Work, leisure, vacation

Obstacle course

rich or poor

Obstacle course

Infant, young or old

Obstacle course

scholar, teacher, ignorant

Obstacle course

Convict, tramp, destitute

Convict, tramp, destitute

Obstacle course

Birth, youth, old age

Obstacle course

Our lives are not beautiful

Like our cruel laws

From the administration, from school to the army

Of our wars always celebrated

From pram to tomb

Everything is perfectly managed

You have to shit, otherwise it's not beautiful

Obstacle course

Patrice Faubert (1975) puète, peuète, pouète, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )