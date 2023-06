Paraphysique de la prostitution

" Virtuellement n'importe quelle région du cortex cérébral peut

élaborer des représentations mentales inconscientes. A chacune

de ces activations inconscientes correspondent des représentations mentales

inconscientes de niveau perceptif, lexical, sémantique, phonologique, moteur

ou émotionnel. "

Lionel Naccache ( Le nouvel inconscient ) Ed : Odile Jacob

Le mensonge de la vérité

Est la vérité du mensonge

Dans le monde

Des centaines de milliers de gens

Se suicident chaque année

Dans le monde

Des millions et millions de gens

Meurent de faim, depuis tant et tant d'années

Dans le monde

Des millions et millions de gens

Meurent des accidents du travail

Meurent des maladies, depuis tant et tant d'années

Avec la société de la vénalité, la société marchande

C'est forcé, c'est la seule offrande

Personne ne croit pouvoir vraiment changer cela

Personne ne croit vraiment vouloir changer cela

Seulement si rien ne nous dérange

Seulement si cela nous arrange

Comme pour le viol, dont le paiement

Est historiquement la prostitution

Là est son fondement

La femme violée a sa rétribution

La femme est violée

La femme est payée

A son légitime ou illégitime propriétaire

Tout cela ne date pas d'hier !

Là où l'argent est absent

Là est le vrai plaisir seulement

Le retour de l'ordre moral

Le retour de la sexualité morale

Flux et reflux de la pudibonderie sexuelle

Le fascisme libéral se la fait belle

Toutes les activités

Sont étroitement encadrées

Comme les sexualités encagées

De l'ordre moral régénéré

Tout étant prostitué

Dans le capitalisme

Et des savants du libéralisme

Nous disent le contraire, au système, ils sont stipendiés !

Un égoutier

A une espérance de vie, ô pénibilité

De, ceci lisez bien

17 ans de moins

Qu'un cadre, c'est vilain !

Un éboueur

Qui travaille à certaines heures

A un salaire mensuel de 1500 euros nets

Pourtant, il passe pour bête

Alors que sans l'égoutier

Alors que sans l'éboueur

Tout serait bouché

Partout la saleté

Voilà de vrais seigneurs !

Et peu nous chaut

Que le câblage du cerveau

Soit prétendument horizontal chez la femme

Soit prétendument vertical chez l'homme

Le restrictif est toujours sot !

Et puis chaque cas est si particulier

Que cela peut tout annuler

La pensée de nos cerveaux

Nos cerveaux de la pensée

Sont comme nos séries télévisées

De la même façon, la pensée, pâte à modeler

Violence, jalousie, rivalité

Rien d'autre n'est jamais imaginé

Et tout se reproduit

C'est le même circuit

Tout ce qui est connu

Artistes, Sportifs, scientifiques, historiens

Journalistes, animateurs, présentateurs, politiciens

Hommes et femmes, le même refrain

Et aussi et surtout dans sa fausse contestation

Ne fait qu'entretenir du capitalisme, toutes les prostitutions !

Toutes nos pensées

En toutes choses sont transformées

Cinéma, peinture, poésie

Sport, science, fiction

Internet, travail, télévision

Toutes nos pollutions

Toutes nos administrations

C'est de la plasticité cérébrale

Qui s'adapte aux mutations du capital

C'est son bien, c'est son mal

La paraphysique

N'est que de la paraphysique

Cela ne ressemble à rien de connu

Sans queue ni tête, c'est fichu !

1,5 million d'espèces de champignons

Truffes, morilles, que c'est bon !

La pénicilline pour la médecine

Et autres médicaments en officine

Il faut un minimum de cohérence

Comme la nature qui danse

Je n'ai pas voulu d'enfants

Je n'ai pas voulu me marier

Le moins possible, j'ai voulu travailler

A cette société, j'ai peu donné

Et depuis des décennies, je dénonce

Jamais je n'y renonce

Les ennemis de l'humanité

Gauchistes, staliniens, libéraux, capitalistes

Fascistes, centristes, démocrates, bureaucrates anarchistes

Avec leurs acteurs et actrices

Avec leurs chanteurs et chanteuses

Pour ou contre le système

Ce sont bien les mêmes !

Fête de l'UMP

Ou fête de l'humanité

Dans cette logique

Rien d'étonnant, rien de magique

Si ( née en 1967 ) Carla Bruni-Sarkozy chante

Brassens, Ferré, Brel, diantre

Politiquement, ils peuvent se récupérer

De la radicalité, ils ne furent pas les chantres

Car l'on ne peut réellement contester

Une société qui est votre sein nourricier !

Car pour la célébrité

A tous les râteliers, il faut manger !

Cela est chèrement payé

Personne ne peut en douter

La loi de compensation

Ne peut avoir aucune réelle contestation

Chacun et chacune y trouvant sa gratification

Tout le monde s'y met à table

Avec son air le plus affable

Tout y est vendu

Sa culture, sa force de travail, sa célébrité, son cul

Dans les ministères ou dans la rue

Au bureau, à l'usine, ailleurs, connu ou inconnu

Le capital fait sa foire

Il nous prend pour ses grues

Prostitution généralisée, nous sommes ses poires

Bonnes à croquer, bonnes à jeter

Toutes les politiques sont son miroir

Cette seule vérité

A la dire, je suis le premier !

Il faut lâcher prise

Ne plus manger, du système, les belles cerises

Le capital est un maquereau

Qui prostitue toutes les peaux

L'ordre moral est sa catin

La morale sexuelle est son baratin

Tout lui profite, rien ne lui est vain

Dans tous les domaines, il nous tient !

Travailleurs, chômeurs, artistes, scientifiques

Intellectuels, manuels, pauvres, riches

Au capital, nous nous prostituons

Au cul, n'est pas seulement le proxénète

Cela serait trop simple, trop bête

Tout ce que j'écris, ce que je dis

De très peu de gens, peut-être compris

Mais surtout pas, par la prétention intellectuelle

Mais surtout pas, par la prétention artistique

Mais surtout pas, par la prétention sportive

Mais surtout pas, par la prétention scientifique

Je ne suis pas de ce monde

Je suis la vraie critique qui gronde !

Patrice Faubert ( 2013 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

“Virtually any region of the cerebral cortex can

develop unconscious mental representations. To each

of these unconscious activations correspond mental representations

unconscious at the perceptual, lexical, semantic, phonological, motor level

or emotional. "

Lionel Naccache (The New Unconscious) Ed: Odile Jacob

The lie of the truth

Is the truth of the lie

In the world

Hundreds of thousands of people

Commit suicide every year

In the world

Millions and millions of people

Starving for so many years

In the world

Millions and millions of people

Die from accidents at work

Die of diseases, for so many years

With the society of venality, the market society

It's forced, it's the only offering

Nobody thinks they can really change that

No one really thinks they want to change that

Only if nothing bothers us

Only if it suits us

As for rape, whose payment

Is prostitution historically

This is its basis

The raped woman has her retribution

The woman is raped

The wife is paid

To its legitimate or illegitimate owner

All this is not new!

where the money is missing

There is only real pleasure

The return of moral order

The return of moral sexuality

Ebb and flow of sexual prudishness

Liberal fascism is doing it nice

All activities

Are tightly framed

Like encaged sexualities

Of regenerated moral order

Everything being a prostitute

In capitalism

And scholars of liberalism

Tell us the opposite, in the system, they are paid!

A sewer

Has a life expectancy, oh hardship

Of, this read well

17 years younger

What a frame, it's ugly!

A garbage man

Who works certain hours

Has a monthly salary of 1500 euros net

However, he passes for stupid

While without the sewer

While without the garbage collector

Everything would be blocked

Dirt everywhere

These are real lords!

And we care little

That the wiring of the brain

Is allegedly horizontal in women

Is allegedly vertical in humans

The restrictive is always stupid!

And then each case is so special

That can undo everything

The thought of our brains

Our thinking brains

Are like our TV series

In the same way, thought, plasticine

Violence, jealousy, rivalry

Nothing else is ever imagined

And everything happens again

It's the same circuit

all that is known

Artists, Sportsmen, Scientists, Historians

Journalists, broadcasters, presenters, politicians

Men and women, the same refrain

And also and above all in its false contestation

Does nothing but maintain capitalism, all the prostitutions!

All our thoughts

In all things are transformed

Cinema, painting, poetry

Sports, science, fiction

Internet, work, television

All our pollution

All our administrations

It's brain plasticity

Who adapts to changes in capital

It's his good, it's his bad

paraphysics

Is only paraphysics

It does not look like anything known

Without head or tail, it's finished!

1.5 million species of mushrooms

Truffles, morels, it's good!

penicillin for medicine

And other drugs in pharmacies

Need some consistency

Like nature dancing

I didn't want children

I didn't want to get married

As little as possible, I wanted to work

To this society, I have given little

And for decades, I denounce

I never give up

The enemies of humanity

Leftists, Stalinists, Liberals, Capitalists

Fascists, centrists, democrats, anarchist bureaucrats

With their actors and actresses

With their singers

For or against the system

They are exactly the same!

UMP party

Or feast of humanity

In this logic

Nothing amazing, nothing magic

If (born in 1967) Carla Bruni-Sarkozy sings

Brassens, Ferré, Brel, the devil

Politically they can recover

Of radicalism, they were not the singers

'Cause you can't really argue

A society that is your nourishing breast!

Cause for fame

To all the racks, you have to eat!

It is dearly paid

no one can doubt it

The law of compensation

Can't have any real dispute

Each and everyone finds their gratification

Everyone is at the table

With his most affable air

Everything is sold there

Its culture, its work force, its fame, its ass

In ministries or in the street

At the office, at the factory, elsewhere, known or unknown

Capital makes its mark

He takes us for his cranes

Widespread prostitution, we are his pears

Good to chew, good to throw away

All politics are its mirror

This one truth

To say it, I am the first!

You have to let go

No more eating, from the system, the beautiful cherries

Capital is a mackerel

Who prostitutes all skins

The moral order is his whore

Sexual morality is his spiel

Everything benefits him, nothing is in vain to him

In all areas, he holds us!

Workers, unemployed, artists, scientists

Intellectuals, manuals, poor, rich

In capital, we prostitute ourselves

In the ass, ain't just the pimp

That would be too simple, too stupid

Everything I write, everything I say

Of very few people, perhaps understood

But above all not, by intellectual pretension

But above all not, by artistic pretension

But above all not, by sporting pretension

But especially not, by the scientific claim

I am not of this world

I am the real critic who scolds!

Patrice Faubert ( 2013 ) puète, peuète, pouète, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )