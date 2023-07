Liberté, égalité, fraternité

L'égalité des chances

A devenir inégaux

A devenir inégales

Ce qui fait votre régal

Mais c'est égal

La liberté des gens

A être tous transparents

A être tous des déments

Vous n'avez rien à cacher ?

Vous n'avez rien à déclarer ?

Le fascisme de tous les jours

Le fascisme vous êtes pour

Le fascisme vous votez pour

C'est le monde transparent

C'est l'emprise qui prend

Tous les visages, toutes les couleurs

Cela ne laisse aucune odeur

La liberté vous fait peur

La soumission vous rassure

Les cerveaux sont vides

Les cerveaux sont impavides

Les cerveaux rétrécissent

Les cerveaux se durcissent

La fraternité est une tombe

La fraternité n'est pas de ce monde

Toutes vos guerres si fraternelles

Préparées dès l'école maternelle

Vous vous en glorifiez

Vous les commémorez

Plus jamais cela, osez-vous

Mais en fait, dès demain, faîtes-vous

Pas de liberté

Dans vos rapports quotidiens

Pas d'égalité

Dans votre train-train

Pas de fraternité

Dans vos poignées de main

C'est toujours la guerre

C'est toujours le tonnerre

Liberté

De ne pas être libre

Egalité

De ne être pas égaux

De ne pas être égales

Cela vous est égal

Fraternité de se tuer

De se nier, de s'humilier, de se comparer

Votre pauvre humanité

Est bien sans aucune humanité

Patrice Faubert ( 2011 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

The equality of chances

To become unequal

To become unequal

What makes you happy

But it is equal

people's freedom

To be all transparent

To be all demented

You have nothing to hide?

You have nothing to declare ?

everyday fascism

Fascism you are for

Fascism you vote for

It's the transparent world

It's the grip that takes

All faces, all colors

It leaves no smell

Freedom scares you

Submission reassures you

brains are empty

Brains are fearless

brains are shrinking

brains harden

Brotherhood is a grave

Brotherhood is not of this world

All your wars so brotherly

Prepared from kindergarten

You glory in it

You commemorate them

Never again, dare you

But in fact, as of tomorrow, do you

no freedom

In your daily reports

No tie

In your routine

no brotherhood

In your handshakes

It's always war

It's always thunder

Freedom

To not be free

Equality

Of not being equal

Not to be equal

You don't care

brotherhood to kill each other

To deny oneself, to humble oneself, to compare oneself

Your poor humanity

Is fine without any humanity

Patrice Faubert ( 2011 ) puète, peuète, pouète, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )