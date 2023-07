Artilects, androïdes, humains

La danse des artilects

C'est la rumba des squelettes

C'est la transe des infects

Ces machines sont si bêtes

Les androïdes savent compter, certes

Mais les androïdes ne savent pas s'amuser

Les androïdes, comme les artilects, handicapés

Ont des mémoires artificielles, c'est net

Des mémoires de comptabilité

Mais pas des mémoires d'humanité

C'est la danse des squelettes

La java des artilects

Ces machines sont ineptes

L'humain n'est plus dans la course

L'humain n'est plus qu'une bourse

L'humain n'est plus d'usage

L'humain est mis en cage

C'est la ronde des artilects

Toute la joie des squelettes

Ces robots sont si bêtes

Artilects et androïdes

Pourtant si insipides

Et qui pourtant, bientôt, se riront des humains

Parqués dans des zoos, et c'est pour demain

Mais, déjà, dans le présent

Les humains aux artilects et androïdes, sont ressemblants

Patrice Faubert ( 2011 ) pouète, puète, peuète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

The dance of the artilects

It's the rumba of the skeletons

It's the trance of the infected

These machines are so dumb

Androids know how to count, of course

But androids don't know how to have fun

Androids, like artilects, disabled

Have artificial memories, it's clear

Accounting memoirs

But not memories of humanity

It's the dance of the skeletons

The java of artilects

These machines are stupid

The human is no longer in the race

The human is no more than a purse

The human is no longer used

The human is caged

It's the round of artilects

All the joy of skeletons

These robots are so dumb

Artilects and Androids

Yet so tasteless

And who nevertheless, soon, will laugh at humans

Parked in zoos, and it's for tomorrow

But, already, in the present

Humans with artilects and androids, are resembling

