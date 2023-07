Géométrie paraphysique

Liberté :

Bakounine

Baboeuf, Blanqui, Bonnot, Durruti

Lecoin, Michel

Malatesta, Debord, Stirner, Pouget

Despotisme :

Napoléon

Mussolini, Franco, Hitler, Staline

Nixon, Lénine

Trotski, Salazar, Castro, Pétain

Le résultat de ce match paraphysique : Liberté bat despotisme par trois buts à zéro, malgré de très belles parades du portier Napoléon. Les buts ont été marqués par l'unique Max Stirner, aux 57, 67, 86 minutes, de cette rencontre. Arbitre ? Monsieur fantasme, arbitre anational. Affluence ? Ceux et celles qui liront ce peuème, pouème, puème. Signalons aussi les beaux arrêts du goal Bakounine, surtout sur les boulets de canon de l'arrière droit Staline et de l'ailier gauche Trotski.

Patrice Faubert ( 1975 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

Freedom :

Bakunin

Baboeuf, Blanqui, Bonnot, Durruti

Lecoin, Michel

Malatesta, Debord, Stirner, Pouget

Despotism:

Napoleon

Mussolini, Franco, Hitler, Stalin

Nixon, Lenin

Trotsky, Salazar, Castro, Petain

The result of this paraphysical match: Liberty beats despotism by three goals to nil, despite some very fine saves from the goalkeeper Napoleon. The goals were scored by the unique Max Stirner, at 57, 67, 86 minutes of this meeting. Referee? Mister fantasy, national referee. Crowded? Those who will read this peuème, pouème, puème. Note also the fine saves by goalkeeper Bakounine, especially on the cannonballs of right-back Stalin and left-winger Trotsky.

Patrice Faubert (1975) puète, peuète, pouète, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )