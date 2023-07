La production du tout ignoble

Tous et toutes

Se croisent

Tous et toutes se toisent

Comme sur un radeau en perdition

Qui nous méduse, le rideau baissé, en snobisation

Et nous tirons nos valises

Et nous exténuons nos balises

Quand il faut tout porter

Comme de lourds poids, tout soulever

Valises des autres

Valises qui sont nôtres

De toutes les particules enchevêtrées

Du monde du présent, du monde du passé

Des vies et des morts, au tout unifié

Et jusqu'à l'espace-temps qui va s'évaporer

Tout y est multitude

Tout y est solitude

Et à propos de solitude

Certes

Elle est diverse et donc variée

Ainsi, en Chine, loi du multiplié

240 millions de personnes

Vivent seules, rien n'y détonne

Et comme tout est logique, dans le ligoté

Production de 80 pour cent

D'objets sexuels dans le monde

Faisant à peine survivre, un million de salariés

Toute une queue leu-leu du sexophobé

Nonobstant, un chiffre d'affaires de sept milliards

Et tout cela, bien en milliards

Il y a tout un onanisme en marché !

Et puis, pour paraphraser feu Léo Ferré

" Libérez les sardines

Et y'aura plus de mareyeurs "

Tout est donc en orchestration du gâché

Et à cela, l'espèce humaine est bien dressée

Comme pour le tennis à Roland-Garros

750.000 à 1,5 million de litres d'eau utilisés

Et en plus de bonne potabilité

Dans cette compétition et sur sa durée

Toutes les passions sont de grande cherté

Les coulisses cachées de tout un écocidé

Plus ou moins, tout ne peut, ainsi, qu'y participer

Sport, culture, divertissement, économie, politique, aménagement

De toute une architecture de l'aberrant

France

Quatre millions de mal-logés

330 mille SDF, de quoi, vraiment, pavoiser

Les restos du coeur

Pour des estomacs vides, que du bonheur

2200 antennes, 70.000 bénévoles

5,5 millions de gens nourris, chaque année

Des denrées venant de supermarchés

Certes, leurs produits sont donnés

Mais

Ce sont des invendus, ou des invendables

Sans valeur marchande, du pas convenable

Et donc les pauvres, à table

Avec des allègements fiscaux, de ce fait

Rien de gratuit, aucune vraie philanthropie, non mais !

Ce monde est camarde

Même son prétendu mieux, nous y canarde

Quand justement, son mieux est un moins

Tout y est comme une vengeance posthume

Qui dans nos gueules

Nous y revient en sournoise enclume

Gens, évènements, lieux, temps, tout nous y hume

Comme aussi pour refroidir les data centers

Google a consommé

Quinze milliards de litres d'eau en 2022

Dont 90 pour cent d'eau potable

Tout s'y groupe comme en eau de mer

12390 magasins du groupe Casino

Acheter du poison en sortant du boulot

Car

La contamination chimique des aliments

De toutes les denrées alimentaires, au tout continuant

Pour cela ou pour ceci

Pour ceci ou pour cela

Comme une photographie du pétrole TOTAL

Tout y étant incendié en tragique fractal

Avec toutes les maladies inhérentes, ô fatal

D'un monde en guerre permanente

Du restreint et du généralisé, psychose démente

Tout y étant violé comme dans une tournante

Le capital se nourrissant de toute tourmente

Avec tout un faux détournement qui l'alimente

Pervers narcissique toxique y éructant sa fiente !

Patrice Faubert ( 2023 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

All and all

Cross

Everyone looks at each other

Like on a sinking raft

Which stuns us, the curtain down, in snobbery

And we pull our suitcases

And we exhaust our beacons

When you have to carry everything

Like heavy weights, lifting everything

Suitcases of others

Suitcases that are ours

Of all the tangled particles

From the world of the present, from the world of the past

Lives and deaths, all unified

And until the space-time which will evaporate

Everything there is multitude

All there is loneliness

And about loneliness

Certainly

It is diverse and therefore varied

Thus, in China, the law of the multiplied

240 million people

Live alone, nothing out of place

And as everything is logical, in the tied up

80 percent production

Of sex objects in the world

Barely surviving, a million employees

A whole queue of sexophobes

Notwithstanding, a turnover of seven billion

And all this, well in billions

There is a whole onanism on the market!

And then, to paraphrase the late Léo Ferré

"Free the sardines

And there will be more fishmongers"

Everything is therefore in orchestration of the spoiled

And to that, the human species is well trained

As for tennis at Roland-Garros

750,000 to 1.5 million liters of water used

And in addition to good drinkability

In this competition and over its duration

All the passions are of great dearness

The hidden backstage of a whole ecocide

More or less, everything can only participate in it

Sport, culture, entertainment, economy, politics, planning

Of a whole architecture of the aberrant

France

Four million poorly housed

330 thousand homeless, what, really, to boast about

Les Restos du Coeur

For empty stomachs, only happiness

2,200 branches, 70,000 volunteers

5.5 million people fed each year

Food from supermarkets

Certainly their products are given

But

They are unsold, or unsaleable

Without market value, not suitable

And so the poor, at the table

With tax relief, therefore

Nothing free, no real philanthropy, no but!

This world is comrade

Even its supposed to be better, we duck there

When precisely, his best is a minus

Everything is like a posthumous revenge

Who in our mouths

We come back to it in a sneaky anvil

People, events, places, times, everything smells like it

As also for cooling data centers

Google consumed

Fifteen billion liters of water in 2022

Of which 90 percent drinking water

Everything is grouped there as in sea water

12,390 Casino Group stores

Buy poison on the way out of work

Because

Chemical contamination of food

Of all foodstuffs, at all continuing

For this or for this

For this or for that

Like a photograph of TOTAL oil

Everything there being set on fire in tragic fractal

With all the inherent diseases, O fatal

Of a world at permanent war

Restricted and generalized, insane psychosis

Everything there being violated as in a revolving

Capital feeding on any turmoil

With a whole false diversion that feeds it

Toxic narcissistic pervert belching his dung there!

Patrice Faubert ( 2023 ) puète, peuète, pouète, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )