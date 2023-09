Le secret de longévité, humour paraphysique

Prenez de la poudre magique

Des aspartates de magnésium

Des aspartates de potassium

Prenez de la poudre basique

De la vitamine C et E

Prenez de la poudre tragique

Du GHB et du sélénium

Dans le mélange, ne rien dissoudre

Ce n'est pas une potion

Ce n'est pas une motion

Ce n'est pas la pierre philosophale

Mais tout de même pas mal

L'antioxydant limite le poids des ans

Cherchez, cherchez, pour la dose du temps

Prenez de la poudre magique

Prenez de la poudre basique

Prenez de la poudre tragique

Mais lorsqu'on est vieux

L'on voit bien mieux

Que les plus jeunes que soi

Sont vraiment très jeunes

Font vraiment très jeunes

Et cela sonne, cela sonne

L'on voudrait bien les manger

A la broche ou à l'étouffée

Comme une victuaille fraîche

Sur le marché, à la criée

Un kilo de vieux, cinq euros

Un kilo de jeune, vingt euros

Prenez de la poudre magique

Prenez de la poudre basique

GHB, vitamine C et E

Aspartates de magnésium et de potassium

Et le frangin sélénium

Prenez de la poudre tragique

L'antioxydant limite la charge des ans

Cherchez, cherchez, pour la dose du temps

Patrice Faubert ( 2011 ) puète, pouète, peuète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

Take some magic powder

Magnesium aspartates

Potassium aspartates

Take basic powder

Vitamin C and E

Take some tragic powder

GHB and selenium

In the mixture, do not dissolve anything

It's not a potion

It's not a motion

It's not the philosopher's stone

But still not bad

The antioxidant limits the weight of the years

Search, search, for the dose of time

Take magic powder

Take basic powder

Take tragic powder

But when you're old

We see much better

That those younger than you

Are really very young

Look really very young

And it rings, it rings

We would like to eat them

On the spit or stewed

Like fresh food

On the market, at the auction

A kilo of old, five euros

One kilo of young, twenty euros

Take some magic powder

Take basic powder

GHB, vitamin C and E

Magnesium and potassium aspartates

And the selenium brother

Take some tragic powder

The antioxidant limits the burden of the years

Search, search, for the dose of time

Patrice Faubert (2011) puète, pouète, peuète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on (http://www.hiway-glk.fr/)