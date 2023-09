Paraphysique de la procrastination

Performances paraphysiques

Comme Patrick Malandain

53 ans, un humain, un terrien

3861 km en 38 jours et 12 heures

Fin 2013, un truc hors du commun

De Sydney à Perth, le continent australien

C'est pas le football, pas le rugby

Sur cela, pas un mot, pas un bruit

Comme la Belgica antarctica

Une mouche de 6 mm de l'Antarctique

Qui vit avec moins 50 sous le zéro

Un mois sans oxygène peut faire dodo

Pas besoin d'aller là-haut

Dans l'espace, si froid, c'est idiot

Tout sur Terre

Est absolument si extraordinaire

En vérité tout est panchronique

La panthère des neiges qui saute à 10 mètres de hauteur

Face à cela nos records sont menteurs

En réalité tout est pandémique

Le tout est dans la partie

La partie est dans le tout

C'est ainsi

Qu'il n'y a pas la malédiction des pharaons

Mais la malédiction des champignons

D'une invisible contamination

La nature toujours forte

Jamais vraiment morte

Et 57, 8 degrés en record de chaleur

Sur la planète Terre, tout à son heure

Mais sur Vénus c'est plus de 500 degrés

Un four de cuisine est à plus de 260 degrés

Neptune c'est moins 200 degrés

Partout se niche la relativité

Mais sur notre bonne vieille Terre

Du vent à 500 km/heure

Mais le chaud et le froid, les contraires

C'est la tornade, 1000 décès par an, aux USA

Des SS et des SA

De la physique à la politique

Feu Joseph Gabcik ( 1912-1942 ) le slovaque

Feu ( 1913-1942 ) Jan Kubis le tchèque

Qui surent éliminer le chef nazi, horrible mec

Dans sa tête totalement patraque

Feu ( 1904-1942 ) Reinhard Heydrich

L'odieux boucher de Prague

Et docteur de la schlague

Champion d'escrime et du crime

Partout il mettait des micros

Pour faire parler les gogos

Belles espionnes, femmes du lit

Et cela ne fait pas un pli

Les staliniens le faisaient aussi !

Finalement l'Histoire sent mauvais

Une odeur de poisson pas frais

De temps en temps, une éclaircie

Et c'est la commune de Paris !

De temps en temps, un sourire

Et c'est l'Espagne libertaire de Juillet 1936, qui sait, justement, lire

Ou alors, c'est le fait divers

Vraiment pas ordinaire

Comme feu ( 1881-1925 ) Vincenzo Peruggia

Qui vola en 1911, Mona Lisa

En fait feu ( 1479-1503/1506 ) Lisa Gherardini

La Joconde, qui tout le monde, ravit

Un vol Erostratien et opportun

Qui immortalisa ce portrait, sans dépit

Et quand on pense, oh là là

Qu'en un seul éjaculat

L'homme crache 300 millions de spermatozoïdes

Pendant le rapport sexuel, c'est rapide

Ce qui, en théorie

Peut engendrer 25 mille milliards d'enfants différents

Tout l'univers est en hologramme sur Terre, c'est évident

Tout est dans un

Tout se tient

C'est le charbon du carbonifère

Qui est le plus utilisé, ce permien

Le pétrole se croyait plus malin

Mais finalement c'est le contraire !

C'est aussi la sédentarité

Qui plus que le tabac a tué

Et voici en dixième position

La sédentarité, la maladie de la technologisation

Le temps assis est en augmentation !

Nous mourrons de plus en plus jeunes

Sédentarité, obésité, immobilité

La capacité physique va diminuer

C'est une grande évidence, la réalité tonne !

Sauf l'activité physique de haut niveau

Presque tous les jours, pour tenter de rester beau

Moi, je pratique la marche athlétique

C'est ma drogue, 4 fois par semaine, c'est mon tic

Se perd le bon sens

Le bon sens est devenu du mauvais sens

De la signification sans aucune signification !

Si nous étions tous nus

Si nous étions toutes nues

La hiérarchie de l'attirance

Ne serait plus la même danse

L'argent cache les misères

Et la fausse puissance pécuniaire

Comprendre tout ce qui est caché

En prenant connaissance de ce qui ne l'est pas

C'est toute l'organisation sociale qui est empoisonnée

Pas seulement le Diesel ou le commerce Amazon, et autres saletés

Tout est devenu du cas par cas

Mais une totalité du même caca !

L'inhumanité se met en scène

L'inhumanité a de la peine

Documentaires, films, conférences

Les mentalités doivent s'anarchiser

Sinon c'est de la fausse confidence

La réalité de la vie

Qui est la vie de la réalité

De nos idées de la réalité

Qui n'est que la réalité de nos idées

Tant que vous confondrez vulgarisation

Avec le terme plus respectueux de grande diffusion

Vous serez toujours dans la compétition

Nous serons toujours dans l'aliénation

La réalité de nos idées

Ne peut que nous diviser

Car cela n'est pas la réalité

Cela n'est que la réalité de nos idées

Et pour supporter les folies de notre société

Les benzodiazépines, par millions, sont consommées

En Europe, dans le monde, chaque année

Tout y participe, son alimentation technologique

Qui se transforme et devient psychologique

La nourriture du capital

Extrême gauche, gauche, droite, extrême droite, du capital

C'est cela qui nous veut du mal !

Les vagues de la vie nous déferlent

Deuils, accidents, maladies, décès, aucune perle

Aucune idée ne peut y résister

Aucune amitié ne peut s'y forger

Aucun amour n' y est né

Et la détresse pour toute unité !

Dans le capitalisme

Tout autre est un enfer

L'enfer de l'autre

Avec l'anarchie

L'autre serait un paradis

Le paradis de l'autre

Qui étendrait le sien à l'infini !

Vous pouvez me traiter de banane

Dont l'être humain a 50 pour cent de gènes en commun

Non cela n'est pas une vanne

Comme quoi, nous ne savons rien !

Tout est dans de petites cases

Tout se réduit à de petites phrases

A toutes les réalités, tout est bibine

A toutes les vérités, tout est guillotine

La psychiatrie a même son orthorexie

Et toujours la procrastination de la vie

Cela aurait pu être si simple, si jouissif

Cela aurait pu être si épanouissant, sans possessif

L'apprentissage d'une autre vie

L'apprentissage de l'anarchie

Pour aller toujours plus loin

Pour ne jamais s'ennuyer, pour des plaisirs sans fin !

Patrice Faubert ( 2014 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://www.patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

Paraphysical performances

Like Patrick Malandain

53 years old, a human, an earthling

3861 km in 38 days and 12 hours

End of 2013, something out of the ordinary

From Sydney to Perth, the Australian continent

It's not football, not rugby

On this, not a word, not a sound

Like Belgica antarctica

A 6mm fly from Antarctica

Who lives with minus 50 below zero

A month without oxygen can make you sleep

No need to go up there

In space, so cold, it's stupid

Everything on Earth

Is absolutely so extraordinary

In truth, everything is panchronistic

The snow leopard who jumps 10 meters high

Faced with this our records are liars

In reality everything is pandemic

It's all in the game

The part is in the whole

This is how

That there is no curse of the pharaohs

But the curse of mushrooms

Of an invisible contamination

Nature always strong

Never really died

And 57.8 degrees in heat record

On planet Earth, in due time

But on Venus it's over 500 degrees

A kitchen oven is over 260 degrees

Neptune is minus 200 degrees

Relativity nestles everywhere

But on our good old Earth

Wind at 500 km/hour

But hot and cold, opposites

It's the tornado, 1000 deaths per year, in the USA

SS and SA

From physics to politics

The late Joseph Gabcik (1912-1942) the Slovak

Late (1913-1942) Jan Kubis the Czech

Who knew how to eliminate the Nazi leader, horrible guy

In his totally woozy head

Late (1904-1942) Reinhard Heydrich

The odious butcher of Prague

And doctor of the schlague

Fencing and crime champion

He put microphones everywhere

To make the gogos talk

Beautiful spies, women of the bed

And it doesn't make a crease

The Stalinists did it too!

Ultimately History smells bad

A smell of not fresh fish

From time to time, a clearing

And it’s the commune of Paris!

From time to time, a smile

And it is the libertarian Spain of July 1936, which knows, precisely, how to read

Or maybe it’s the news item

Really not ordinary

Like the late (1881-1925) Vincenzo Peruggia

Who flew in 1911, Mona Lisa

In fact the late (1479-1503/1506) Lisa Gherardini

The Mona Lisa, which delights everyone

An Erostratian and timely flight

Who immortalized this portrait, without spite

And when we think, oh my

Only in one ejaculate

Man spits out 300 million sperm

During sex, it's quick

Which, in theory

Can produce 25 trillion different children

The whole universe is in hologram on Earth, it's obvious

It's all in one

Everything fits

It is the carboniferous coal

Which is the most used, this Permian

Oil thought it was smarter

But ultimately it's the opposite!

It’s also a sedentary lifestyle

Who has killed more than tobacco

And here in tenth position

Sedentary lifestyle, the disease of technologization

Sitting time is increasing!

We are dying younger and younger

Sedentary lifestyle, obesity, immobility

Physical capacity will decrease

This is very obvious, the reality is overwhelming!

Except high-level physical activity

Almost every day, to try to stay beautiful

I practice athletic walking

It's my drug, 4 times a week, it's my tic

Common sense is lost

Common sense has become bad sense

Meaning without any meaning!

If we were all naked

If we were all naked

The hierarchy of attraction

Would no longer be the same dance

Money hides misery

And the false pecuniary power

Understand everything that is hidden

By becoming aware of what is not

It is the entire social organization that is poisoned

Not just Diesel or Amazon commerce, and other filth

Everything became case by case

But all of the same poop!

Inhumanity is on display

Inhumanity hurts

Documentaries, films, conferences

Mentalities must become anarchic

Otherwise it's false confidence

The reality of life

Who is the life of reality

Of our ideas of reality

Which is only the reality of our ideas

As long as you confuse popularization

With the more respectful term of wide distribution

You will always be in the competition

We will always be alienated

The reality of our ideas

Can only divide us

Because that is not reality

This is only the reality of our ideas

And to support the madness of our society

Benzodiazepines, by the millions, are consumed

In Europe, around the world, every year

Everything contributes to it, its technological supply

Which transforms and becomes psychological

The food of capital

Far left, left, right, far right, capital

This is what wants us harm!

The waves of life wash over us

Mourning, accidents, illness, death, no pearl

No idea can resist it

No friendship can be forged there

No love was born there

And distress for all unity!

In capitalism

Everything else is hell

The hell of the other

With anarchy

The other would be a paradise

The other's paradise

Who would extend his to infinity!

You can call me banana

Of which humans have 50 percent genes in common

No, this is not a joke

So we don't know anything!

Everything is in little boxes

Everything is reduced to small sentences

To all realities, everything is bogus

To all truths, everything is guillotine

Psychiatry even has its orthorexia

And still the procrastination of life

It could have been so simple, so enjoyable

It could have been so fulfilling, without the possessive

Learning about another life

Learning about anarchy

To go ever further

To never get bored, for endless pleasures!

Patrice Faubert (2014) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://www.patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on (http://www.hiway-glk.fr/)