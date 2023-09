Déficit informationnel ou mur de Kardachev

La culture littéraire

La culture scolaire

La culture universitaire

La culture philosophique

La culture scientifique

La culture technologique

La culture musicale

La culture médicale

La culture professionnelle

La culture propre à chaque pays

La culture propre à chaque patrie

Des cultures de la division

Des cultures de la séparation

Les cultures de toutes les bourgeoisies

Avec leurs enfants, leurs petits

Les cultures ne changent pas la vie

Car toute culture asservit !

Et son milieu enseignant, si puant

Corporatiste, infatué, ignorant

Aréopage qui se croit savant

Mais la connaissance

C'est autre chose

Mais la connaissance

Ne prend aucune pose

Non ce que nous disons

Mais pourquoi nous le disons

Non ce que nous savons

Mais pourquoi nous le savons

Ne pas être dupe

De ses vraies motivations

Et de sa recherche de domination

La culture nous enivre

La connaissance nous délivre

Le fonctionnement du cerveau humain en situation sociale

Et toutes les dominances mises dans le râle

Sinon, c'est toujours le même moule

Qui sous nos crânes, coule !

Et toutes les supercheries

Du déficit informationnel, qui fait sa lie

Historien en ceci ou en cela

Docteur en ceci ou en cela

Spécialiste en ceci ou en cela

Mais en dehors de ça

Vous ne savez plus rien

Quelle prétention à faire le malin !

Et voilà l'enseignant, le philosophe, le professeur

L'historien, le savant, le docteur

Toujours dans un petit domaine

Leur cuistrerie fait de la peine

Tous ces titres ronflants

Pour impressionner parents et enfants

Pour scotomiser l'incompétence et l'ignorance, c'est édifiant !

Comme tous les diplômes, qui récompensent

Les conformismes et les soumissions

De la société aliénée, c'est l'omnipotence

C'est là l'un des secrets de toutes les dominations

De tout ce crétinisme, toute cette aberration

Avec le déficit informationnel

Toutes les cultures sont partielles

Ce sont les cultures de toutes les bourgeoisies

Aussi, toute étiquette est donc une infamie

Sport, travail, science, technologie, philosophie, poésie

Le même pain de la même mie !

En réalité

Tu m'apprends, je t'apprends, il m'apprend

Chacun, chacune, à l'autre, apprend

Ainsi

Tout le monde est cela et ceci

Ainsi

Tout le monde pleure et rit

Tout le monde est un peu tout

Tout le monde est un peu rien

Vous êtes un peu moi

Je suis un peu vous

Tout le monde est majuscule

Tout le monde est minuscule

Tout le monde est ridicule

La sociologie de la vie

N'est pas la vie de la sociologie

Oui

Tout le monde est ridicule

A se faire la guerre

A se faire des misères

A ne pas refuser toutes les hiérarchies

Et même celle de l'anarchie

A ne pas tout partager

A ne pas tout donner

Pour en toutes choses, l'universelle gratuité !

Patrice Faubert ( 1986 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

Literary culture

School culture

University culture

Philosophical culture

Scientific culture

Technological culture

Musical culture

Medical culture

Professional culture

The culture specific to each country

The culture specific to each homeland

Cultures of division

Cultures of separation

The cultures of all the bourgeoisies

With their children, their little ones

Cultures do not change life

Because every culture enslaves!

And his teaching environment, so stinking

Corporatist, infatuated, ignorant

Areopagus who thinks he is a scholar

But the knowledge

This is another thing

But the knowledge

Don't take any poses

No what we say

But why do we say it?

No what we know

But why do we know

Don't be fooled

Of his true motivations

And his search for domination

Culture intoxicates us

Knowledge delivers us

How the human brain functions in social situations

And all the dominances put in the rattle

Otherwise, it's always the same mold

Which flows beneath our skulls!

And all the trickery

From the information deficit, which is its dregs

Historian in this or that

Doctor in this or that

Specialist in this or that

But apart from that

You don't know anything anymore

What pretension to being clever!

And there is the teacher, the philosopher, the professor

The historian, the scholar, the doctor

Still in a small area

Their cooking hurts

All these high-sounding titles

To impress parents and children

To scotomize incompetence and ignorance, it's edifying!

Like all diplomas, which reward

Conformity and submission

From the alienated society, it is omnipotence

This is one of the secrets of all dominations

Of all this cretinism, all this aberration

With the information deficit

All cultures are partial

These are the cultures of all the bourgeoisies

Also, any label is therefore an infamy

Sport, work, science, technology, philosophy, poetry

The same bread from the same crumb!

In reality

You teach me, I teach you, he teaches me

Everyone learns from each other

So

Everyone is this and this

So

Everyone cries and laughs

Everyone is a little bit of everything

Everyone is a little nothing

You are a bit of me

I am a bit of you

Everyone is capital

Everyone is tiny

Everyone is ridiculous

The sociology of life

Is not the life of sociology

Yes

Everyone is ridiculous

To make war

To make misery

Not to refuse all hierarchies

And even that of anarchy

Not to share everything

Not to give everything

For in all things, universal gratuity!

Patrice Faubert (1986) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on (http://www.hiway-glk.fr/)