Allo ?

Oui !

Je suis en réaction organique à l'agression

Allo ?

Oui !

Je suis en inhibition de l'action

Allo ?

Oui !

Je suis en attente en tension

Allo ?

Oui !

Je vieillis prématurément

Allo ?

C'est l'agent secret britannique

Feu ( 1888-1961) Oswald Rayner

Qui acheva feu l'aventurier mystique

Raspoutine ( 1869 ? - 1916 ) d'une troisième balle

Mais peau de balle

Même en plein front

Rien n'y fit, pas plus que le poison

Et il fallut la noyade, pour que cessa enfin la vie

Allo ?

Ce n'est jamais ce qui est écrit qui compte

Mais ce qui est tu

Allo ?

Ce n'est jamais ce qui est dit

Qu'il faut croire

Mais, il faut croire

Tout ce qui n'est pas dit

A partir de ce qui est dit

Allo ?

Oui !

Le silence fait entendre le bruit

Le bruit fait comprendre le silence

Allo ?

Ce qui est édifiant

Ce n'est pas ce que l'on dit

Mais seulement, pourquoi on le dit

Allo ?

Allo ?

Allo ?

Et l'on comprend pourquoi

L'on préfère le mot stress

Comme une nouvelle messe

Au concept d'attente en tension

Et à l'image d'inhibition de l'action

Allo ?

Le mot stress a votre préférence

Allo ?

Ne raccrochez pas ...

Patrice Faubert ( 2011 ) pouète, peuète, puète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

Hello ?

Yes !

I am in organic reaction to aggression

Hello ?

Yes !

I am inhibited from action

Hello ?

Yes !

I'm waiting in tension

Hello ?

Yes !

I'm aging prematurely

Hello ?

He's the British secret agent

Late (1888-1961) Oswald Rayner

Who finished off the late mystical adventurer

Rasputin (1869? - 1916) from a third bullet

But bullet skin

Even in the face

Nothing helped, no more than the poison

And it took drowning for life to finally end

Hello ?

It's never what is written that counts

But what are you

Hello ?

This is never what is said

That we must believe

But you have to believe

Everything that is not said

From what is said

Hello ?

Yes !

Silence makes noise heard

The noise makes the silence understood

Hello ?

What is edifying

That's not what they say

But only, why do we say it?

Hello ?

Hello ?

Hello ?

And we understand why

We prefer the word stress

Like a new mass

To the concept of waiting in tension

And in the image of action inhibition

Hello ?

The word stress is your preference

Hello ?

Do not hang up ...

Patrice Faubert (2011) pouète, peuète, puète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on (http://www.hiway-glk.fr/)