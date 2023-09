Le dimorphisme sexuel

Encore une histoire d'alimentation

Mais aussi une affaire culturelle

Aussi un peu de polygamie

Qui de la taille, diversifie

15 cm de moyenne, homme et femme

La lutte pour la viande, miam

C'est cyclique et non linéaire

La preuve par l'ancienne société matrilinéaire

De la polyandrie

Et de toutes les tailles unies

Certes, c'est multifactoriel et multivectoriel

Mais c'est cependant, l'alimentaire, qui différencie lui et elle

En taille, depuis longtemps, sur notre planète

La femme mangeait les restes

Toujours après l'homme, horrible bête

Et c'est toujours le cas, culture affligeante

Le dimorphisme sexuel n'est pas fixé

Tout dépend de la façon de s'alimenter !

Les hommes aristocrates étaient bien plus grands

Que les hommes de la population sans argent

Mais le plus grand mammifère de notre temps

C'est la femelle de la baleine bleue, et pan !

Feu ( 276-194 ) Eratosthène, ce mathématicien

Qui sut déterminer la circonférence de la Terre

Fut donc ignoré de la scolastique réactionnaire

Très longtemps, les religions, c'est vraiment crétin !

Comme toutes les droites

Toujours renaissantes, aux pensées si étroites

Et qui plaisent tant aux gens

A des ignorants comme à des savants

La principale source d'information

De la plupart des gens

C'est hélas la télévision

Qui est seulement de la propagande

Même dans ses films, en contrebande

De la propagande, de la contrebande

Pour le monde tel qu'il est

Pour que le monde ne change jamais

Ou alors seulement la technologie

Mais pas les mentalités, soumises à toutes les oligarchies

Il y a bien quelques documentaires

Mais qui les regarde ? Qui les comprend ?

Et puis changer, c'est très déstabilisant

Le comportement

C'est du codage nerveux

De l'environnement, c'est le vêtement

L'apprentissage fait le peureux ou le courageux

Surtout

Le faux courage virilisé

Pour accepter les guerres et leurs ravages

Mais pas le vrai courage

De toutes les guerres, les refuser !

Nous obéissons à nos programmes

Dès le berceau, dès l'école maternelle

Pour nous empêcher d'être des rebelles

Et ainsi nous devenons des infâmes !

Cela n'est aucunement génétique

Mais bel et bien purement psychologique

Et les fascistes se perpétuent

Et les droites se perpétuent

C'est ainsi que le capital se reproduit

De père en fils, jamais cela ne finit

Enfants de toutes les bourgeoisies

Et les gauches se perpétuent

Les fausses contestations nous tuent !

Religions, idéologies, croyances

Se perpétuent avec quelques nuances

La niche environnementale

Est notre information principale

Parents, frères, soeurs, cousins, oncles, tantes

Sont à tous les cerveaux, des rentes

Bien plus que le résidu d'information

Journal lu ou parlé, radio, télévision

Plein de films et de documentaires

Dénoncent le fascisme ou le nazisme

Et il y a toujours autant de réactionnaires

Qui ignorent la vraie nature du fascisme ou du nazisme

La plupart des fascistes de nos jours

Ne savent même pas ce qu'est le fascisme

La plupart des nazis de nos jours

Ne savent pas ce qu'est le nazisme

La plupart des gens de droite

Ignorent l'Histoire des droites

Comme la plupart des gens de gauche

Ignorent l'Histoire des gauches

Et pas seulement les jeunes gens

Qui ne font que se conformer aux parents

Mais aussi beaucoup de gauchistes

Mais aussi beaucoup d'anarchistes

Se réclamer de quelque chose que l'on ignore

Voilà bien l'esprit fort !

Mais au fond, peu importe

C'est le même résultat, de la sorte

Et toujours les mêmes inepties

Religions, croyances, idéologies

Pas le besoin de réfléchir, d'être un cas

Pour marcher au pas !

C'est de la drogue sans drogue

Le vapotage comme forme de sevrage

Vapeur de 10 secondes pour s'éliminer

La fumée de cigarette met 10 minutes à s'annihiler

Température de 60 degrés pour l'e-cigarette

Température de 800 degrés pour la cigarette

Le propylène glycol

Est une bonne Baby Doll

Mais il rend la soif, folle

Sa dépendance est plus molle !

La société spectaculaire marchande techno-industrielle

Est une addiction à tous les poisons

Pour moi, toi, nous, vous, ils, elles

Nous sommes en pleine adaptation

Tout se contente d'être au fond

Et c'est seulement l'interprétation

De toutes les choses et évènements, que nous faisons !

Il n'y a pas de phénomènes moraux

Rien qu'une interprétation morale des phénomènes, ni vrai ni faux

Comme les 7000 espèces de crabes

Pour l'instant, toujours du rabe

Les humains sont aux humains

Elles et eux qui se croient si malins

Une sorte de carcinologie

Avec sa charpie, son éternelle agonie

Bien plus que les crabes, ô calomnie

Un panier d'êtres humains à deux pattes

Et non un panier de crabes à huit pattes

Sans compter le Macrocheira kaempferi

Crabe géant qui met au défi notre mégalomanie

La paraphysique est impopulaire

A toutes nos pitreries, elle nous éclaire !

Comme aussi

( 483-565 ) de feu Justinien

La peste de Justinien

( 541-767 ) qui sur les êtres humains, sévit

Déjà peste bubonique, entre 50 à 100 millions de décès, au moins

Tout est cyclique

De l'infime au galactique

Certes, je ne sais rien

Mais je sais que je ne sais rien !

Mais la peste brune

Le fascisme aux multiples visages

Le stalinisme aux divers rouages

Pour que sans cesse, la peste brune, renouvelle ses lacunes

La politique est atteinte de cette rage

Depuis des siècles, nous tournons ses pages

Dans tous les pays

Cette peste politique, resurgit

Et infecte tous les âges de la vie

Avec ses bouffons, ses inepties

Ses manifestations, ses crétineries

Avec ses armes et ses fusils

Et toujours le même nouveau jargon

Inutile d'en donner les noms !

Comme aussi les sports d'hiver et tous les expropriés

Au bord de la mer, sans aucune indemnité

Sotchi 2014, des millions d'euros fichus en l'air

Né en 1952, Poutine, ce stalinien si réactionnaire !

Et nous sommes toute l'humanité

Enfants, hommes, femmes

Mais le langage est sexiste

Tous les langages sont séparatistes

Aussi toute écriture est réductionniste

Tout est dans des cases séparées

Poésie, Science, Technologie, Histoire, Géographie, Arts

De cela, la paraphysique en a marre

En vérité, tout est unité, rien n'est séparé

Tout est unifié, même et surtout, dans le divisé

Comme me le disait Jacques, l'ami

Personne n'est irréprochable, c'est ainsi

Dans une société dégueulasse

Directement ou indirectement, nous participons à la casse

Difficile de faire absolument autrement

Ou alors mourir sur le champ

Mais aussi, devenir autre, foutre le camp

Quand tout se fait dégueulasse

Quand tout devient chlasse

Patrice Faubert ( 2014 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

Sexual dimorphism

Another food story

But also a cultural affair

Also a little polygamy

Which of the size, diversifies

15 cm on average, men and women

The fight for meat, yum

It is cyclical and not linear

Evidence from the ancient matrilineal society

On polyandry

And all united sizes

Certainly, it is multifactorial and multivectoral

But it is, however, the food that differentiates him and her

In size, for a long time, on our planet

The woman ate the leftovers

Always after man, horrible beast

And this is still the case, distressing culture

Sexual dimorphism is not fixed

It all depends on how you eat!

Aristocrat men were much taller

That the men of the population without money

But the largest mammal of our time

It's the female of the blue whale, and boom!

Late (276-194) Eratosthenes, this mathematician

Who knew how to determine the circumference of the Earth?

Was therefore ignored by reactionary scholasticism

For a long time, religions are really stupid!

Like all rights

Always reborn, with such narrow thoughts

And which people like so much

To the ignorant as well as to the learned

The main source of information

Of most people

Unfortunately it's television

Which is just propaganda

Even in his films, smuggled

Propaganda, contraband

For the world as it is

So that the world never changes

Or just the technology

But not the mentalities, subject to all oligarchies

There are quite a few documentaries

But who watches them? Who understands them?

And then changing is very destabilizing

The behaviour

It's nerve coding

From the environment, it's clothing

Learning makes the fearful or the courageous

Above all

False courage virilized

To accept wars and their ravages

But not true courage

Of all wars, refuse them!

We obey our programs

From the cradle, from nursery school

To keep us from being rebels

And thus we become infamous!

This is in no way genetic

But indeed purely psychological

And the fascists continue

And the rights continue

This is how capital reproduces itself

From father to son, it never ends

Children of all the bourgeoisies

And the lefts continue

False protests are killing us!

Religions, ideologies, beliefs

Perpetuate with some nuances

The environmental niche

Is our main information

Parents, brothers, sisters, cousins, uncles, aunts

Are for all brains, income

Much more than information residue

Newspaper read or spoken, radio, television

Lots of films and documentaries

Denounce fascism or Nazism

And there are still so many reactionaries

Who ignore the true nature of fascism or Nazism

Most fascists these days

Don't even know what fascism is

Most Nazis these days

Don't know what Nazism is

Most people on the right

Ignore the History of the Right

Like most people on the left

Ignore the history of the left

And not just young people

Who only conform to parents

But also a lot of leftists

But also many anarchists

Claiming something you don't know

This is indeed a strong spirit!

But in the end, it doesn't matter

It's the same result, like this

And always the same nonsense

Religions, beliefs, ideologies

No need to think, to be a case

To walk in step!

It's drugs without drugs

Vaping as a form of withdrawal

10 second steam to eliminate

Cigarette smoke takes 10 minutes to annihilate

Temperature of 60 degrees for the e-cigarette

800 degree temperature for cigarette

Propylene glycol

Is a good Baby Doll

But it makes the thirst crazy

His dependence is softer!

The spectacular techno-industrial commercial society

Is an addiction to all poisons

For me, you, us, you, they, them

We are in full adaptation

Everything is content to be at the bottom

And that's just the interpretation

Of all the things and events we do!

There are no moral phenomena

Nothing but a moral interpretation of phenomena, neither true nor false

Like the 7000 species of crabs

For now, still bad

Humans are for humans

They who think they are so clever

A kind of oncology

With its lint, its eternal agony

Much more than crabs, oh slander

A basket of two-legged human beings

Not a basket of eight-legged crabs

Not counting the Macrocheira kaempferi

Giant crab that challenges our megalomania

Paraphysics is unpopular

In all our antics, it enlightens us!

Like also

(483-565) of the late Justinian

Justinian's plague

(541-767) which affects human beings

Already bubonic plague, between 50 to 100 million deaths, at least

Everything is cyclical

From the tiny to the galactic

Of course, I don't know anything

But I know I don't know anything!

But the brown plague

Fascism with many faces

Stalinism with its various cogs

So that the brown plague continually renews its shortcomings

Politics is affected by this rage

For centuries we have been turning its pages

In every country

This political plague resurfaces

And infects all ages of life

With its buffoons, its nonsense

His manifestations, his stupidities

With his weapons and his guns

And always the same new jargon

No need to give the names!

As also winter sports and all the expropriated

By the sea, without any compensation

Sochi 2014, millions of euros lost

Born in 1952, Putin, this reactionary Stalinist!

And we are all humanity

Children, men, women

But the language is sexist

All languages are separatist

Also all writing is reductionist

Everything is in separate boxes

Poetry, Science, Technology, History, Geography, Arts

Paraphysics is fed up with this

Truly, all is one, nothing is separate

Everything is unified, even and above all, in the divided

As Jacques, my friend, told me

No one is blameless, that's how it is

In a disgusting society

Directly or indirectly, we participate in the scrapping

Difficult to do absolutely otherwise

Or die on the spot

But also, become other, get the hell out

When everything is disgusting

When everything becomes classy

Patrice Faubert (2014) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on (http://www.hiway-glk.fr/)