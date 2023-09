" Nous avons plus d'ADN bactérien que nous n'avons d'ADN humain. On pourrait dire que nous sommes un véhicule à bactéries. "

Stephen M.Collins ( chercheur en gastro-entérologie )

Toute espèce vivante

Même innombrable peut disparaître

Comme cette histoire pas marrante

Du pigeon migrateur américain, en multitude, pour paraître

En 1810, 2 millions de volatiles, dans un seul nuage

En 1914, s'éteint son dernier représentant, ô saccage

Et il y a tant d'autres exemples

Le veau d'or sort du même temple

Déjà en 2014

Drones, exosquelettes, infrarouges, ordinateurs quantiques

Logiciels, autres nouveautés technologiques

En 2114

Cela sera de la toute petite bricole

Enfer ou paradis, la vie sera folle !

Peut-être des magasins sans aucun emballage

Le plastique c'est 400 ans d'âge

Mais attention à l'effet Fort

De feu ( 1874-1932 ) l'écrivain Charles Fort

Et de son livre des damnés

Par d'autres forfaitures, le remplacer

Mais lui doutait de tout

Il n'était pas si fou !

Et la réalité

Ne sait plus, sa place, trouver

Comme tous les astéroïdes entre Mars et Jupiter

630.000 répertoriés, 1000 km à un micron

Et des millions non catalogués, c'est pas du bidon

Ce système originel du stellaire

Qui en planètes ne purent se transformer

Comme les 100 mille milliards de bactéries

Dans notre ventre, ce deuxième cerveau

Avec 200 millions de neurones, comme un animal de compagnie

C'est le sosie du cerveau du haut

Le chercheur Michael Gershon nous le dit

Cerveau du bas, cerveau du haut

C'est le nervus vagus qui les relie !

Mais 95 pour cent de la sérotonine

C'est le cerveau du bas qui la produit

Le cerveau entérique est bien notre bibine

Cerveau du bas, cerveau du haut, des sosies !

Comme

Il y a 100 fois plus de bactéries

Dans un ventre humain

Que de cellules dans le corps humains

Comme

Il y a 1000 fois plus de bactéries

Dans chaque être humain

Que d'étoiles dans la galaxie

Et cela n'est pas de l'effet Fort

Qu'il faut jeter par-dessus bord

Il y a des groupes sanguins

Il y a trois entérotypes, pour les intestins

Tout cela, c'est de l'anarchie

Où rien n'est séparé, TOUT se lie, TOUT est uni !

Microbiote, énergétique anatomie

Tout est écosystème, du petit à l'infini

Nous mourrons

De plus en plus jeunes, naturellement

Mais nous vivrons

De plus en plus vieux et vieilles, artificiellement

La loi de compensation

Qui est de toute généralisation

Au niveau de la technologisation

Nous ne prêchons qu'aux gens déjà convaincus

Ce qui est strictement inutile

Cela nous donne de l'importance, mais c'est futile

Il faut seulement convaincre, les non convaincus

Mais cela dérange notre organisation mentale

Et ne rentre pas dans notre signifiant

Et c'est rejeté comme aberrant !

A la révolution globale, le discours logique est fatal

Et l'anarchie, dans le grenier

De tous les fascismes déguisés

Fascisme libéral ou fascisme militarisé

Fascisme démocratisé, les noms peuvent changer

Mais jamais vraiment sa réalité

Des gauches, des droites, les peuples toujours bernés

Les polices, les armées, les divers services secrets

Les médias en sont le ciment, c'est un fait !

Et l'être humain finalement

Ne vit pas si longtemps

Comme le perroquet Kakapo

Ce vraiment drôle d'oiseau

Qui peut vivre au moins jusqu'à 90 ans !

Il mâche une sorte de chewing-gum, utilise des mégaphones

Mais comme trop souvent, ce perroquet-hibou, de sa faune

Est en voie d'extinction

Encore les bienfaits de la civilisation !

Mais il bien s'adapter

Au fascisme, fascistes vous serez

Au stalinisme, staliniens, staliniennes, vous serez

Au capitalisme, capitalistes vous serez

A toutes les horreurs vous participez

Moi aussi, vous pouvez vous rassurer

Toutes les ignominies participatives

De tous bords, de toutes rives

Hommes et femmes politiques, au poteau

Et douze balles dans la peau !

Pour toutes les dominantes, tous les dominants

Même programme, même topo, c'est saignant

L'humour noir du renouveau !

5500 espèces de mammifères

Dont le quart pour les chiroptères

La pire étant l'être humain, fléau de la Terre !

90 pour cent des enfants chinois

Sont myopes, qui le croit ?

Encore une affaire d'environnement

Et des marchés du temps

En effet, l'oculomotricité

Est dépendante des activités

La plasticité visuelle est un apprentissage

Le cerveau construit l'image

Voies visuelles et voies cérébrales

Vont au même bal !

Le créationnisme est une saloperie

Très en vogue aux Etats-Unis

Quelques présidents de ce pays

Hélas, en ont fait partie

Cette théorie débile est aveugle

Elle a des yeux, mais elle meugle !

Comme les cellules sensorielles

15 à 20.000 dans nos oreilles

Pour entendre tant de bêtises

Que la surdité nous délivre de la sottise

Et la panspermie cosmique

Que toutes les religions, est plus logique !

Même si une lune de Jupiter

Qui en compte environ 60, c'est peu ordinaire

Europe, n'abrite pas de la vie sous-glaciaire

Nonobstant, qui connait

Les phoques du lac Baïkal

Qui mangent le poisson coméphore

A travers lui, on peut lire un journal

L'extraordinaire est sur notre Terre, d'abord !

Et si tout a une signification

Si rien n'est anodin, tout a un plan

Comme l'horreur nucléaire, en cas d'accident

Ainsi, il y a des accents sociaux, c'est évident !

L'accent régional, l'accent social

De sa région, de sa classe sociale

Les deux en même temps, au final

Même si tout est dilué

Dans la confusion du TOUT mélangé

Certes, ma prose est une halitose

Ce que vous détestez, elle ose

L'humain naturel va disparaître

L'humain artificiel est en train d'apparaître

TOUT dans l'uniformité

La soumission respectable, bien zélée

De tous les conformismes éduqués

Pas un cheveu de travers ne doit dépasser

Pour dans cette société se faire accepter !

Et ces faux ennemis du système

Que toutes les tyrannies aiment

Antisémites, nostalgiques réactionnaires, tous ces faux révoltés

A qui la réaction fait tant de publicité !

De l'extrême gauche du capital

A l'extrême droite du capital

Et l'extrême gauche du capital

Ne serait pas forcément le moindre mal

A la vie jamais vraiment commencée

Parfois restreinte, jamais généralisée

Tout ce qui fige est un mal

Au jeu de la vie, toujours fatal !

Patrice Faubert ( 2014 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

"We have more bacterial DNA than we have human DNA. You could say we are a vehicle for bacteria."

Stephen M. Collins (gastroenterology researcher)

Any living species

Even countless can disappear

Like this not funny story

Of the American migratory pigeon, in multitude, to appear

In 1810, 2 million birds in a single cloud

In 1914, its last representative died, oh sack

And there are so many other examples

The golden calf comes out of the same temple

Already in 2014

Drones, exoskeletons, infrared, quantum computers

Software, other technological innovations

In 2114

This will be a very small thing

Hell or heaven, life will be crazy!

Maybe stores without any packaging

Plastic is 400 years old

But watch out for the Strong effect

From the late (1874-1932) writer Charles Fort

And from his book of the damned

With other forfeitures, replace it

But he doubted everything

He wasn't that crazy!

And the reality

No longer knows, its place, find

Like all asteroids between Mars and Jupiter

630,000 listed, 1000 km at one micron

And uncatalogued millions, it's not junk

This original stellar system

Who could not transform into planets

Like the 100 trillion bacteria

In our belly, this second brain

With 200 million neurons, like a pet

It's the double of the brain above

Researcher Michael Gershon tells us

Bottom brain, top brain

It’s the nervus vagus that connects them!

But 95 percent of serotonin

It's the lower brain that produces it

The enteric brain is indeed our pet

Bottom brain, top brain, lookalikes!

As

There are 100 times more bacteria

In a human womb

How many cells in the human body

As

There are 1000 times more bacteria

In every human being

So many stars in the galaxy

And this is not the Strong effect

That must be thrown overboard

There are blood groups

There are three enterotypes, for the intestines

This is all anarchy

Where nothing is separate, EVERYTHING is linked, EVERYTHING is united!

Microbiota, energetic anatomy

Everything is an ecosystem, from small to infinite

We are dying

Getting younger and younger, naturally

But we will live

Growing older and older, artificially

The law of compensation

Which is of any generalization

At the level of technology

We only preach to people who are already convinced

Which is absolutely useless

It gives us importance, but it's futile

We only need to convince the unconvinced

But it disturbs our mental organization

And does not fit into our signifier

And it is rejected as aberrant!

To the global revolution, logical discourse is fatal

And anarchy, in the attic

Of all the disguised fascisms

Liberal fascism or militarized fascism

Democratized fascism, names may change

But never really its reality

Lefts, rights, people always fooled

The police, the armies, the various secret services

The media are the glue, that’s a fact!

And the human being finally

Don't live that long

Like the Kakapo parrot

This really funny bird

Who can live at least until 90 years old!

He chews some kind of gum, uses megaphones

But as too often, this owl parrot, from its fauna

Is on the verge of extinction

Still the benefits of civilization!

But it fits well

To fascism, fascists you will be

To Stalinism, Stalinists, Stalinists, you will be

In capitalism, capitalists you will be

You participate in all the horrors

Me too, you can rest assured

All the participatory ignominies

From all sides, from all shores

Politicians, at the post

And twelve bullets in his skin!

For all dominants, all dominants

Same program, same topo, it's bleeding

The black humor of the revival!

5500 species of mammals

A quarter of which goes to bats

The worst being human beings, scourge of the Earth!

90 percent of Chinese children

Are short-sighted, who believes it?

Another environmental matter

And time markets

In fact, oculomotority

Is dependent on activities

Visual plasticity is learning

The brain constructs the image

Visual pathways and brain pathways

Go to the same ball!

Creationism is rubbish

Very popular in the United States

Some presidents of this country

Alas, were part of it

This stupid theory is blind

She has eyes, but she moos!

Like sensory cells

15 to 20,000 in our ears

To hear so much nonsense

May deafness deliver us from stupidity

And cosmic panspermia

That all religions are more logical!

Even if a moon of Jupiter

Which has around 60, it's unusual

Europe, does not harbor subglacial life

Notwithstanding, who knows

The seals of Lake Baikal

Who eat the comephora fish

Through it, we can read a newspaper

The extraordinary is on our Earth, first of all!

And if everything has a meaning

If nothing is trivial, everything has a plan

Like nuclear horror, in the event of an accident

So, there are social accents, it’s obvious!

The regional accent, the social accent

From his region, from his social class

Both at the same time, in the end

Even if everything is diluted

In the confusion of ALL mixed

Certainly, my prose is halitosis

What you hate, she dares

The natural human will disappear

The artificial human is emerging

EVERYTHING in uniformity

Respectable, zealous submission

Of all the educated conformisms

Not a hair of crookedness should protrude

To be accepted in this society!

And these false enemies of the system

That all tyrannies love

Anti-Semites, nostalgic reactionaries, all these false rebels

To whom the reaction gives so much publicity!

From the far left of capital

On the far right of capital

And the extreme left of capital

Wouldn't necessarily be the lesser evil

To life never really started

Sometimes restricted, never generalized

Everything that freezes is evil

In the game of life, always fatal!

Patrice Faubert (2014) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on (http://www.hiway-glk.fr/)