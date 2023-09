L'inertie captatrice involutive

Tout le monde

Se fichera sur la gueule

Ce sont toutes les armes

Qui rigolent

Tout, petit à petit, se libanisant

Et rien, n'est plus complexe, qu'au Liban

Tous contre tous

Toutes contre toutes

C'est de la déroute

C'est du fort, c'est du Beyrouth

Les gens ne se supportent plus

De la banqueroute en toujours plus

La fragmentation fragmentée qui nous suce

Car

Qui est qui ?

Car

Qui est quoi ?

Comme je l'écrivais déjà

Au début des années 70, mais là, c'était caca

Tout autre que soi est devenu l'ennemi

Et même

Par-delà les religions et les idéologies

Faites-moi fusiller tout cela

En joue, feu, et voilà

Tout cela compensé par une sournoise hypocrisie

Du faux ouf dans du vrai plouf

Quand depuis des milliers d'années

Nous apprenons à nous haïr, à nous maudire, à nous tuer

Du c'est moi que voilà, c'est moi la force, il faut dominer !

Le monde marchand est une tirelire

Dans la fente, des sous, et tu tires

Sinon, juste le droit à la mire

L'on ne devrait pas dire argent, mais viol

Tu as de l'argent ? Tu as du viol ?

Ce viol de tous les viols

Ouvrant toutes les serrures

Forçant toutes les ouvertures

Du sexe, des propriétés, s'appropriant toute idée

Argent, viol, de tous les principes

Argent, viol, de toutes les éthiques

Tout est viol de A à Z

Le viol, lui-même, violé de son violé

Tout le monde se déteste

Tout le monde s'empeste

Avec ou sans les mêmes idées

Avec ou sans les mêmes pensées

Avec ou sans les mêmes religions

Avec ou sans les mêmes idéologies

Mais ce que je voudrais vraiment écrire

Je l'oublie tout le temps

Et finalement, de me lire

Tout un ratage, tout un faux boucan

Nonobstant

Le vrai parfum du monde, c'est la haine

Le vrai parfum du monde, c'est la peine

La plupart des regards comme des mitraillettes

De nous, ne restant que des miettes

Ou de l'indifférence tranquille et abjecte

Quand trop de monde ainsi se traite

Dégainant en premier à tue-tête !

Du négatif pour accoucher du positif

Et donc à couper pas mal de mauvais tifs

De ce couple Busway nantais, des regards violents

Sans conteste, lapidation directe avec le méchant

Mais toute marge

De toute ville, pourrait le dire

Sauf y avoir un certificat de conformité

Ou de notoriété ou de célébrité

Et nous revivons ce qui a déjà été vécu

Et nous relisons ce qui a déjà été lu

Et nous redisons ce qui a déjà été dit

Et nous réécrivons ce qui a déjà été écrit

Et nous refaisons ce qui a déjà été fait

Et nous repensons ce qui a déjà été pensé

Et tout ce que vous voudrez

Déjà, et avec ou sans mondes parallèles

Univers, multivers, pour voler, il faut toujours des ailes

Et les guerres, les guerres, les guerres

Se substituant, du sexe, du sexe, du sexe

Se substituant aux baisers et aux caresses

Se substituant à toutes les tendresses

Et pas la barbarie de la pornographie

Qui n'est que la pornographie de la barbarie

Et donc, la guerre, la guerre, la guerre

Encore et encore, la guerre, la guerre, la guerre

Et pas des caresses, des caresses, des caresses

Et pas, s'écouter, s'écouter, s'écouter

Et pas, se raconter, se raconter, se raconter

Pour pouvoir, enfin, se rencontrer, se rencontrer, se rencontrer

Voilà bien, sans dans l'espace, se propulser

Voilà bien, que contre toutes les détresses

Chacun, chacune, pourrait y trouver son ivresse

Bises, bisous, baisers, avec ou sans les fesses

Et puis, pas une raison de fermer sa gueule

Du tous contre tous, du toutes contre toutes, tout s'y dégueule

Merde, encore raté, je n'arrive pas à m'exprimer

De toute une pourriture d'intellectualité

De ce qui sait si bien nous baratiner

De toutes les obédiences et pour tout assassiner

De l'effondrement, du massacre, de la souffrance

Du tout empiré, minute après minute, c'est même plus chut

Dans une implacabilité d'évidence !

Patrice Faubert ( 2023 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

Everyone

Will laugh on the face

These are all the weapons

Who laugh

Everything, little by little, is becoming Lebanese

And nothing is more complex than in Lebanon

All against all

All against all

It's a rout

It's strong, it's Beirut

People can't stand each other anymore

More and more bankruptcy

The fragmented fragmentation that sucks us

Because

Who is who ?

Because

Who is what?

As I already wrote

In the early 70s, but then it was poop

Everything other than yourself has become the enemy

And even

Beyond religions and ideologies

Make me shoot it all

Take aim, fire, and there you have it

All this offset by a sneaky hypocrisy

A fake wow in a real splash

When for thousands of years

We learn to hate ourselves, to curse ourselves, to kill ourselves

It's me here, I'm the force, we must dominate!

The commercial world is a piggy bank

In the slot, some money, and you draw

Otherwise, just the right to focus

We shouldn't say money, but rape

You have money ? Have you been raped?

This rape of all rapes

Opening all the locks

Forcing all openings

Sex, properties, appropriating every idea

Money, rape, all principles

Money, rape, all ethics

Everything is rape from A to Z

Rape, itself, violated by its violated

Everyone hates each other

Everyone stinks

With or without the same ideas

With or without the same thoughts

With or without the same religions

With or without the same ideologies

But what I really want to write

I forget it all the time

And finally, to read me

A whole failure, a whole fake racket

Notwithstanding

The true scent of the world is hatred

The true scent of the world is sorrow

Most looks like machine guns

Of us, only crumbs remaining

Or quiet and abject indifference

When too many people treat themselves this way

Drawing first at the top of his lungs!

From the negative to give birth to the positive

And therefore to cut a lot of bad hair

From this Nantes Busway couple, violent looks

Hands down, straight stoning with the bad guy

But any margin

Of any city, could say it

Unless there is a certificate of conformity

Or notoriety or fame

And we relive what has already been experienced

And we reread what has already been read

And we repeat what has already been said

And we rewrite what has already been written

And we do again what has already been done

And we rethink what has already been thought

And whatever you want

Already, and with or without parallel worlds

Universe, multiverse, to fly, you always need wings

And the wars, the wars, the wars

Substituting, sex, sex, sex

Replacing kisses and caresses

Substituting all the tenderness

And not the barbarity of pornography

Which is only the pornography of barbarism

And so, war, war, war

Again and again, war, war, war

And not caresses, caresses, caresses

And not, listen to each other, listen to each other, listen to each other

And not, tell yourself, tell yourself, tell yourself

To be able to, finally, meet, meet, meet

That's good, without propelling yourself into space

That's it, that against all distress

Everyone could find their intoxication there

Kisses, kisses, kisses, with or without the buttocks

And then, no reason to keep your mouth shut

All against all, all against all, everything pukes up

Damn, failed again, I can't express myself

Of all rotten intellectuality

Of what knows how to fool us so well

Of all obediences and to murder all

Of the collapse, of the massacre, of the suffering

It's getting worse, minute by minute, it's even quieter

In an implacability of evidence!

Patrice Faubert (2023) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on (http://www.hiway-glk.fr/)