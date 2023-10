Les soupapes de sécurité

Sport, théâtre, science, littérature

Cinéma, musique, poésie, peinture

La vie aliénée permet de supporter

Dans notre temps

De la sublimation généralisée ( 1974 )

De l'incompétence recommandée ( 2014 )

Les gens se fichent des gens

Chacun et chacune pour soi, le mépris généralisé ( 2014 )

Tous les coups sont permis

Pour sauver sa peau, rater sa vie

C'est l'hôpital

Où la nourriture est infâme

Comme en prison, où tout va mal

A quand des émeutes

Contre tous les gouvernements

Contre toutes les prisons

Contre toutes les religions

Contre tous les charlatans

Contre toutes les idéologies

Qui sur nous chient

Personne ne sait plus lire ( 2014 )

Cela devient du délire

Personne ne sait plus entendre ( 2014 )

Tout le monde ne fait que se méprendre

Je dis oui

Vous comprenez non

Je dis non

Vous comprenez oui

Je dis noir

Vous comprenez blanc

Je dis blanc

Vous comprenez noir

Une sorte de provocation ( 2014 )

A nier toute signification

Alors je le répète

De mon cul, cela pète !

Pour l'égalité économique et sociale

Pour la gratuité effective de tous les transports

Pour l'abolition des papiers, de l'argent

Pour un monde sans aucune frontière

Plus aucun chef, plus aucun leader

Plus aucune vedette spectaculaire ( 2014 )

Place à la vie, de l'air, de l'air !

Les gens doivent s'organiser entre eux

Sans aucune bureaucratie intermédiaire

Tout doit changer pour être heureux

Il faut que disparaisse la pensée réactionnaire

Halte à la confusion entretenue ( 2014 )

Qui par les tyrannies est entretenue !

Toutes les religions

C'est de la merde, cela rend con

Toutes les idéologies

Cela fige, et la révolution, c'est fini !

Ce sont des soupapes de sécurité

Pour que rien ne puisse changer

Elles nous rendent bêtes

Elles puent dans nos têtes

A quand des émeutes

Contre toutes les polices

Contre toutes les milices

Contre toutes les armées

Contre toutes les soupapes de sécurité

Toutes les églises

Tous les musées

Tous les arts de la pensée séparée ( 2014 )

Là, où toutes les vies sont pétrifiées

De la bouffe de merde

Dans les hôpitaux

De la bouffe de merde

Dans nos assiettes

De la bouffe de merde

Dans les prisons

Tous les criminels et voleurs véritables

Sont toujours des notables

Dans tous les gouvernements

Dans tous les parlements

Ils et elles écrivent dans les journaux

Ils et elles parlent à la radio

De tous les bords politiques

C'est une seule et même clique

A quand des émeutes éclectiques ?

40 ans plus tard ( 2014 )

Je suis toujours aussi anar

Rien n'a changé

Le pire encore détérioré

Tout le monde se fiche de tout

Tout le monde confond tout

C'est à devenir vraiment fou !

Absolument TOUT est pollué

Il n'y a plus que l'inhumanité

Partout des portes

Partout des clefs

Tout ce qui est, de la vie morte

Sort de nos têtes, c'est forcé !

Et toutes mes idées, à l'aise

D'émissions, pour l'O.R.T.F ( 1974 )

L'Office de radiodiffusion télévision française

" Les savants répondent "

" Pourquoi le chômage "

" Philosophes de notre temps "

" Portrait d'un citadin "

Etc. Toujours refusées

Comme des éditeurs, mes manuscrits ( 1974 )

De ma poésie, alchimie didactique, anarchie

Tout cela les faisait gerber

C'était bien clair, nous n'avions pas les mêmes idées !

De plus, pour moi, cela n'était pas un métier

Et je ne savais rien dissimuler

Et puis au fond, tant mieux

Pour un jour, ne pas devoir le regretter !

Patrice Faubert ( 1974 et 2014 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

Safety valves

Sport, theater, science, literature

Cinema, music, poetry, painting

Alienated life allows us to endure

In our time

On generalized sublimation (1974)

Recommended Incompetence (2014)

People don't care about people

Everyone for themselves, widespread contempt (2014)

All shots are allowed

To save your skin, miss your life

This is the hospital

Where the food is infamous

Like in prison, where everything goes wrong

When will the riots

Against all governments

Against all prisons

Against all religions

Against all charlatans

Against all ideologies

Who on us shits

Nobody knows how to read anymore (2014)

It's becoming madness

Nobody can hear anymore (2014)

Everyone is just misunderstanding

I say yes

You understand no

I say no

You understand yes

I say black

You understand white

I say white

You understand black

A Kind of Provocation (2014)

To deny all meaning

So I repeat it

From my ass, it farts!

For economic and social equality

For effective free transport

For the abolition of papers, money

For a world without any borders

No more leaders, no more leaders

No More Spectacular Stars (2014)

Make way for life, air, air!

People must organize themselves

Without any intermediary bureaucracy

Everything must change to be happy

Reactionary thinking must disappear

Stop the confusion (2014)

Who is maintained by tyrannies!

All religions

It's shit, it makes you stupid

All ideologies

It freezes, and the revolution is over!

These are safety valves

So that nothing can change

They make us stupid

They stink in our heads

When will the riots

Against all fonts

Against all militias

Against all armies

Against all safety valves

All churches

All museums

All the Arts of Separate Thought (2014)

There, where all lives are petrified

Shitty food

In the hospital

Shitty food

On our plates

Shitty food

In prisons

All true criminals and thieves

Are still notables

In all governments

In all parliaments

They write in the newspapers

They speak on the radio

From all political sides

It's one and the same clique

When will there be eclectic riots?

40 years later (2014)

I'm still so anarchic

Nothing has changed

The worst still deteriorated

Everyone doesn't care about anything

Everyone confuses everything

It's really going to be crazy!

Absolutely EVERYTHING is polluted

There is nothing left but inhumanity

Doors everywhere

Keys everywhere

All that is, of dead life

Get out of our heads, it's forced!

And all my ideas, at ease

Broadcasts, for the ORTF (1974)

The French Television Broadcasting Office

“Scholars respond”

“Why unemployment”

“Philosophers of our time”

“Portrait of a city dweller”

Etc. Always refused

Like publishers, my manuscripts (1974)

From my poetry, didactic alchemy, anarchy

All this made them cry

It was very clear, we didn't have the same ideas!

Moreover, for me, it was not a profession

And I didn't know how to hide anything

And then in the end, so much the better

For one day, not having to regret it!

Patrice Faubert (1974 and 2014) puète, peuète, pouète, paraphysicist (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on (http://www.hiway-glk.fr/)