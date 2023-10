Seule l'anarchie y fait exception

" L'école est un instrument de reproduction sociale, où les filles et fils de cadres et de profs seront à leurs tours cadres et profs, alors que les filles ou fils d'ouvriers et précaires seront ouvriers et précaires à leurs tours. Surtout que rien ne change dans le meilleur des mondes... "

Anarchosyndicalisme ( CNT/AIT ) Septembre/Octobre 2023

Et je le sais

Imbitables, en effet

Sont mes textes, pour les niaises et les niais

Ils sont pourtant si clairs

Si évidents dans leurs éclairs

Mais je vais dans le sens contraire

Du conditionnement des gens

La vie n'est plus négociable, c'est patent

Alors

Que dans toute compétition

Il n'y a que de la solitude

Alors

Que dans toute hiérarchie

Il n'y a que de la solitude

Alors

Que dans toute religion

Ii n'y a que de la solitude

Alors

Que dans toute idéologie

Il n'y a que de la solitude

Tout ce qui sépare et est séparé

Vit et meurt dans le séparé

Et d'ailleurs

Personne n'écoute plus personne

C'est du monologue comme atone

Du bruit, beaucoup, mais aphone !

Car

La vraie diversité

Ne serait qu'une seule pensée

Quand

Tout ne ferait plus qu'un

Au tout partage

Au tout sage

Fin de toute séparation comme adage

Comme de toute élection

Forcément, toujours, un putsch électoral

Coup d'Etat soft, version fasciste libéral

C'est de la cagade, c'est du carnaval

Tout y est anhédonie en récipiendaire

Avec toute l'infamie de divers cerbères

D'un niveau d'organisation l'autre

Qui n'en fait pas forcément l'apôtre

Ainsi

4,9 pour cent de la matière ordinaire

Est seulement connue

Ou à peu près connue

Tout le reste dans l'Univers

Sans compter de possibles plurivers

C'est de l'inconnu

Matière noire, énergie noire

95,1 pour cent, une grande foire

L'énergie noire théorisée dès 1998

La matière noire dès les années 1930

Et l'on attend, toujours sur Terre, le grand soir !

Entre 1524 et 1526, en Allemagne

Mille châteaux furent détruits

Une révolte des paysans, plus aboutie

Que nos Gilets jaunes d'aujourd'hui

Et là, il s'agissait d'une révolte

Contre les seigneurs et l'église, du cent mille volts

Tout est devenu soumis

Surtout le prétendu insoumis

Aux diverses bourgeoisies

Tous les syndicats

Toutes les organisations

Tous les partis

Toutes les représentations

Seule l'anarchie peut-y faire exception

" Avec environ 60 millions de Barbie vendues chaque année, le Yale Environnement Review estime que cette production génère des émissions équivalentes à la combustion de près de 1,5 milliard de litres d'essence. Et peut-être devrions-nous regarder au-delà de Barbieland vers la décharge de Barbie : combien de millions de poupées aux membres et aux cheveux manquants ont fini flottants dans les Océans de plastique ? Mais une Barbie dont nous pouvons être sûrs qu'elle ne sera jamais produite est la Barbie de l'usine du Guangdong en bleu de travail... "

Et encore, le postmodernisme y tentant une infiltration

Cassant la gueule à toute vraie révolution

Comme les scientifiques nazis

Recrutés par la France, les USA, d'autres pays

Qui deviendront les fers de lance

Des technologies d'aujourd'hui, l'on y danse sans contredanse

Ce fut comme une infestation de punaises de lit

Entre 2017 et 2022, en France, autre tragédie

Vampires du sang humain

En première ou en seconde main

Le monde fut fasciste ou fut nazi

Bien avant l'apparition de ces mots

Bien avant, du nazisme, son bourreau légal

3165 victimes, ( 1893 - 1972 ) Johann Reichhart

Ce fut chez lui, comme un art

Parmi les records de tous les tueurs en série !

Patrice Faubert ( 2023 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

"The school is an instrument of social reproduction, where the daughters and sons of managers and teachers will in turn be managers and teachers, while the daughters or sons of workers and precarious workers will be workers and precarious workers in their turn. Especially since nothing changes in the best of all possible worlds..."

Anarchosyndicalism (CNT/AIT) September/October 2023

And I know it

Unbeatable, indeed

Are my texts, for the simpletons and the simpletons

Yet they are so clear

So obvious in their flashes

But I'm going in the opposite direction

On the conditioning of people

Life is no longer negotiable, it's obvious

SO

That in any competition

There is only loneliness

SO

That in any hierarchy

There is only loneliness

SO

That in every religion

There is only loneliness

SO

That in every ideology

There is only loneliness

Everything that separates and is separated

Lives and dies in the separate

And by the way

Nobody listens to anyone anymore

It's monologue like atonal

Noise, a lot, but voiceless!

Because

True diversity

Would only be a single thought

When

Everything would become one

To all sharing

To all wise

End of all separation as an adage

Like any election

Obviously, always, an electoral putsch

Soft coup d'état, liberal fascist version

It's a joke, it's a carnival

Everything is anhedonia in recipient

With all the infamy of various Cerberus

From one level of organization to another

Who does not necessarily make him the apostle

So

4.9 percent of ordinary matter

Is only known

Or almost known

Everything else in the Universe

Not to mention possible pluriverses

It's unknown

Dark matter, dark energy

95.1 percent, a great fair

Dark energy theorized since 1998

Dark matter since the 1930s

And we wait, still on Earth, for the big evening!

Between 1524 and 1526, in Germany

A thousand castles were destroyed

A more successful peasant revolt

That our yellow vests of today

And there it was a revolt

Against the lords and the church, from a hundred thousand volts

Everything became submissive

Especially the so-called rebel

To the various bourgeoisies

All unions

All organizations

All parties

All performances

Only anarchy can be an exception

"With around 60 million Barbies sold each year, the Yale Environment Review estimates that this production generates emissions equivalent to burning nearly 1.5 billion liters of gasoline. And perhaps we should look beyond that from Barbieland to the Barbie dump: How many millions of dolls with missing limbs and hair ended up floating in the Oceans of Plastic? But one Barbie we can be sure will never be produced is the Factory Barbie from Guangdong in overalls..."

And again, postmodernism attempting to infiltrate

Smashing the face of any real revolution

Like Nazi scientists

Recruited by France, the USA, other countries

Who will become the spearheads

Today's technologies, we dance there without contradance

It was like a bedbug infestation

Between 2017 and 2022, in France, another tragedy

Human Blood Vampires

First or second hand

The world was fascist or was Nazi

Long before these words appeared

Long before, from Nazism, his legal executioner

3165 victims, (1893 - 1972) Johann Reichhart

It was at home, like an art

Among the records of all serial killers!

Patrice Faubert (2023) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on (http://www.hiway-glk.fr/)