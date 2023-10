Paraphysique de blablalogie

Nous ne connaissons

Que quatre pour cent de l'univers

Et cependant de nos prétentions

Nous prenons les grands airs

Et c'est toujours les militaires

Qui gouvernent clandestinement, sur la planète Terre

Comme en 1915, avec l'affaire des 4 caporaux de Souain

Maupas, Lefoulon, Girard, Lechat

Fusillés pour l'exemple, pauvres gars

Pour un prétexte faux, de refus du combat

Alors que tout était charnier ici ou là

A cause de feu ( 1851-1937 ) le général Géraud Réveilhac

Qui méprisait les soldats, ce mac

La bêtise militaire au firmament, avec ce scélérat !

Son sadisme fut récompensé

Et grand officier de la légion d'honneur, il fut nommé

Mais les quatre caporaux furent réhabilités

En 1934, grâce à leurs veuves éplorées

C'est un exemple classique

De la pensée étatique

En tous lieux, en tous temps

Vivre sur Terre, c'est pas marrant !

Et tous les présidents

Sont avant tout les chefs des armées

De pauvres ou de riches, les enfants

Conditionnés, engrammés, programmés, pour obéir, pour tuer

Dans les armées

La hiérarchie n'est pas cachée

Dans la société

Qui se veut civile, il y a aussi des gradés

Certes pas de généraux

Mais des chefs des bureaux

L'ingénieur, le technicien, en sont les officiers

Ils donnent des ordres, ils sont écoutés

C'est plus hypocrite qu'à l'armée

Avec une pointe de subtilité

Mais finalement, tout est comme à l'armée !

C'est comme dans les manifestations

Pleines des futurs chefaillons

Pour empêcher toute révolution !

A toutes les époques, la soif du pouvoir

Inutile de le vivre pour le croire

Manifester avec des gens que l'on déteste

Manifester avec l'idéologie qui est la peste

Et à la vérité, c'est de l'esprit, une pollution

Que de se mélanger avec toutes les répressions

Dans n'importe quelle manifestation !

Le fascisme rouge des staliniens et des gauchistes

Le fascisme brun des fascistes et des réformistes

Toute cette poubelle du capitalisme

Et l'anarchie toujours toute seule

Contre tout ce monde qui la dégueule

Ou alors vous foutre des claques

Sur vos visages qui nous traquent !

Mais vos idioties sont grégaires

Elles vont en bande, les foules sont réactionnaires

La société spectaculaire marchande techno-industrielle

Est une société militaire

Une société pour hommes et femmes d'affaires

La technologie est leur bras armé

Prendre la tension du monde, le surveiller

Plus c'est haut dans la hiérarchie

Plus c'est originaire de l'aristocratie

L'armée au service des riches

L'armée au service de la triche

Défendre la propriété, la richesse

Pauvreté de la richesse

Richesse de la pauvreté

Toutes les farces, toutes les messes

Enrôler le peuple et la vieille jeunesse

Pour en cas de guerre civile, de guerre sociale

Exterminer ceux et celles qui n'ont que dalle

Ce sont pour les capitalistes, des chiens avec des armes

Sur le qui-vive, en alarme

Et les gueux et gueuses, n'ont que leurs larmes

La culture de l'armée

Est l'armée de la culture

L'idéologie de l'armée

Est l'armée de l'idéologie

C'est une organisation de la mentalité

Qui est une mentalité de l'organisation

A l'école, au lycée, à l'université

A l'usine, au bureau, à la maternité

Et même pour manifester

Les mots d'ordre, les respecter

Il faut obéir, il faut commander

Il faut subir, il faut dominer

Des militaires avec ou sans l'uniforme

C'est une secrète et même armée !

Certes, je suis un misanthrope

Jamais, je ne suis au top !

Le 27 juin 1995, Qatar, du fric, devient une miss

Sur du sable, tout d'artifice

En 2022, coupe du monde de football

Théâtre du capital, un grand rôle

Le gaz naturel liquéfié, de l'économie, la geôle

Le travail y est comme ailleurs, forcé

Mais rarement ou à peine payé

Toujours et partout, des coups d'Etat, il y en a marre

Des changements de régime, sur le tôt, sur le tard !

La culture

Nous cherche des noises

La culture

Est toujours bourgeoise

La connaissance

Se fiche des dates, des faits

Des causes, elle ne voit que les effets

Elle veut savoir ce qui l'anime

De se connaître, elle ne veut aucune prime

Elle trouve toutes les notes, sottes

La culture n'est que de la mémoire

La connaissance n'est que de l'intelligence

Ainsi

La culture de l'idéologie

Est l'idéologie de la culture

Cela n'est jamais binôme

A la culture, l'intelligence est sale môme

La culture fait des concours

La connaissance préfère l'amour

La culture aime rivaliser

Dans tous les jeux de société

La connaissance refuse de dominer

Avec toute l'humanité, elle veut partager

Peu importe ce que l'on sait

Seul compte vraiment ce que l'on est

Et cela, la culture ne le sait jamais

Mais l'on est aussi ce que l'on sait

L'espèce humaine n'est pas intelligente, sinon, cela se saurait !

La culture nous éloigne des autres

La connaissance nous rapproche des autres

La connaissance de la culture

N'est pas la culture de la connaissance

Car nous ne sommes que tous et toutes les autres

De gré ou de force, des apôtres !

A la culture

Je est une imposture

Il faut obéir, il faut commander

Il faut subir, il faut dominer

A la connaissance

Le nous prend son essence

La culture comme sa jumelle, la science

Est vulgaire, avec sa vulgarisation

Qui vulgarise tant l'auteur que le lecteur

Le pauvre lecteur que l'on méprise, cet inférieur

La connaissance

Est plus légère, elle préfère la diffusion

Tous les mots sont connotés

La culture, elle, refuse de le divulguer

La connaissance, n'aime pas hiérarchiser !

Tout ce qui empêche une vraie révolution

Artistes, intellectuels, travail, idéologies, religions

Tout ce qui empêche de faire SA révolution

Dans sa propre tête, contre toutes les obsessions

Rien ne changera jamais

Si les êtres humains ne changent pas, c'est un fait !

Rien n'appartient à personne

Pour tous et toutes, la vie pourrait être bonne

Ainsi, en France, 10 pour cent des enfants

Ne sont pas du vrai faux père

C'est la facétie de l'adultère

La propriété sexuelle n'est pas naturelle

C'est pour l'héritage, purement artificiel

Je suis aussi un blablalogiste

Comme tout le monde, un peu fabuliste

Un INCOGNITO d'une autre planète

Dont tous les écrits sont des arêtes

Méprisé par les gauchistes, fascistes, nazis, intégristes, nationalistes

Bureaucrates anarchistes, staliniens, capitalistes, racistes, féministes

Ce serait le contraire qui m'embête

Sur vos gueules, recevez mes mains !

Il faut dire ce que personne ne dit

Il faut écrire ce que personne n'écrit

Sinon

Nous sommes des êtres de seconde main

A imiter, à répéter, c'est pas malin

Toujours à admirer, à applaudir

Ce que nous devrions maudire !

Tout ce qui vit à notre place

Tout ce qui est notre sur place

Artistes, intellectuels, scientistes, peintres, cinéastes

Idéologues, religieux, philosophes, politiciens, vidéastes

Tous les bords politiques, c'est la même caste !

Les identiques valeurs

De toutes les bourgeoisies, c'est vendu en magasin, le bonheur

Femmes ou hommes, de la vie, une même terreur

Et les gauchistes français de 2014, à l'extrême droite

Des gauchistes français des années 1970, qui ont la pensée étroite

La jeunesse est devenue vieille

Il est temps que sa conscience se réveille !

Patrice Faubert ( 2014 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

We do not know

That four percent of the universe

And yet of our pretensions

We take the fresh air

And it's always the military

Who govern clandestinely, on planet Earth

As in 1915, with the affair of the 4 corporals of Souain

Maupas, Lefoulon, Girard, Lechat

Shot for example, poor guys

For a false pretext, of refusing to fight

While everything was a mass grave here and there

Because of the late (1851-1937) General Géraud Réveilhac

Who despised the soldiers, this pimp

Military stupidity in the firmament, with this scoundrel!

His sadism was rewarded

And grand officer of the Legion of Honor, he was named

But the four corporals were rehabilitated

In 1934, thanks to their grieving widows

This is a classic example

Of state thought

In all places, at all times

Living on Earth is no fun!

And all the presidents

Are above all the leaders of the armies

Poor or rich, children

Conditioned, engrammed, programmed, to obey, to kill

In the armies

The hierarchy is not hidden

In the society

Who wants to be civilian, there are also officers

Certainly no generals

But heads of offices

The engineer, the technician, are the officers

They give orders, they are listened to

It's more hypocritical than the army

With a touch of subtlety

But ultimately, everything is like in the army!

It's like in demonstrations

Full of future leaders

To prevent any revolution!

In all eras, the thirst for power

You don't have to live it to believe it

Demonstrate with people you hate

Demonstrate with the ideology that is the plague

And in truth, it is of the mind, a pollution

Than mix with all the repressions

In any event!

The red fascism of the Stalinists and leftists

The brown fascism of fascists and reformists

All this trash of capitalism

And anarchy always alone

Against everyone who disgusts her

Or slap you

On your faces that stalk us!

But your idiocies are gregarious

They go in groups, the crowds are reactionary

The spectacular techno-industrial commercial society

Is a military company

A company for businessmen and women

Technology is their arm

Take the tension of the world, monitor it

The higher it is in the hierarchy

Plus it originates from the aristocracy

The army at the service of the rich

The army in the service of cheating

Defend property, wealth

Poverty of wealth

Wealth from poverty

All the pranks, all the masses

Enlist the people and the old youth

For in the event of civil war, social war

Exterminate those who are weak

They are for the capitalists, dogs with guns

On the alert, in alarm

And the beggars have only their tears

Army culture

Is the army of culture

Army ideology

Is the army of ideology

It is an organization of the mentality

Which is an organizational mentality

At school, high school, university

In the factory, in the office, in the maternity ward

And even to demonstrate

The watchwords, respect them

You must obey, you must command

We must endure, we must dominate

Soldiers with or without uniform

It's a secret and even army!

Of course, I am a misanthrope

I'm never on top!

On June 27, 1995, Qatar, money, became a miss

On sand, all fireworks

In 2022, football world cup

Theater of capital, a big role

Liquefied natural gas, economy, jail

The work there is like elsewhere, forced

But rarely or barely paid

Always and everywhere, coups d'état, we're fed up

Diet changes, early, late!

Culture

We're looking for trouble

Culture

Is still bourgeois

The knowledge

Doesn't care about dates, facts

Of the causes, she only sees the effects

She wants to know what drives her

To know herself, she doesn't want any bonus

She finds all the notes, stupid

Culture is just memory

Knowledge is just intelligence

So

The culture of ideology

Is the ideology of culture

This is never a pair

In culture, intelligence is dirty kid

Culture has competitions

Knowledge prefers love

Culture loves to compete

In all board games

Knowledge refuses to dominate

With all humanity she wants to share

No matter what we know

Only what we are really matters

And culture never knows this

But we are also what we know

The human species is not intelligent, otherwise it would be known!

Culture separates us from others

Knowledge brings us closer to others

Knowledge of culture

Is not the culture of knowledge

Because we are just all of us and all the others

By hook or by crook, apostles!

To culture

I'm a fraud

You must obey, you must command

We must endure, we must dominate

To knowledge

The nous takes its essence

Culture like its twin, science

Is vulgar, with its vulgarization

Which popularizes both the author and the reader

The poor reader whom we despise, this inferior

The knowledge

Is lighter, it prefers diffusion

All words have connotations

Culture refuses to disclose it

Knowledge does not like to prioritize!

Everything that prevents a real revolution

Artists, intellectuals, work, ideologies, religions

Everything that prevents you from making your revolution

In his own head, against all the obsessions

Nothing will ever change

If human beings don't change, that's a fact!

Nothing belongs to anyone

For everyone, life could be good

Thus, in France, 10 percent of children

Are not real fake father

This is the prank of adultery

Sexual ownership is not natural

It's for inheritance, purely artificial

I am also a blablalogist

Like everyone, a bit of a fabulist

An INCOGNITO from another planet

Of which all the writings are edges

Despised by leftists, fascists, Nazis, fundamentalists, nationalists

Anarchist, Stalinist, capitalist, racist, feminist bureaucrats

It would be the opposite that bothers me

On your faces, receive my hands!

You have to say what no one says

You have to write what no one writes

Otherwise

We are second-hand beings

To imitate, to repeat, it's not smart

Always to admire, to applaud

What we should curse!

Everything that lives in our place

Everything that is our on site

Artists, intellectuals, scientists, painters, filmmakers

Ideologists, religious figures, philosophers, politicians, videographers

All political sides are the same caste!

The same values

Of all the bourgeoisies, it is sold in stores, happiness

Women or men, of life, the same terror

And the French leftists of 2014, on the far right

Narrow-minded French leftists from the 1970s

Youth has become old

It's time for his conscience to wake up!

Patrice Faubert (2014) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on (http://www.hiway-glk.fr/)