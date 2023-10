Ubiquité ou Je est un autre

Je suis toutes les vies

Je suis tous les mépris

Je suis tous les sorts

Je suis toutes les morts

Je suis toutes les croyances

Je suis toutes les souffrances

Je suis toutes les naissances

Je suis toutes les sciences

Je suis toutes les violences

Je suis toutes les récompenses

Je suis toutes les douleurs

Je suis toutes les peurs

Je suis tous les pleurs

Je suis toutes les terreurs

Je suis toutes les humeurs

Je suis toutes les horreurs

Je suis tous les bonheurs

Je suis tous les malheurs

Je suis tous les rires

Je suis tous les plaisirs

Je suis ce qu'est l'avenir

Je suis ce qui va finir

Je suis ce qui va advenir

Je suis tous les présents

Je suis tous les parents

Je suis tous les enfants

Je suis tous les passés

Je suis ce qui n'est jamais arrivé

Je suis tous les ils

Je suis toutes les elles

Je suis tous les rêves

Je suis tous les glaives

Je suis toutes les guerres

Je suis toutes les misères

Je suis toutes les mères

Je suis tous les pères

Je suis tous les orphelins

Je suis tous les débuts et toutes les fins

Je suis toutes les paix

Je suis tous les faits

Je suis tous les décès

Je suis tous les anonymes

Je suis tous les synonymes

Je suis toutes les célébrités

Je suis tous les réprouvés

Je suis tous les sexes

Je suis tout ce qui vexe

Je suis tous les âges

Je suis toutes les cages

Je suis toutes les opinions

Je suis toutes les prisons

Je suis tous les matons

Je suis toutes les punitions

Je suis toutes les révolutions

Je suis toutes les détresses

Je suis toutes les liesses

Je suis toutes les fêtes

Je suis toutes les tempêtes

Je suis toutes les créations

Je suis toutes les citations

Je suis toutes les manifestations

Je suis toutes les destructions

Je suis toutes les malédictions

Je suis toutes les religions

Je suis ce qui a été fait

Je suis ce qui a été défait

Je suis ce qui a été refait

Je suis toutes les idéologies

Je suis tous les partis pris

Je suis toutes les technologies

Je suis toutes les industries

Je suis l'anarchie

Je suis ce qui est fini

Je suis ce qui est infini

Je suis TOUT ce que j'oublie

Je suis tous les travaux

Je suis tous les mots

Je suis toute la nature

Je suis toutes les tortures

Je suis toutes les planètes

Je suis toutes les comètes

Je suis tous les cauchemars

Je suis le tôt ou le tard

Je suis vous

Vous êtes je

Nous sommes je

Nous vous je

De l'atome à la molécule

Du globule, de tous les bidules

Patrice Faubert ( 1984 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

I am all lives

I am all contempt

I am all the spells

I am all the dead

I follow all beliefs

I am all the suffering

I am all births

I am all sciences

I am all the violence

I am all the rewards

I am all the pain

I am all the fears

I am all the cries

I am all the terrors

I am all moods

I am all the horrors

I am all happiness

I am all the misfortunes

I'm all the laughs

I am all the pleasures

I am what the future is

I am what will end

I am what will happen

I am all present

I am all parents

I am all children

I am all the past

I am what never happened

I am all of them

I am all of them

I am all the dreams

I am all the swords

I am all wars

I am all the miseries

I am all mothers

I am all fathers

I am all the orphans

I am all beginnings and all endings

I am all peace

I got all the facts

I am all the deaths

I am all anonymous

I am all the synonyms

I follow all the celebrities

I am all the reprobate

I am all genders

I am everything that upsets

I am all ages

I am all the cages

I follow all opinions

I am all the prisons

I am all the guards

I am all the punishments

I am all the revolutions

I am all the distresses

I am all the joys

I follow all the parties

I am all the storms

I am all creations

I am all quotes

I follow all the manifestations

I am all the destruction

I am all the curses

I follow all religions

I am what was done

I am what was undone

I am what has been remade

I follow all ideologies

I'm all biased

I am all technologies

I follow all industries

I am anarchy

I am what is finished

I am that which is infinite

I am EVERYTHING I forget

I am all the works

I am all the words

I am all nature

I am all the tortures

I am all the planets

I am all the comets

I am all the nightmares

I am the sooner or later

I am you

You are I

We are I

We you I

From atom to molecule

Of the globule, of all the contraptions

Patrice Faubert (1984) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on (http://www.hiway-glk.fr/)