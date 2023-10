La pauvreté aigrie se fascisant

Quand il faut

Sauver sa peau

Comme l'on dit, c'est chaud

Quand c'est la guerre civile mondiale

Du mépris général, c'est fatal

La religion

Contre la religion

L'idéologie

Contre l'idéologie

Avec des tas de subdivisions

Des sectes et des fragmentations

Toutes les sortes de pouvoir

Car, maudit est tout pouvoir

L'égalité vraie

Ne veut aucun pouvoir

La liberté vraie

Ne veut aucun pouvoir

La fraternité vraie

Ne veut aucun pouvoir

Par-delà

Les hiérarchies de fonction

Ce qui rend tout, con

Par-delà

Les hiérarchies de pouvoir

De tout un faux savoir

Et donc, de la raison déraison

C'est de la pure contrefaçon

Des guerres, des profits, des prisons

Des armées, des polices, des matons

L'autre y est forcément l'ennemi

Qui vous tue ou vous calomnie !

Et comme nous ne connaissons véritablement personne

La calomnie, de la vengeance, est la bonne

L'on va, en répétant

L'on va, se soulageant

Cracher, chier, sur d'autres gens

Puisqu'on nous l'a dit

Cela apaise tellement la calomnie

Même si, jamais, l'on ne la vérifie

Mais à partir du moment

Où l'on ne pense pas comme nous

Où l'on ne pense pas comme vous

Il faut sortir son venin

Le mépris, la calomnie, cela fait du bien

Et même pas le droit à une avocate ou à un avocat

Sur nous, sur vous, l'on fera de beaux cacas

Comme sur les vrais américains

C'est-à-dire les indiens

Quatre cents traités furent signés

Aucun, bien sûr, ne fut respecté

Tout gouvernement est une atrocité

Tout semblant accréditer

Le pessimisme de feu E.M Cioran

Du tout voué à l'échec ou à l'illusion

Le pessimisme de feu Jean Rostand

Et du vrai penseur au vrai savant

Où tout serait voué à la ténèbre infinie !

Ouf, nous avons le sommeil

Pour ceux et celles qui en ont le miel

Consolidant

Les apprentissages par fragmentation

Engagement actif et attention

Correction des erreurs et consolidation

La veille conditionnant le sommeil

Quand

Tout le monde utilise tout le monde

Quand

Tout le monde manipule tout le monde

Du négoce, du deal, inévitable ronde

En couple, en famille, des relations

Contre ceci, tu auras cela

Contre cela, tu auras ceci

Tout est chèrement payé

La société marchande ne tolère aucune vraie gratuité

Pour le sexe, pour les loisirs

Pour le divertissement, pour les plaisirs

Il faut passer à la caisse

Comme le travail qui maintient en laisse

Tout est subtilement tarifé, et la terreur, encaisse

Tout devenant du tourisme

De la misère, des ruines, des massacres

Du sportisme rimant avec fascisme

Au tout dopage est son sacre

Du rugby et son encéphalopathie traumatique

Et autres troubles chroniques

De la violence généralisée et exacerbée

Cela devient la normalité

Surtout, pour de nouvelles générations bien crétinisées

Quand en France, et là, l'on peut généraliser

Un enfant sur cinq, et par année

Sort du primaire, et l'ignorant, souvent, devient fascisant

Sans savoir, donc, et c'est sidérant

Lire, écrire, compter

La pauvreté aigrie se fascisant

Et le capital, ainsi, se réactualisant

Même dans son effondrement !

Patrice Faubert ( 2023 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien

When it is necessary

Save your skin

As they say, it's hot

When it's world civil war

General contempt is fatal

Religion

Against religion

The ideology

Against ideology

With lots of subdivisions

Sects and fragmentations

All kinds of power

Because cursed is all power

True equality

Don't want any power

True freedom

Don't want any power

True brotherhood

Don't want any power

Beyond

Function hierarchies

Which makes everything stupid

Beyond

Hierarchies of power

Of all false knowledge

And therefore, from reason unreason

It's pure counterfeiting

Wars, profits, prisons

Armies, police, guards

The other is necessarily the enemy

Who kills you or slanders you!

And since we don't really know anyone

Slander, revenge, is good

We go, repeating

We go, relieving ourselves

Spit, shit, on other people

Since we were told

This soothes the slander

Even if we never check it

But from the moment

Where we don't think like us

Where we don't think like you

You have to release your venom

Contempt, slander, it feels good

And not even the right to a lawyer

On us, on you, we will make beautiful poops

Like real Americans

That is to say the Indians

Four hundred treaties were signed

None, of course, were respected

All government is an atrocity

Everything seems to accredit

The pessimism of the late E.M Cioran

At all doomed to failure or illusion

The pessimism of the late Jean Rostand

And from the true thinker to the true scholar

Where everything would be doomed to infinite darkness!

Phew, we are asleep

For those who have the honey

Consolidating

Learning by fragmentation

Active engagement and attention

Error correction and consolidation

Wakefulness conditions sleep

When

Everyone uses everyone

When

Everyone manipulates everyone

Negotiation, deal, inevitable round

As a couple, in family, relationships

Against this, you will have this

Against this, you will have this

Everything is dearly paid for

The commercial society does not tolerate any true gratuity

For sex, for leisure

For entertainment, for pleasure

You have to go to the checkout

Like the work that keeps you on a leash

Everything is subtly priced, and the terror cashes in

Everything becoming tourism

Poverty, ruins, massacres

Sportsism rhymes with fascism

At all doping is his coronation

Rugby and its traumatic encephalopathy

And other chronic disorders

Generalized and exacerbated violence

This is becoming normal

Above all, for new, well-cretinized generations

When in France, and there, we can generalize

One in five children, per year

Out of primary school, and the ignorant, often, become fascistic

Without knowing, therefore, and it's astonishing

Read, write, count

Embittered poverty becoming fascist

And capital, thus, updating itself

Even in his collapse!

Patrice Faubert (2023) puète, peuète, pouète, paraphysicien