Bienvenue à Gattaca

Quand les mots

Ne veulent plus rien dire

Quand les gens

Ne savent plus lire

Les fascistes qui traitent

Les autres de fascistes

Les staliniens qui traitent

Les autres de staliniens

Les capitalistes

Qui traitent les autres de capitalistes

Les salauds et salaudes

Qui traitent les autres de salauds et salaudes

Choisis ton camp camarade !

La bêtise bat la chamade

Pour elle aucune camarde

Et un jour

Des enfants sur mesure

Le prêt-à-porter, de la haute couture

Et la vérité

Qui passe pour haineuse

Et la réalité

Qui à la fausseté, est soucieuse

Les gènes ne sont pas intelligents

Car l'intelligence cela s'apprend

Et même un corps parfait

Ne préserve pas ainsi d'un esprit niais

Tous les mots sont galvaudés

De toutes les tyrannies, sont les grandes amitiés

Les mots qui perdent toute véritable signification

Et ce, de génération en génération

Et le fascisme n'est plus le fascisme

Si n'importe quoi est assimilé au fascisme

Tout le reste est à l'avenant

Et l'inverse est aussi savant

Il n'y a plus aucune issue de secours

C'est le compte à rebours

Tous les repères sont pervertis

Technologie, industrie, les piliers de toutes les tyrannies

La vie humaine est devenue une utopie

Et nous sommes tous et toutes coincés

Dans tous les rouages de notre société

Patrice Faubert ( 1998 ) pouète, peuète, puète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

When the words

Don't want to say anything anymore

When people

No longer able to read

The fascists who treat

The others of fascists

The Stalinists who treat

The others of Stalinists

The capitalists

Who treat others as capitalists

The bastards and bastards

Who treat others as bastards and bastards

Choose your camp comrade !

Stupidity beats wildly

No friends for her

And one day

Tailor-made children

Ready-to-wear, haute couture

And the truth

Who comes across as hateful

And the reality

Who cares about falsehood

Genes are not intelligent

Because intelligence can be learned

And even a perfect body

Don't protect yourself from a stupid mind

All the words are overused

Of all tyrannies, are the great friendships

Words that lose all true meaning

And this, from generation to generation

And fascism is no longer fascism

If anything is equated with fascism

Everything else is up to par

And the reverse is also wise

There is no longer any escape route

It's the countdown

All the benchmarks are perverted

Technology, industry, the pillars of all tyrannies

Human life has become a utopia

And we're all stuck

In all the workings of our society

Patrice Faubert (1998) pouète, peuète, puète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on (http://www.hiway-glk.fr/)